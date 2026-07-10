Francisco Pérez de Antón, el escritor que hizo de Guatemala su hogar

El amor a la vida y a una mujer hicieron que Francisco Pérez de Antón tomara un avión de España a Guatemala, donde, más de seis décadas después y 28 libros publicados, es reconocido como uno de los escritores más destacados del país, del cual, por cierto, obtuvo la nacionalidad poco después de su llegada.

Su pasión por las letras, nacida desde la adolescencia; su paso por el periodismo, y los cientos de libros leídos como únicos maestros de escritura, lo llevaron a recibir el Premio Nacional de Literatura “Miguel Ángel Asturias”, en el 2011.

Su nuevo libro Se fueron de aquí un día y no volvieron, una obra compuesta por historias que integran el humor y el dolor, será presentado en Filgua este domingo 12 de julio, a las 18 horas, en la sala Miguel Ángel Asturias. Posteriormente, a las 19 horas, el autor firmará libros.

¿Qué lo trae a Guatemala?

"Una mujer de la que me enamoré en Madrid cuando éramos estudiantes. Estuvimos separados tres años. Yo no podía salir de España porque era la época de Franco y estaba obligado a hacer la milicia universitaria. Después de terminar la carrera y cuando pude, me vine, nos casamos y llevamos 62 años casados, dos hijos y seis nietos".

¿Cómo logra encajar su vida como empresario y su pasión por la literatura?

"Había escrito desde siempre, tenía esta pasión desde los 12 o 13 años, cuando empecé a entender un poco lo que leía. Escribía, pero no publicaba nada. ¿Qué iba a publicar un hombre de negocios?, ¿literatura? No. Él estaba fuera de toda consideración. Así que siempre me planteé la misma pregunta que suelo repetir: ¿O me gano la vida para escribir o escribo para ganarme la vida? Entonces decidí ganarme la vida para escribir y, cuando me la gané, me dije: "Ahora voy a escribir". Ya llevo unos 22 o 23 años escribiendo".

Usted escribe sobre Guatemala, pese a sus raíces españolas. ¿Por qué?

"A mí la historia me ha apasionado siempre y, al entrar en la historia de Guatemala, lo que descubro es nuestra historia común: la historia común entre España y Guatemala. Hubo fricciones, errores, crueldades; hubo de todo, pero también cosas buenas. La vida no es fácil, la historia tampoco, pero tengo la impresión de que este encuentro entre españoles y americanos dio lugar a algo muy especial: el encuentro del ser humano. Y lo fundamental, a mi parecer, ha sido esta sociedad que tenemos, porque de ese encuentro nació lo que somos, lo que hemos llegado a ser o lo que podríamos llegar a ser. Yo amo a Guatemala tanto como a mi país, porque realmente ahora Guatemala también es mi raíz".

Llegó a Guatemala en 1963 y, en 1965, se nacionalizó guatemalteco. (Foto Prensa Libre: María René Barrientos)

¿Cómo logra llevar esa historia a la ficción?

"Yo pensé que sería interesante usar ese telón de fondo, una historia interesantísima de Guatemala, e inventarme otra historia y unos personajes para meterlos ahí. Y eso es lo que hago desde hace bastante tiempo. Es auténtica ficción. Pero, en lugar de estar con el telón del presente, yo presento el telón del siglo XIX, XVIII o XVI, y ahí me invento las personas, las historias, los dramas, las comedias, etcétera. Es una fusión que me encanta hacer, porque de esa manera logro enviar al lector el mensaje de la historia, de su historia, de la historia de Guatemala. Y, por otro lado, logro entretenerlo, porque el problema con los libros de historia es que son tan serios y severos que a los jóvenes no les atrae mucho leer. Pero sí les atrae una historia, un drama, una aventura que hará que lo pasen bien leyendo".

Si pudiera darle vida o revivir a alguno de los personajes que ha incluido en sus historias, ¿en quién pensaría?

"Justo Rufino Barrios sería uno de ellos, todo un personaje. Cambió la historia del país, cometió muchos errores; no hay gobernante que no los cometa, pero me gustaría tratarlo. Otro, que no es guatemalteco, pero que estuvo en Guatemala, es Thomas Gage, que era un dominico con una personalidad muy diversa y confusa, pero es un personaje extraordinario. Me gustaría también conocer la personalidad de Martín de Mayorga, el fundador de la nueva capital de Guatemala. Como no hay fuentes para averiguar ese tipo de identidades ni de personalidades, uno las tiene que interpretar y muchas veces inventar a raíz de su conducta. Pero la inmensa mayoría de mis personajes son ficticios".

En el 2011 fue reconocido con el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. ¿Qué representó para usted?

"Una gran satisfacción y felicidad saber que había llegado al corazón de los guatemaltecos, que había llegado a su memoria y había producido algún cambio en su memoria y en su identidad. Eso me hizo tremendamente feliz".

Francisco Pérez de Antón presentará su libro número 28: "Se fueron de aquí un día y no volvieron". (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

En Filgua presentará su nuevo libro "Se fueron de aquí un día y no volvieron". ¿De qué trata?

"Es un libro con diez historias. No son propiamente cuentos, sino una narrativa más amplia. El título obedece a una historia sobre Guatemala. Ofrece variedad de temas, de personajes y de situaciones. Todos son temas muy serios, pero están tratados bajo el género de la comedia, la tragicomedia, el humor blanco o el humor negro. Quiere ser realmente un libro divertido y entretenido, pero que deje pensando al lector. Cada historia tiene un mensaje, pero está tratada con ironía, humor, pero con mucha seriedad".

De sus 28 libros, ¿cuál es su favorito?

"Es un librito muy sencillo, se llama Para leer una mañana de domingo. Es una serie de reflexiones muy breves, de cinco, seis u ocho líneas, que se me fueron ocurriendo mientras escribía las otras cosas. Tomaba nota y lo olvidaba y, cuando me di cuenta, tenía un cuaderno lleno de estas reflexiones. También está escrito en ese tono irónico, desprendido, pero diciendo muchas verdades de paso".

¿Qué les diría a los nuevos escritores?

"Lean mucho y escriban mucho, no hay otro camino. Y sueñen mucho, desde luego".

¿Qué representa para usted Guatemala?

"Para mí, Guatemala es una tierra muy querida. Aquí hice mi vida y donde tú haces tu vida no puedes sino amarla. En algún momento pensé que podría ser el clima; podrían ser los propios guatemaltecos, con los que me he sentido bien toda la vida, pero últimamente me he dado cuenta de que yo comparto con los guatemaltecos los mismos sentimientos. A lo largo de 62 años he compartido con ustedes toda clase de traumas y alegrías: terremotos, inundaciones, golpes de Estado, crisis, etcétera. He estado en las directivas del mundo empresarial, en el mundo de la prensa, conozco el ambiente urbano, he trabajado en el medio rural; de manera que Guatemala está dentro de mí en una proporción altísima, y eso lo quiero, eso lo amo y me siento muy feliz con eso dentro".