Filgua 2026: asistentes destacan la organización y el impulso a la lectura en Guatemala

La Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) 2026 llegará a su fin este domingo 19 de julio, luego de más de una semana de actividades que reunieron a lectores, escritores, editoriales y expositores nacionales e internacionales. A un día del cierre, los visitantes destacan la organización del evento, la variedad de actividades y la participación de Alemania como país invitado de honor.

Valerie Hernández dijo que lleva varios años visitando Filgua, que ha comprado varios libros y que considera muy positivo el evento para las nuevas generaciones, porque ayuda a alejarlas de las redes sociales y a crear el hábito de la lectura. Recomendó leer Terapia para llevar.

Daria Ixcot comentó que ha visitado Filgua en las últimas tres ediciones y que le gustó mucho que estuviera dedicada a Alemania. Agregó que le gustaría que la feria se realizara con mayor frecuencia y no solo una vez al año. Recomendó leer a Stephen King.

Emilia Vásquez recordó que sus padres la han llevado a Filgua desde que tiene memoria y que disfruta mucho visitar la feria. Destacó las actividades y las películas presentadas por Alemania. También afirmó que le gusta comentar sobre la lectura y conocer nuevas editoriales. Recomendó leer El viento conoce mi nombre, de Isabel Allende.

Emiliano Santa Cruz asiste por segunda vez a Filgua y dijo que encontró una actividad muy bien organizada, que atrae a muchos niños, lo cual consideró positivo. Añadió que la lectura amplía los panoramas, constituye la base de la educación y también es un medio de entretenimiento. Recomendó leer Crimen y castigo, de Fiódor Dostoievski.

David Muñoz asistió a una danza maya y dijo que le agradó que hubiera más actividades interactivas, aunque consideró que lo más importante siguen siendo los libros. Destacó la importancia de leer desde temprana edad y consultar distintas materias. Comentó que actualmente lee Mistborn, de Brandon Sanderson.

Los asistentes coincidieron en la importancia de cultivar el hábito de la lectura.

"Este año ha sido muy exitoso; cada vez hay más interés en el tema de la meditación", dijo el director del Centro de Meditación Sri Chinmoy, quien agregó que cuentan con alrededor de 80 libros del autor. Recomendó leer una obra sobre la felicidad escrita por Sri Chinmoy.

Daniel Uzcategui, de Kitapenas, dijo que esta edición ha sido muy emocionante y que, según la gremial, la feria creció 20% este año. Indicó que los libros más vendidos están relacionados con el desarrollo personal y que también se agotó el libro juvenil Alas de Estrella, de Disney. Agregó que los escritores invitados convocaron a numerosos lectores. Recomendó la distopía Cadáver exquisito, de Agustina Bazterrica, ambientada en una Latinoamérica caótica, así como 50 cápsulas de amor propio.

En el estand de Alemania el Peluquero Lector corta el cabello mientras los niños le leen. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Iniciativa de apoyo a Venezuela

La editorial Kitapenas aprovechó la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) para lanzar una iniciativa de recaudación de fondos destinada a apoyar a niños afectados por la emergencia registrada en Venezuela. Como parte de la campaña, puso a la venta 500 bolsas reutilizables diseñadas especialmente para la feria, con un costo de Q50 cada una.

Daniel Uzcategui, representante de la editorial, explicó que la totalidad de lo recaudado será donada a una fundación que brinda atención a la niñez en Venezuela. Indicó que los recursos contribuirán a cubrir necesidades como medicamentos, tratamientos y otras asistencias para menores que quedaron en situación de vulnerabilidad tras el desastre.

Hasta este sábado, la iniciativa había vendido 300 de las 500 bolsas disponibles. Uzcategui señaló que las restantes continuarán a la venta tanto en Filgua como en las tiendas físicas de la editorial, para que más personas puedan sumarse a la causa.