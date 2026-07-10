Isabel Revuelta: la escritora mexicana que promueve la historia y la cultura de su país y vela por la integridad de sus protagonistas

Su pasión por las letras y el deseo de conocer la historia de su país fueron algunos de los pilares que motivaron a Isabel Revuelta a profundizar en la cultura y en diversos hallazgos de sus compatriotas.

Originaria de la Ciudad de México, Revuelta es una destacada investigadora del arte especializada en la historia de su país. Viajó a Guatemala para promover sus publicaciones, especialmente Hijas de la historia 1 e Hijas de la historia 2, las más recientes.

“Estoy muy vinculada con Guatemala y estoy muy contenta de estar acá, de regreso a esta tierra que me vio crecer”, dijo la escritora mexicana, quien recordó su niñez, la cual disfrutó en la capital.

“La primera vez que estuve en Guatemala fue prolongada. Debido al trabajo de mi padre, viajó con la familia a este país y nos instalamos en la capital. Yo tenía tres años y acá estudié e incluso hice mi primera comunión en la parroquia San Judas Tadeo, en la zona 14”, agregó.

De acuerdo con Revuelta, Guatemala y México tienen mucho en común y siempre ha disfrutado de la gastronomía, la cultura y los paisajes de ambos países. Sin embargo, su participación en Filgua 2026 es especial, porque le permitirá reencontrarse con los lectores guatemaltecos.

“Hace apenas un año regresé a Guatemala y fui a buscar la 19 calle 2-42, zona 14, porque ahí fue el sitio que me abrazó desde niña y donde realicé mis primeras y más extensas lecturas. Participar en Filgua 2026 me permitirá presentar mis libros, pero lo veo como una excelente oportunidad para rendir homenaje a la memoria de este país y de su gente, que me cobijó durante un momento clave de mi historia y que ahora me recibe para compartir lo que he aprendido”, agregó.

Además de la capital, Revuelta recuerda con cariño Antigua Guatemala, Chichicastenango y Petén, entre otros lugares.

“Guatemala es muy colorida y similar a México, así que estar acá de regreso es como llegar a casa y compartir en familia, por lo que agradezco todo su cariño”, dijo.

Promotora cultural en México

Revuelta también ha sido catedrática en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México, y es fundadora del curso privado La historia sin mayúscula.

Además, como promotora cultural ha colaborado con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Auditorio Nacional, donde ha difundido el patrimonio, las artes y la historia de México.

La escritora e investigadora mexicana Isabel Revuelta promueve la cultura e historia de su país. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Me siento privilegiada porque ha sido un camino largo. Llevo 30 años dedicándome a la historia de México, a la promoción de mi patrimonio y al ámbito cultural. Tuve oportunidad de incorporarme al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y aprendí de grandes mentores. Además, estudié una maestría en investigación histórica en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, y eso me vinculó con trabajos más científicos y académicos”, compartió Revuelta.

La escritora también ha impartido cátedra en instituciones académicas de prestigio y ha contribuido al enriquecimiento y la preservación del patrimonio cultural de su país.

“Estar vinculada con la academia me permitió trabajar de cerca con los estudiantes y formarlos. También me ayudó a desarrollar mi vida profesional, no solo en patrimonio, sino en la especialización docente y la investigación, por lo que publiqué más artículos académicos”, añadió.

Su vínculo con los medios de comunicación

La trayectoria profesional de Revuelta también ha estado vinculada con los medios de comunicación, especialmente con programas de televisión en México, en los que se ha distinguido por acercar al público a la cultura, el arte y la historia mediante un lenguaje accesible y un sólido trabajo de investigación.

“Estaba acostumbrada al rigor de la academia, pero es justamente ese contexto y esa combinación del rigor académico con la divulgación amena lo que me motivó a publicar con Editorial Planeta. Entonces surgieron varias publicaciones en las que, en conjunto, dimos a conocer estos 18 personajes y así llegó el vínculo con otra institución maravillosa, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo que hago con ellos es algo que me tiene muy orgullosa. Se llama Vindictas Históricas, una serie que recupera la vida y obra de las mujeres más destacadas de la vida social, política y cultural de mi país”, comentó.

De acuerdo con la escritora mexicana, estos programas de televisión le han permitido demostrar el talento femenino en los medios y, sobre todo, destacar las historias de mujeres que dejaron huella en la historia de México.

“Estos personajes son los protagonistas de los programas de televisión que tengo el honor de conducir y en los que comparto con diferentes especialistas, investigadores, periodistas e historiadores que aportan su conocimiento para la difusión de nuestra historia”, dijo.

“Además del respaldo de TV UNAM y de la Filmoteca de esa misma institución académica, así como del archivo de sus bibliotecas y acervos bibliográficos, me ayudaron a producir piezas maravillosas”, agregó.

Las publicaciones

A lo largo de su carrera, Revuelta ha impulsado la difusión del patrimonio histórico y la memoria colectiva mediante conferencias, publicaciones, medios de comunicación y proyectos educativos, por lo que ha sido considerada una de las voces contemporáneas más reconocidas en la divulgación histórica de México.

Es autora de textos de investigación y divulgación histórica, como los ensayos La iconografía de los timbres mexicanos (2003), La historia de la cerveza en México (2009) y Centurias de historia en los viñedos mexicanos (2017). También es coautora de México 200 años. La patria en construcción (2010) y Cara o cruz: Miguel Hidalgo (2018). En el 2019 prologó una nueva edición de Cumbres borrascosas, de Emily Brontë.

La escritora e investigadora mexicana Isabel Revuelta, promociona sus publicaciones en Filgua 2026. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Sus publicaciones más recientes son Hijas de la historia I e Hijas de la historia II. Su trabajo se ha centrado especialmente en episodios, personajes y procesos que marcaron la construcción de la identidad mexicana.

“En Hijas de la historia, tanto en el primero como en el segundo tomo, comparto el caso de las mujeres y la deuda historiográfica, que es muy grande, porque siempre estuvieron ahí, siempre tomaron decisiones. Fueron mujeres determinadas que, con sus acciones, se equivocaron o destacaron de manera extraordinaria, pero tomaron decisiones y con sus vidas hilvanaron ese proceso histórico. Ahora nos toca echar luz, mover el foco y decir: ahí estuvieron, aquí están 18 historias maravillosas”, explicó.

Para Revuelta, su visión crítica está sustentada en la documentación y en su pasión por difundir la historia y la cultura de su país. Además, compartir sus obras durante Filgua representa un regalo que la literatura le ha permitido.

“Muchos de mis mentores han recalcado que sin literatura no hay historia o sin historia no hay literatura. Entonces, no importa cómo se vea; al final, mi deseo es que mis publicaciones, o a través de ellas, ayuden a entender la historia de mi país y las potentes historias de sus protagonistas”, concluyó.