29 de noviembre a 1959: Se inaugura la carretera al Atlántico

La carretera al Atlántico, que conecta la capital con el distrito portuario Matías de Gálvez y con Puerto Barrios, fue inaugurada por el presidente de la república, general Miguel Ydígoras Fuentes, en un acto concurrido, al que asistieron funcionarios del gobierno y hombres de negocios de los países centroamericanos.

El acto se realizó a las once y media de la mañana, cuando el gobernante declaró inaugurada la carretera “en nombre de otros gobiernos y pueblos Centroamérica, en vista de los de Honduras y El Salvador, recibirán los mismos beneficios que nosotros”.

Tras sus palabras, el presidente concedió al ministro de economía de El Salvador, doctor, Alfonso Rochac, el honor de cortar la cinta simbólica, en el entronque de las carreteras que conducen a Puerto Barrios y al distrito Matías de Gálvez.

Antes del acto inaugural, pronunció el discurso oficial el ingeniero Antonio Meneses, supervisor de la obra por parte del gobierno. Entre otras cosas, el ingeniero Meneses expresó que “no puede negarse al coronel Jacobo Árbenz Guzmán el mérito indiscutible de haber empezado a traslucir como realidad el sueño hermoso y benéfico de la gran ruta del Atlántico. En este aspecto, a los que nos dimos cuenta de su lucha no nos queda otro remedio que recordarlo con gratitud en esta memorable fecha”.

Extensión de la carretera al Atlántico

La ruta del Atlántico tiene una extensión de 300 kilómetros, que pueden recorrerse en tres y media o cuatro horas. Tiene 52 puentes en total. Se comenzó a construir en el mes de julio de 1951. El costo total de la obra es de Q46 millones 882 mil 862 quetzales con 66 centavos. Hasta ahora el gobierno ha aportado Q22 millones.

En la construcción de esta ruta trabajaron unos cinco mil hombres. En el curso de los trabajos perecieron 29 personas, de las que dos eran norteamericanas.

La carretera, que está totalmente asfaltada desde esta capital, fue diseñada para altas velocidades. Soporta hasta cargas de 10 mil libras por rueda. Los actos de ayer temprano, incluyeron la develación del monumento a los pioneros del gas, en el cementerio del distrito Matías de Gálvez.

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.

*Texto de la nota publicada en la edición #2577.