Escenario
Agenda Filgua Niños 2026: cuentacuentos, fútbol y espectáculos del sábado 18 y domingo 19 de julio
Los niños podrán divertirse en el último fin de semana de la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua), con actividades como cuentacuentos, fútbol, espectáculos y otras sorpresas. Estas son las actividades.
En las actividades programadas por Filgua, han dedicado un espacio para actividades a los más pequeños para fomentar el hábito de la lectura. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)
La Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua) está por concluir una edición más. Por ello, durante su último fin de semana ofrecerá una amplia variedad de actividades para niños.
Entre personajes, cuentacuentos, la proyección del partido de fútbol y la participación del peluquero lector Danny Beuerbach, invitado desde Alemania, los niños podrán disfrutar de un espacio dedicado a la promoción de la lectura.
Cuentacuentos con Alexis, la presentación de los Devoralibro y el taller de circo para peques «Aprender jugando y jugar aprendiendo» forman parte de una agenda especial para los más pequeños del hogar.
Asimismo, Filgua transmitirá la final de la Copa Mundial de la FIFA, en la que España y Argentina disputarán el título.
En sus 150 estands, los visitantes podrán adquirir una amplia variedad de libros infantiles, de aventura, ciencia ficción y divulgación científica para despertar la imaginación y la curiosidad de los niños.
Esta es la agenda para el fin de semana.
Fecha
Sábado 18 y domingo 19 de julio del 2026
Hora
A partir de las 9 horas
Lugar
Fórum Majadas, zona 11, Ciudad de Guatemala
Agenda
Sábado 18 de julio
Las aventuras de Javi, la tortuga azul
- Hora: 9 horas
- Lugar: Sala Niños
- Exponentes: Katy Álvarez, Andrea Álvarez y Ana Regina Miranda
Cuentacuentos con Alexis
- Hora: 10 horas
- Lugar: Miguel Ángel Asturias
- Exponente: Alexis Cuentacuentos
Tomás die Katze
- Hora: 10 horas
- Lugar: Humberto Ak'abal
- Exponentes: Inés Navas, Anabella Giracca e Irene Piedrasanta
Visita de Pajarita
- Hora: 10 horas
- Lugar: Stand McDonald's
Presentación de los Devoralibro
- Hora: 11 horas
- Lugar: Sala Niños
- Exponente: La Molotera
Corte de pelo y lectura en voz alta: ¡Doble diversión!
- Horario: 11 a 13 horas
- Lugar: Stand de Alemania
- Participante: Danny Beuerbach
Taller de circo para peques: «Aprender jugando y jugar aprendiendo»
- Hora: 12 horas
- Lugar: Sala Niños
- Exponente: Circo Batz
Cuentacuentos especial
- Horario: 12 a 14 horas
- Lugar: Stand McDonald's
Partido de fútbol
- Horario: 14 a 16 horas
- Lugar: Stand McDonald's
Cuentos con Alexis Cuentacuentos
- Hora: 15 horas
- Lugar: Sala Niños
Historias para todos
- Hora: 17 horas
- Lugar: Sala Niños
- Exponentes: Vicocuentos, Biblioteca Nacional de Guatemala
Corte de pelo y lectura en voz alta: ¡Doble diversión!
- Horario: 18 a 21 horas
- Lugar: Stand de Alemania
- Participante: Danny Beuerbach
Domingo 19 de julio
Visita de personajes de McDonald's y Ronald McDonald
- Hora: 9 horas
- Lugar: Stand McDonald's
Historias para todos
- Hora: 10 horas
- Lugar: Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Vicocuentos, Biblioteca Nacional de Guatemala
Cuentos, risas y algo más
- Hora: 10 horas
- Lugar: Sala Niños
- Exponente: Andrea Regina Rodríguez Rivas (Regina Cuentina)
Visita de personajes de McDonald's y Ronald McDonald
- Hora: 10 horas
- Lugar: Stand McDonald's
Cuentos con Alexis Cuentacuentos
- Hora: 11 horas
- Lugar: Sala Niños
Visita de personajes de McDonald's y Ronald McDonald
- Hora: 11 horas
- Lugar: Stand McDonald's
Cuento para patojos con Tío Yavo
- Hora: 12 horas
- Lugar: Sala Niños
- Exponente: Tío Yavo
Visita de personajes de McDonald's y Ronald McDonald
- Hora: 12 horas
- Lugar: Stand McDonald's
Partido de fútbol
- Horario: 13 a 15 horas
- Lugar: Stand McDonald's
Cuento para patojos con Tío Yavo
- Hora: 14 horas
- Lugar: Sala Niños
- Exponente: Tío Yavo
Cuentos, risas y algo más
- Hora: 15 horas
- Lugar: Sala Niños
- Exponente: Andrea Regina Rodríguez Rivas (Regina Cuentina)
Corte de pelo y lectura en voz alta: ¡Doble diversión!
- Hora: 17 horas
- Lugar: Stand de Alemania
- Participante: Danny Beuerbac
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