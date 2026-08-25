“The Whisper Man”: fecha de estreno del thriller policíaco protagonizado por Robert De Niro, Michelle Monaghan y Adam Scott

La exitosa novela de Alex North llegará a la pantalla con Robert De Niro, Michelle Monaghan y Adam Scott para contar la investigación relacionada con un asesino en serie que se creía encarcelado desde años atrás.

La película se adentrará en una historia que gira en torno a las desapariciones de niños. La acción traerá de vuelta a Pete, un detective retirado que señala que estas son obra del llamado Hombre que Susurra.

“Si dejas una puerta entreabierta, pronto oirás susurros. Si dejas la ventana sin cerrar, oirás cómo golpea el cristal. Si te sientes solo, triste y melancólico, el Hombre Susurrante vendrá por ti”, dice parte de la rima que refleja el tono de la historia, según destaca Netflix Tudum.

Esta rima escalofriante acompañará la historia que llegará en agosto, pues será el 28 de ese mes cuando la adaptación se estrene en la plataforma de streaming. The Whisper Man está dirigida por James Ashcroft y fue escrita por Chase Palmer y Ben Jacoby.

Netflix destaca que El hombre que susurra sigue a un escritor de novela negra y viudo que busca la ayuda de su padre, un exdetective de policía jubilado con quien no tiene relación, ante la desaparición de su hijo de 8 años.

Durante la investigación, los dos se topan con una conexión inimaginable, pues un personaje de un caso de hace décadas vuelve a resonar: se trata de “El hombre que susurra”, detalla Netflix.

La historia está basada en la novela superventas de Alex North, incluida en la lista de The New York Times. La trama presenta el secuestro del hijo de 8 años de un escritor y su conexión con el caso de un asesino en serie convicto, conocido como “El hombre que susurra”.

Pero la trama lleva al público a un nuevo giro, dado que el llamado Hombre Susurrante, también conocido como Frank Carter, ha estado en prisión desde su captura, por lo que se considera que no es él quien estaría provocando estas desapariciones.

Para descubrir quién es, Pete y la detective Amanda Beck deberán investigar, mientras el público se adentrará en una historia que mezcla misterio, desapariciones de niños y un asesino en serie aparentemente escondido.

Elenco de The Whisper Man