Compromiso con Guatemala: Prensa Libre marca una diferencia a través de distintos programas de ayuda social

Desde la tradicional Maratón de la Cigüeña hasta iniciativas recientes, Prensa Libre ha coordinado distintas acciones para unirse al pueblo guatemalteco en momentos de emergencia. A continuación, rememoramos algunas de dichas iniciativas.

#FuerzaGuate

Prensa Libre y Guatevisión, ante la emergencia ocasionada por la erupción del volcán de Fuego el 3 de junio de 2018, se organizaron rápidamente y, con la generosa colaboración de sus lectores, recibieron víveres, ropa y artículos de higiene personal en sus instalaciones.

Con ayuda de voluntarios, clasificaron los víveres recibidos y prepararon bolsas con alimentos y kits de limpieza para familias de cinco personas. La ayuda se entregó con el apoyo de líderes comunitarios y Bomberos Voluntarios en las localidades de Yepocapa y Morelia, en Chimaltenango, así como en Osuna, Escuintla.

Cobijas de Amor

Cada año, antes de que comience la temporada más fría y la temperatura baje drásticamente, Prensa Libre convoca a otras empresas, lectores y colaboradores para brindar calor humano a quienes pasan hambre y frío. Se recolectan cobijas, suéteres, chumpas, zapatos o cualquier otra prenda en buen estado. Luego se distribuyen en hogares infantiles, asilos, hospitales y entre personas en situación de calle que necesitan abrigo.

Esta iniciativa comenzó en 2002 en la capital, pero también se ha realizado en otros departamentos del país, como Huehuetenango y Quetzaltenango. Este programa de apoyo se lleva a cabo en conjunto con Guatevisión.

Maratón de la Cigüeña

Álvaro Contreras Vélez, uno de los cinco fundadores de Prensa Libre, propuso en 1955 dar vida al concurso "El Primer Niño del Año", el cual consistía en entregar una donación en efectivo a la madre del primer niño nacido a partir de las 0 horas del primer día del año en la ciudad capital. Además, Contreras Vélez publicó en aquel entonces que esperaba que personas altruistas contribuyeran y colaboraran para llevar la felicidad a un hogar guatemalteco.

Desde entonces, personas particulares y empresas se han sumado a este concurso, que busca dar un buen inicio a la vida de un afortunado niño o niña cada Año Nuevo. Las madres reciben pañales, frazadas, ropa para bebé y una infinidad de regalos útiles para recibir al recién nacido que inaugura un nuevo año lleno de alegrías y aprendizajes.

"No se trata de una idea original, sino se recoge con este concurso una idea simpática y generosa a la vez, que en otros países ha tenido gran éxito, precisamente porque el hecho de nacer con los primeros minutos del primer día del año, se convierte en una especie de buena estrella", explicó Contreras Vélez en la edición del 16 de diciembre de 1955.

Así es como Prensa Libre, desde sus inicios, ha estado al servicio de la comunidad y, además de informar con credibilidad, también apoya a la población guatemalteca mediante estos y otros programas.