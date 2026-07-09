Filgua 2026: El intercambio cultural entre un barbero alemán y un barbero de Totonicapán que corta cabello y fomenta la lectura

El Pabellón de Alemania, en la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua), fue el punto de encuentro entre el peluquero lector Danny Beuerbach, de Alemania, y el también peluquero lector Carlos Hernández Ixcaquic, originario de Totonicapán, quienes protagonizaron un llamativo intercambio cultural.

Desde un espacio que les permitió vivir en carne propia las experiencias que afrontan todos los días sus clientes, ambos promotores de la lectura acapararon la atención de los asistentes al intercambiar tijeras y experiencias sobre la práctica de leer mientras se corta el cabello.

Beuerbach llegó a Guatemala para compartir la experiencia que lo ha llevado a diversos países. Su propuesta consiste en que, mientras corta el cabello a sus clientes, estos leen un libro en voz alta, un concepto que surgió como un experimento motivado por una necesidad personal: encontrar más tiempo para leer.

En una entrevista con Prensa Libre, Beuerbach explicó que la fusión entre la lectura y el corte de cabello nació durante una época en la que trabajaba demasiado.

Con el tiempo, dijo, la iniciativa se convirtió en una oportunidad para motivar la lectura. Asimismo, recalcó que su mayor satisfacción es que los niños se sientan orgullosos de sí mismos.

El alemán Danny Beuerbach y el guatemalteco Carlos Hernández protagonizaron un intercambio cultural durante Filgua 2026 con su experiencia de peluquero lector. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Por su parte, Carlos Hernández compartió con Prensa Libre que su proyecto nació del gusto que comparte con su esposa por la lectura, por lo que decidieron fomentarla desde su trabajo. Comentó que, al analizar la situación, notaron que en la sociedad, poco a poco, se iban olvidando los hábitos de lectura, por lo que buscaron impulsar un cambio desde su barbería.

El proyecto, que inició en julio del 2018, los llevó a colocar libros dentro del local para que las personas, al llegar, tuvieran la libertad de tomar uno y comenzar a leer.

Hernández resaltó que fue un reto, porque en ese momento muchas barberías ofrecían televisión, wifi y otros distractores, mientras que ellos decidieron mantener esta dinámica con el deseo de aportar algo positivo a la sociedad al combinar la barbería con los libros.

El originario de Totonicapán destacó que, al principio, fue desafiante porque la sociedad estaba muy acostumbrada a ver televisión o pedir la contraseña del wifi, por lo que los clientes no aceptaban de inmediato la propuesta de leer un libro. Con el tiempo, comenzaron a aceptarla y a convertirla en parte de su experiencia.

El alemán Danny Beuerbach y el guatemalteco Carlos Hernández protagonizaron un intercambio cultural durante Filgua 2026 con su experiencia de peluquero lector. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Hernández destacó que quienes adoptaron más rápido la idea fueron los niños, por lo que decidieron enfocarse en ellos. Esto los llevó a instalar un espacio especial dentro de la barbería.

"Instalamos una estantería con forma de árbol y colocamos todos los libros infantiles en la parte baja para que los niños pudieran alcanzarlos fácilmente".

Con el tiempo, agregó, implementaron estrategias para incentivar la lectura, como ofrecer cortes de cabello gratuitos a niños lustradores bajo una propuesta sencilla:"Mientras yo atendía a otro cliente, ellos podían leer un libro. Si lo hacían, les regalaba el corte de cabello".

Asimismo, han desarrollado otras dinámicas de lectura con sus clientes, mediante retos que, hasta ahora, han contado con la participación de 160 personas. Con el tiempo, también incorporaron la dinámica creada por Beuerbach para que los clientes continúen leyendo mientras reciben el corte de cabello.

El alemán Danny Beuerbach y el guatemalteco Carlos Hernández protagonizaron un intercambio cultural durante Filgua 2026 con su experiencia de peluquero lector. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Intercambio de experiencias

Carlos Hernández compartió que el intercambio cultural con Beuerbach surgió de forma orgánica. Al acercarse para conversar con el promotor alemán, nació la idea de cortarse el cabello mutuamente.

"Me pareció una experiencia muy bonita porque nuestro contexto cultural en Guatemala hace que promover la lectura sea bastante difícil. Esta experiencia me motivó mucho porque me demostró que sí es posible generar cambios y que vale la pena seguir trabajando por este proyecto", recalcó.