Filgua 2026 abre sus puertas con más de 800 actividades, música, autores y Alemania como país invitado

Bajo el lema «Vamos por un país de lectores», arranca la XXIII edición de Filgua, donde autores, lectores y casas editoriales se reencontraron para celebrar la lectura en el país.

Este espacio abre sus puertas con una agenda de más de 800 actividades, entre encuentros con autores, firmas de autógrafos, presentaciones de libros, actividades musicales y cine. Filgua 2026 tiene como país invitado de honor a Alemania, que trae más de 140 actividades durante el evento.

La feria busca fortalecer la lectura, desarrollar el pensamiento crítico y propiciar un encuentro en torno a la cultura literaria. Este año, la premio nobel de la paz Rigoberta Menchú Tum es la homenajeada de esta edición, que contará con una agenda especial en su honor. El evento ofrecerá la presentación de 175 libros nuevos. Además, contará con una sala dedicada a los autores y un espacio para la firma de libros.

César Medina, presidente de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala, dio la bienvenida a Filgua 2026 y afirmó que la permanencia y el crecimiento de la feria son resultado del compromiso y la perseverancia de quienes creen que el libro transforma sociedades.

"En Guatemala, Filgua ha crecido gracias a la visión de la Gremial de Editores, que entendió que el libro no existe de manera aislada, sino que forma parte de un verdadero ecosistema del libro", agregó Medina.

Esta edición obsequiará a los estudiantes de escuelas públicas que visiten Filgua y las ferias Libro al Viento un ejemplar del libro Algo crece, de Julio Serrano Echeverría, en español y en uno de siete idiomas mayas, como parte de la entrega de 30 mil ejemplares, según comentó Medina. Asimismo, resaltó que esta edición gira en torno a tres ejes: el homenaje a Rigoberta Menchú, Alemania como país invitado de honor y los 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz.

Por su parte, Friederike Hellner, embajadora de la República Federal de Alemania en Guatemala, expresó que, bajo la premisa de que la paz es hija de la convivencia, la educación y el diálogo, su país preparó el programa Historias que construyen puentes, con el que promoverá el intercambio en torno a la educación.

La premio nobel de la paz Rigoberta Menchú destacó que con la inauguración no solo se celebra una nueva edición de Filgua, sino también la lucha que durante 23 años ha dejado huella en el país. Agregó que recibir un homenaje en vida, en la tierra que la vio nacer, representa un enorme honor y que se siente como una pequeña huella en el tiempo.

El ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, afirmó que se sentía en casa dentro de Filgua, un espacio que permite al público conocer historias y personajes, maravillarse con el contenido de los libros y conectar con otras personas.

Autoridades de Gobierno, de Feria Internacional del Libro de Guatemala, la embajada de Alemania y personalidades literarias inauguran la XXIII edición de Filgua(Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Méndez resaltó la importancia de seguir fomentando la lectura en el país y señaló que, aunque algunos se pregunten por qué seguir imprimiendo libros en Guatemala cuando aún hacen falta muchas cosas, la respuesta es que en este país «durante milenios se ha pensado, se han gestado filosofías y obras maravillosas que merecen ser reconocidas y formar parte de la conciencia que compartimos».

Bernardo Arévalo de León inició su discurso dando la bienvenida a la fiesta del conocimiento y afirmó que a los visitantes les espera una diversidad de expresiones y sentimientos que invitan a explorar y perderse entre sus espacios.

Añadió que, desde el Popol Wuj, esencia de la cultura del país, se ha ido tejiendo una identidad cultural que cambia cada día y que es producto de una sociedad cuya mayor riqueza es la multiculturalidad, la cual finalmente se está aprendiendo a valorar.

En el acto también participaron el alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez; la ministra de Educación, Anabella Giracca, y el premio nacional de Literatura 2025, Gilberto Méndez Vides.

Alemania, invitado de honor

Una de las principales atracciones de esta edición es el pabellón de Alemania, que presenta una agenda para celebrar la cultura de ese país y fortalecer los vínculos entre ambas naciones.

El espacio reúne a 30 instituciones culturales, organismos de cooperación y editoriales para desarrollar 140 actividades, entre ellas presentaciones de los autores Helene Bukowski, Carolin Emcke y Stefan Peters, así como de la ilustradora Mia Oberländer.

Además, contará con la presencia de Denny Beuerbach, conocido como el peluquero lector, quien atraerá a niños y adultos con su peculiar propuesta.

La agenda alemana también incluye música, arte, cine y experiencias inmersivas. Asimismo, habrá tres jornadas de programa profesional dirigidas a editores, traductores, libreros y otros actores de la industria editorial de Guatemala y Centroamérica.

Conmemoración de los 30 años de los Acuerdos de Paz

Una de las actividades centrales de Filgua 2026 será la conmemoración de los 30 años de los Acuerdos de Paz, con una agenda de charlas, exposiciones y actividades especiales.

Entre ellas destacan:

Homenajes por los 30 años y encuentros entre protagonistas

Charla sobre la obra de Roberto Obregón y Otto René Castillo

Agenda sobre el papel de las mujeres en los Acuerdos de Paz

Charlas sobre democracia y los Acuerdos de Paz

El estand de la editorial Sophos dentro de la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua) 2026. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Homenajes de la XXIII edición

Como parte de las actividades culturales de Filgua 2026 se rendirá homenaje póstumo a tres autores guatemaltecos y un homenaje en vida a la premio nobel de la paz Rigoberta Menchú Tum.

Luis Aceituno: 7 de julio

Rigoberta Menchú Tum: 9 de julio

Arnoldo Ramírez Amaya: 13 de julio

Francisco Alejandro Méndez: 15 de julio

Noches temáticas

Uno de los principales atractivos de Filgua son las noches temáticas, que reúnen a seguidores de Harry Potter y Star Wars, con el propósito de acercar la literatura a nuevas generaciones.

Las actividades programadas son:

8 de julio: Noche de las Estrellas

9 de julio: Noche galáctica

10 de julio: Noche del Terror

16 de julio: jornada de Magia

17 de julio: Venta de libros y pijamada de cuentos (18 a 21 horas)

Filgua, organizada por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala (AGEG), con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes, se desarrollará del 7 al 19 de julio en Fórum Majadas, zona 11, donde niños, adolescentes y adultos encontrarán actividades aptas para cada público.

Uno de los atractivos de la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua) es la noche de la magia, donde se celebra la literatura de Harry Potter. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)