Pablo Lyle: cuándo saldrá de prisión, por qué fue condenado y qué se sabe de su caso

Luego de un juicio mediático y de pasar varios años en prisión, se conoce la posible fecha de liberación del actor mexicano Pablo Lyle, tras cumplir la condena emitida en Miami como resultado de un altercado vial ocurrido en el 2019.

Aunque al principio del caso se habían solicitado 15 años de cárcel contra el actor, un juez de Miami lo sentenció a cinco años de prisión, ocho años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario, resalta la BBC. Pero ¿qué provocó esta sentencia?

El caso se remonta al 31 de marzo del 2019, cuando Pablo Lyle terminaba sus vacaciones en Miami junto a su familia. Según la BBC, durante su regreso al aeropuerto se vio involucrado en un altercado vial.

Según la cronología, su cuñado conducía y se metió en el carril equivocado. Ante una discusión, Pablo Lyle intervino y le propinó un golpe a Juan Ricardo Hernández, de 63 años.

Luego del altercado, el hombre tuvo que ser internado en un hospital y murió días después por un traumatismo en la cabeza.

Durante el juicio, la defensa del actor sostuvo que los hechos habrían ocurrido en defensa propia y que Lyle lo golpeó al pensar que Hernández lo haría primero. La parte acusadora señaló que Hernández le habría pedido que no lo golpeara y se habría protegido.

Luego del juicio mediático, Pablo Lyle fue sentenciado en Miami a cinco años de cárcel. La revista ¡Hola! destaca que ya se conoce la posible fecha en que podría quedar en libertad, situada en diciembre.

El actor, quien fue sentenciado por homicidio involuntario en Miami, tendría como fecha de salida el 29 de diciembre, según detallan los registros judiciales. Pese a ello, deberá cumplir el resto de la sentencia emitida por la jueza, que incluye libertad condicional y horas de servicio comunitario.

Durante el juicio, los demandantes también buscaban una compensación de un millón de dólares por daños y perjuicios; sin embargo, esta fue desestimada por la jueza.