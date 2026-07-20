28 de agosto de 1968: Matan al embajador John Gordon Mein

El embajador de los Estados Unidos, señor John Gordon Mein, fue asesinado ayer —28 de agosto— a las 15.05 horas por varios sujetos que le acertaron nueve impactos de bala, en el crucero de la 12 calle y Avenida de La Reforma, zona 10. La primera suposición de la policía es de que se intentó secuestrar al diplomático y este, al oponerse, fue asesinado.

De conformidad con la versión proporcionada por el chofer y otros testigos del crimen, dos automóviles seguían al del embajador sobre la Avenida de La Reforma. Uno era verde, pequeño, y el otro rojo, largo, de capota negra. En ambos viajaban unas 11 personas.

Ya para llegar a la 12 calle, zona 10, el automóvil verde rebasó al del embajador y se le echó encima, obligándolo a orillarse. Inmediatamente se le pegó el automóvil rojo, de donde descendieron dos sujetos, uno de ellos portando una ametralladora y tras encañonar a ambos pasajeros indicaron al embajador que se apeara, a lo que este se negó. Por el contrario, dijo el chofer, el embajador abrió la portezuela trasera contraria y corrió hacia el sur, sobre la calle.

Había caminado unos 10 metros cuando el que tenía la ametralladora y el otro, con escuadra, le dispararon, hiriéndolo de muerte. El señor Mein cayó de bruces, inmóvil, mientras los sujetos se subían a los vehículos y se daban a la fuga.

Intentan auxiliar al diplomático

El doctor Salvador Ortega, quien casualmente pasaba por el lugar, se apeó de su vehículo con su maletín de primeros auxilios, y con ayuda del chofer subieron al embajador a la grama de uno de los arriates, donde falleció.

La noticia se propagó de inmediato. Se presentaron policías, bomberos municipales y funcionarios del Gobierno, entre ellos el ministro de la Defensa, Adolfo Chinchilla, y el canciller, Emilio Arenales Catalán, así como funcionarios de la embajada norteamericana y periodistas que a esa hora disfrutaban de un almuerzo ofrecido en el hotel Guatemala Biltmore. El Gobierno condenó enérgicamente el cobarde atentado.

Texto original de la nota publicada en la edición #5235 de Prensa Libre

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