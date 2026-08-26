“Todavía tengo muchas cosas que quiero lograr”: cómo fueron los últimos días de Dolly Parton y la enfermedad que enfrentaba

Una de las artistas más destacadas del siglo XX, la cantante, compositora y actriz Dolly Parton, habría fallecido el 25 de agosto, luego de enfrentar complicaciones de salud y una batalla contra el cáncer.

La noticia de la muerte de Dolly Parton la dio a conocer su sobrino Brian Seaver, quien compartió este mensaje: “Una vida brillante como un diamante que resplandeció para que el mundo la viera, Dolly siempre será una inspiración no solo por su música atemporal y su prolífica obra como compositora, sino también por su ingenio, calidez y bondad que nos hicieron sentir a todos como en familia”.

El anuncio de la familia sobre la muerte de Parton en Nashville, Tennessee, llegó días después de que la revista People compartiera una entrevista con la cantante, en la que señalaba que atravesaba complicaciones de salud, pero que aun así continuaba trabajando.

Ese viernes 21, Dolly Parton habría sido hospitalizada en el Vanderbilt University Medical Center de Nashville debido a complicaciones de salud. Pese a ello, la información se mantuvo en reserva hasta después del anuncio de su fallecimiento, según Infobae.

Parton había señalado a People que pasaba por un momento difícil de salud debido a complicaciones que “no atendió”, pues estaba centrada en cuidar a su esposo, Carl Dean, quien murió meses atrás.

En ese momento, la intérprete de “I Will Always Love You” destacó que seguía recuperándose y manifestó su deseo de continuar trabajando: “Aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando!":

En su mensaje destacó las ganas que tenía de cumplir su sueño y aseguró que aún tenía muchas cosas por hacer: "ya me conocen, como he dicho muchas veces, me he obsesionado con mis sueños y aún tengo muchas cosas que quiero lograr, así que voy a seguir trabajando todo el tiempo que pueda para verlas hacerse realidad”, dijo a People en su última entrevista.

Aunque se hablaba de un deterioro de su salud, representantes de Parton señalaron en un comunicado enviado a People que la muerte de la cantante de “Jolene”, a los 80 años, fue consecuencia de una “breve lucha contra el cáncer”.

El equipo no profundizó en qué tipo de cáncer padecía, pero destacó que habría fallecido en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram, rodeada de sus seres queridos.

Asimismo, People dio a conocer que Parton padecía problemas renales y autoinmunes antes de su muerte.