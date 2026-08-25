“The Whisper Man”: fecha de estreno del thriller policíaco protagonizado por Robert De Niro, Michelle Monaghan y Adam Scott

Escenario

“The Whisper Man”: fecha de estreno del thriller policíaco protagonizado por Robert De Niro, Michelle Monaghan y Adam Scott

La adaptación de la novela homónima de Alex North, El hombre que susurra, llegará a Netflix protagonizada por Robert De Niro. Esto se sabe de la película, que narra la investigación de un asesinato.

|

time-clock

ROME (Italy), 13/07/2026.- American actor Robert De Niro presents a screening of Bernardo Bertolucci's film "Novecento" in Piazza San Cosimato, Rome, Italy, 13 July 2026, on the occasion of the 50th anniversary of the film's release. (Cine, Italia, Roma) EFE/EPA/FABIO CIMAGLIA

El actor estadounidense Robert De Niro presenta una proyección de la película de Bernardo Bertolucci “Novecento” en la Piazza San Cosimato, en Roma, Italia. (Foto Prensa Libre: EFE)

La exitosa novela de Alex North llegará a la pantalla con Robert De Niro, Michelle Monaghan y Adam Scott para contar la investigación relacionada con un asesino en serie que se creía encarcelado desde años atrás.

La película se adentrará en una historia que gira en torno a las desapariciones de niños. La acción traerá de vuelta a Pete, un detective retirado que señala que estas son obra del llamado Hombre que Susurra.

“Si dejas una puerta entreabierta, pronto oirás susurros. Si dejas la ventana sin cerrar, oirás cómo golpea el cristal. Si te sientes solo, triste y melancólico, el Hombre Susurrante vendrá por ti”, dice parte de la rima que refleja el tono de la historia, según destaca Netflix Tudum.

Esta rima escalofriante acompañará la historia que llegará en agosto, pues será el 28 de ese mes cuando la adaptación se estrene en la plataforma de streaming. The Whisper Man está dirigida por James Ashcroft y fue escrita por Chase Palmer y Ben Jacoby.

LECTURAS RELACIONADAS

CANNES (France), 19/05/2025.- Adria Arjona attends the photocall for 'Splitsville' during the 78th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 19 May 2025. The film festival runs from 13 to 24 May 2025. (Cine, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

“Estoy viviendo mi sueño”: Adria Arjona llega a la portada de Vogue y habla de su carrera, Ricardo Arjona y sus raíces

chevron-right
GLASTONBURY (United Kingdom), 25/08/2026.- (FILE) - US singer Dolly Parton performs at the Pyramid Stage of the Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts 2014 at Worthy Farm, near Pilton, Somerset, Britain, 29 June 2014 (reissued 25 August 2026). US country music legend Dolly Parton died at the age of 80, her family announced on social media on 25 August 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/WILL OLIVER

Muere Dolly Parton, la legendaria cantante que convirtió sus canciones en clásicos de la música country

chevron-right

Netflix destaca que El hombre que susurra sigue a un escritor de novela negra y viudo que busca la ayuda de su padre, un exdetective de policía jubilado con quien no tiene relación, ante la desaparición de su hijo de 8 años.

Durante la investigación, los dos se topan con una conexión inimaginable, pues un personaje de un caso de hace décadas vuelve a resonar: se trata de “El hombre que susurra”, detalla Netflix.

La historia está basada en la novela superventas de Alex North, incluida en la lista de The New York Times. La trama presenta el secuestro del hijo de 8 años de un escritor y su conexión con el caso de un asesino en serie convicto, conocido como “El hombre que susurra”.

Pero la trama lleva al público a un nuevo giro, dado que el llamado Hombre Susurrante, también conocido como Frank Carter, ha estado en prisión desde su captura, por lo que se considera que no es él quien estaría provocando estas desapariciones.

Para descubrir quién es, Pete y la detective Amanda Beck deberán investigar, mientras el público se adentrará en una historia que mezcla misterio, desapariciones de niños y un asesino en serie aparentemente escondido.

Elenco de The Whisper Man

  • Robert De Niro
  • Michelle Monaghan
  • Adam Scott
  • Hamish Linklater
  • Owen Teague
  • Acston Luca Porto
  • Will Brill

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

Estrenos de Netflix Netflix Robert De Niro Tendencias entretenimiento 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM