10 años sin Juan Gabriel: los éxitos y momentos que convirtieron al “Divo de Juárez” en una leyenda de la música latina

Una de las grandes leyendas de la música latina es Juan Gabriel, conocido internacionalmente por canciones como “No tengo dinero”, “El Noa Noa” y “De mí enamórate”. Diez años después de su fallecimiento, su música se mantiene vigente.

El cantautor mexicano Juan Gabriel falleció el 28 de agosto del 2016, luego de sufrir un infarto agudo en su residencia en Santa Mónica, California. A los 66 años, la leyenda mexicana dejó un legado musical y creativo de más de mil 800 canciones.

El artista, cuyo nombre era Alberto Aguilera Valadez, ha marcado generaciones aun después de su partida. Desde que su carrera se catapultó con su primer sencillo, “No tengo dinero”, presentado en 1971, hasta el momento de su muerte, acumuló más de cien millones de discos vendidos.

Uno de sus discos más exitosos fue Recuerdos, Vol. II, que incluyó temas como “El Noa Noa II”, “Qué no diera yo”, “Bésame” y “Querida”, canción que marcó su carrera.

En el 2026, plataformas como Spotify registran más de 14.5 millones de oyentes mensuales de Juan Gabriel, mientras que en YouTube sus videos acumulan millones de reproducciones y su canal supera los 7.5 millones de suscriptores, cifras que reflejan la vigencia de su música.

Los inicios de Juan Gabriel

Alberto Aguilera Valadez nació el 7 de enero de 1950 en la calle 5 de Mayo, en Parácuaro, Michoacán. Fue el hijo menor de Gabriel Aguilera Rodríguez y Victoria Valadez Rojas.

Sus padres eran campesinos y tuvieron 10 hijos. Seis meses después del nacimiento del artista, la vida de la familia cambiaría: su padre, al quemar un pastizal con la intención de volver a sembrar, desató un incendio avivado por el aire que invadió otras propiedades, según archivos de Prensa Libre.

Este hecho lo llevó a intentar acabar con su vida lanzándose a un río. Aunque no murió, entró en un estado delicado de salud y fue internado en un hospital en Ciudad de México. Algunas versiones señalan que murió, mientras que otras sostienen que escapó.

Datos hemerográficos de Prensa Libre destacan que, a los siete meses, Juan Gabriel fue llevado a Ciudad Juárez, donde vivió su niñez. Con tan solo siete años, fue ayudante de hojalatero y conoció a don Juan Contreras, a quien consideró su padre. Posteriormente, adoptó su nombre junto con el de su verdadero padre para formar su nombre artístico.

El portal CMTV destaca que el artista comenzó a escribir canciones a los 13 años y que “La muerte del palomo” fue su primera composición. Asimismo, señala que a los 15 años comenzó a cantar en locales de Ciudad Juárez, entre ellos el bar Noa Noa.

Años después se mudó a Ciudad de México para buscar una oportunidad, pero una falsa acusación de robo lo llevó a prisión por un tiempo, hasta que se comprobó su inocencia. Posteriormente, cambió su nombre artístico a Juan Gabriel y comenzó su carrera con “No tengo dinero”, luego de firmar un contrato discográfico.

Los mayores éxitos de su carrera

Al recordar su vida y legado musical, destacan las canciones de Juan Gabriel que se convirtieron en éxitos y sus presentaciones, caracterizadas por la forma en que dominaba el escenario.

Con canciones sobre la liberación, el desamor, la pérdida, la soledad y la devoción, el “Divo de Juárez” tuvo éxitos que han marcado generaciones. Billboard ha destacado una serie de canciones, entre ellas:

Top 20

“Querida” “Hasta que te conocí” “Amor eterno” “Así fue” “Se me olvidó otra vez” “Te lo pido por favor” “No tengo dinero” “Costumbres” “Abrázame muy fuerte” “La diferencia” “El Noa Noa” “¿Por qué me haces llorar?” “Me gustas mucho” “No me vuelvo a enamorar” “Yo no nací para amar” “Caray” “La farsante” “Siempre en mi mente” “Te sigo amando” “Fue un placer conocerte”

Momentos destacados de Juan Gabriel