Agenda Filgua Niños 2026: cuentacuentos, fútbol y espectáculos del sábado 18 y domingo 19 de julio

La Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua) está por concluir una edición más. Por ello, durante su último fin de semana ofrecerá una amplia variedad de actividades para niños.

Entre personajes, cuentacuentos, la proyección del partido de fútbol y la participación del peluquero lector Danny Beuerbach, invitado desde Alemania, los niños podrán disfrutar de un espacio dedicado a la promoción de la lectura.

Cuentacuentos con Alexis, la presentación de los Devoralibro y el taller de circo para peques «Aprender jugando y jugar aprendiendo» forman parte de una agenda especial para los más pequeños del hogar.

Asimismo, Filgua transmitirá la final de la Copa Mundial de la FIFA, en la que España y Argentina disputarán el título.

En sus 150 estands, los visitantes podrán adquirir una amplia variedad de libros infantiles, de aventura, ciencia ficción y divulgación científica para despertar la imaginación y la curiosidad de los niños.

Esta es la agenda para el fin de semana.

Fecha

Sábado 18 y domingo 19 de julio del 2026

Hora

A partir de las 9 horas

Lugar

Fórum Majadas, zona 11, Ciudad de Guatemala

Agenda

Sábado 18 de julio

Las aventuras de Javi, la tortuga azul

Hora: 9 horas

9 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Exponentes: Katy Álvarez, Andrea Álvarez y Ana Regina Miranda

Cuentacuentos con Alexis

Hora: 10 horas

10 horas Lugar: Miguel Ángel Asturias

Miguel Ángel Asturias Exponente: Alexis Cuentacuentos

Tomás die Katze

Hora: 10 horas

10 horas Lugar: Humberto Ak'abal

Humberto Ak'abal Exponentes: Inés Navas, Anabella Giracca e Irene Piedrasanta

Visita de Pajarita

Hora: 10 horas

10 horas Lugar: Stand McDonald's

Presentación de los Devoralibro

Hora: 11 horas

11 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Exponente: La Molotera

Corte de pelo y lectura en voz alta: ¡Doble diversión!

Horario: 11 a 13 horas

11 a 13 horas Lugar: Stand de Alemania

Stand de Alemania Participante: Danny Beuerbach

Taller de circo para peques: «Aprender jugando y jugar aprendiendo»

Hora: 12 horas

12 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Exponente: Circo Batz

Cuentacuentos especial

Horario: 12 a 14 horas

12 a 14 horas Lugar: Stand McDonald's

Partido de fútbol

Horario: 14 a 16 horas

14 a 16 horas Lugar: Stand McDonald's

Cuentos con Alexis Cuentacuentos

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Sala Niños

Historias para todos

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Exponentes: Vicocuentos, Biblioteca Nacional de Guatemala

Corte de pelo y lectura en voz alta: ¡Doble diversión!

Horario: 18 a 21 horas

18 a 21 horas Lugar: Stand de Alemania

Stand de Alemania Participante: Danny Beuerbach

Domingo 19 de julio

Visita de personajes de McDonald's y Ronald McDonald

Hora: 9 horas

9 horas Lugar: Stand McDonald's

Historias para todos

Hora: 10 horas

10 horas Lugar: Miguel Ángel Asturias

Miguel Ángel Asturias Exponentes: Vicocuentos, Biblioteca Nacional de Guatemala

Cuentos, risas y algo más

Hora: 10 horas

10 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Exponente: Andrea Regina Rodríguez Rivas (Regina Cuentina)

Visita de personajes de McDonald's y Ronald McDonald

Hora: 10 horas

10 horas Lugar: Stand McDonald's

Cuentos con Alexis Cuentacuentos

Hora: 11 horas

11 horas Lugar: Sala Niños

Visita de personajes de McDonald's y Ronald McDonald

Hora: 11 horas

11 horas Lugar: Stand McDonald's

Cuento para patojos con Tío Yavo

Hora: 12 horas

12 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Exponente: Tío Yavo

Visita de personajes de McDonald's y Ronald McDonald

Hora: 12 horas

12 horas Lugar: Stand McDonald's

Partido de fútbol

Horario: 13 a 15 horas

13 a 15 horas Lugar: Stand McDonald's

Cuento para patojos con Tío Yavo

Hora: 14 horas

14 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Exponente: Tío Yavo

Cuentos, risas y algo más

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Exponente: Andrea Regina Rodríguez Rivas (Regina Cuentina)

Corte de pelo y lectura en voz alta: ¡Doble diversión!

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Stand de Alemania

Stand de Alemania Participante: Danny Beuerbac

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