Escenario
Paseos con Encanto por San Pedro Las Huertas: un evento lleno de cultura, música y gastronomía local
San Pedro Las Huertas invita a turistas nacionales y extranjeros a vivir su riqueza cultural y hospitalidad de una forma diferente en Paseos con Encanto. Así puede participar.
San Pedro Las Huertas es el tercer destino del proyecto Paseos con Encanto de Antigua Guatemala del 2026. (Foto: Créditos Municipalidad de Antigua Guatemala)
Con el objetivo de descentralizar el turismo de Antigua Guatemala y expandirlo hacia otras aldeas, se realizan los llamados Paseos con Encanto, donde se reúnen el arte, la cultura, la gastronomía y el talento local. Esta vez, San Pedro Las Huertas será el destino de la celebración.
En esta nueva edición de Paseos con Encanto por San Pedro Las Huertas, los visitantes podrán recorrer sus calles, disfrutar de la gastronomía y la arquitectura, y conocer lo que hace especial a la localidad.
Los visitantes podrán descubrir la riqueza histórica de esta aldea, como el templo católico dedicado al apóstol san Pedro, que conserva rasgos del estilo barroco del siglo XVII.
Para este evento habrá marimba en vivo, así como actividades destinadas a los niños, entre ellas “Coloreando Nuestra Historia Sampedrana”, en la que podrán pintar imágenes distintivas de la comunidad.
Esta localidad, ubicada a tres kilómetros al sur del centro de la Ciudad Colonial, ofrece artesanías, platillos locales, dulces y un ambiente tranquilo para disfrutar en familia o con amigos. Además, habrá transporte gratuito desde el centro de Antigua Guatemala hacia San Pedro Las Huertas y viceversa.
Fecha
Domingo 16 de agosto del 2026
Horario
De 9 a 17 horas
Lugar
Plazuela de San Pedro Las Huertas, Antigua Guatemala, Sacatepéquez
Precio
Gratuito
Transporte
- La Municipalidad de Antigua Guatemala ofrecerá traslado gratuito desde la Plaza Mayor hacia San Pedro Las Huertas.
- El cupo requiere reservación previa en: https://forms.gle/uXzY4nmgskYFEiLH9
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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
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