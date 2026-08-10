“Cordillera de Fuego”: la película de Jayro Bustamante que llegará a los cines de Guatemala

Con una historia que mezcla drama y acción llega a los cines guatemaltecos Cordillera de Fuego, la quinta película del director Jayro Bustamante, con una trama que llevará al público a la reflexión.

Después de éxitos como Ixcanul (2015), Temblores (2019), La Llorona (2019) y Rita (2024), Bustamante regresa con una historia que se adentra en los conflictos que enfrenta una comunidad en riesgo por el nacimiento de un nuevo volcán y que, a su vez, es ignorada ante los intereses de los poderosos.

La película tuvo un estreno nacional en mayo pasado en Santiago Atitlán y posteriormente se presentó en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Ahora llegará a diferentes salas de cine del país. La historia es protagonizada por la actriz guatemalteca María Mercedes Coroy, quien da vida a una vulcanóloga que lucha contra la corrupción en su país mientras intenta salvar a comunidades en riesgo.

Junto con un elenco de actores guatemaltecos como Juan Pablo Olyslager, María Telón, Jonathan Shitamúl, Tatiana Polomo y Willian Toc, así como integrantes de comunidades indígenas, esta historia aborda un elemento representativo del país: los volcanes.

La película presenta dos perspectivas de un mismo problema: para unos, el surgimiento de un nuevo volcán es una amenaza para sus vidas y hogares; para el grupo de poderosos, se convierte en una oportunidad de negocio a costa de la vida de otros.

También mostrará la división en la comunidad amenazada por el volcán. Para unos, abandonar sus tierras es la solución para salvarse, mientras que otros insisten en quedarse para no perder sus bienes.

Entre los secretos de las autoridades, el poco tiempo que queda y la decisión de una parte de la comunidad de permanecer en el lugar, la amenaza del volcán lleva a plantear una reflexión sobre la forma de actuar ante una catástrofe.

La sinopsis de la película destaca que la historia se centra en el momento en que se forma un nuevo volcán en la cordillera de Fuego, hecho que podría cambiarlo todo para las comunidades que rodean el lugar.

Fecha

A partir del 27 de agosto del 2026

Horario

Según la cartelera del cine distribuidor

Lugares

Cines de Cinépolis

Miraflores

Oakland Mall

Portales

Cayalá

Santa Clara

Naranjo

Parque Las Américas

Sankris Mall

Interplaza Xela

Utz Ulew Mall

Rus Mall

Cines de Albacinema

Albacinema Bistro Fontabella

Albacinema Huehuetenango

Albacinema Retalhuleu

Elenco de Cordillera de Fuego

María Mercedes Coroy

Juan Pablo Olyslager

María Telón

Tatiana Polomo

Enrique Salanic

Guillermo Cuyún Figueroa

Entradas

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