¿Por qué hay que dormir a oscuras? Estudio revela cómo la luz nocturna puede afectar el corazón

Un poco de luz podría parecer insignificante al dormir. Incluso hay personas a quienes les da seguridad dejar una lámpara encendida; sin embargo, un estudio revela que una pequeña exposición a la luz durante el sueño puede alterar la forma y el funcionamiento de los músculos del corazón.

La investigación titulada Exposición a la luz nocturna y estructura y función cardíacas, publicada en la revista European Heart Journal el miércoles 9 de septiembre del 2026 y replicado por medios de comunicación, advierte que el engrosamiento de los músculos cardíacos aumenta las posibilidades de sufrir enfermedades cardíacas.

Encabezado por el doctor Lu Qi, titular de la Cátedra Distinguida HCA Regents y director del Centro de Investigación sobre la Obesidad de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, el estudio analizó el sueño de más de 11 mil personas sin enfermedades cardiovasculares.

Por medio de un sensor que los participantes llevaron en la muñeca durante siete días, los científicos midieron los niveles de luz nocturna a los que estaban expuestos.

Tres años después, fueron convocados de nuevo para realizarles una resonancia magnética cardiovascular que permitió examinar la estructura y el funcionamiento de su corazón.

Los resultados revelaron que las personas que estuvieron expuestas a más de 3 lux —equivalente a la luz de la luna o a la que se filtra por debajo de una puerta cerrada— durante la noche presentaron:

Mayor engrosamiento de las paredes del músculo cardíaco, que afecta el bombeo del corazón

Mayor engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo del corazón, que reduce el espacio interno de dicha cavidad

Disminución de la capacidad del músculo cardíaco para contraerse durante el latido, lo cual es un indicador temprano de disfunción cardíaca

Daños adicionales en otras dos cavidades del corazón

El daño aumentó a medida que las personas estuvieron expuestas a más luz proveniente de objetos como un teléfono inteligente o un despertador digital, así como a la luz que se filtra del exterior.

“Nuestros hallazgos, junto con la evidencia de otros estudios, sugieren que tanto los médicos como los responsables de formular políticas deberían considerar la reducción de la exposición a la luz nocturna como una de las posibles estrategias para prevenir enfermedades cardíacas”, señaló Qi en un comunicado.

Entre el 24% y el 49% del impacto en el corazón se debió a una menor duración del sueño —menos de cinco o seis horas—, lo cual es una “consecuencia directa de la exposición a la luz nocturna”, indicó Qi.

El experto añade que el impacto de la luz durante el sueño también puede estar relacionado con otros factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, como el estrés y los cambios biológicos.

Para mejorar la calidad del sueño, expertos recomiendan que la iluminación del dormitorio no supere 1 lux, es decir, que se mantenga en una oscuridad considerable.