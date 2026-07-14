Responsabilidad Social: Prensa Libre contribuye con la educación de voceadores

Durante su trayectoria, Prensa Libre ha tratado de devolverle a la sociedad, un poco de su bondadosa preferencia, con programas que buscan mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos.

“El deseo es contribuir a una mejor formación de los voceadores y que logren una superación personal. Además, que en el futuro tengan mejores oportunidades”, indicó la presidenta de Prensa Libre, señora María Mercedes Girón de Blank, en su discurso de inicio del ciclo escolar 2018.

En 2017 egresaron de este centro educativo 26 bachilleres en Ciencias y Letras, 25 terminaron los básicos y 20 concluyeron la primaria. Adicionalmente, como parte del desarrollo integral, quienes así lo quisieron, tomaron la preparación espiritual para recibir Primera Comunión.

¿Cómo inició el proyecto?

"Muchos de los voceadores se enfrentan con el problema diario de no poder sumar o restar. Además el voceador canta la noticia, pero lamentablemente no la lee", expresó Girón de Blank en 1995, cuando surgió el programa de alfabetización, con el apoyo del Comité Nacional para la Alfabetización (Conalfa). Estaba planificado en tres fases y su propósito principal era contribuir a la enseñanza y educación de las personas encargadas de vender este periódico.

Los pioneros del proyecto fueron 40 voceadores que asistieron a dos centros, uno ubicado en zona 1 y otro en zona 7 de esta Capital, donde durante seis meses, lograron aprobar el primer grado de primaria.

Un grupo de graduandos de la Escuela de Voceadores de Prensa Libre posó junto a la presidenta del consejo de Administración de Prensa Libre, María Mercedes Girón de Blank, y el CEO del Grupo Prensa Libre, Christian Blank. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

“Lo que se pretende es que lleguemos a formar una escuela, en la que poco a poco vayan cursando los grados respectivos, hasta lograr un nivel educativo superior”, explicó el profesor Manuel Girón, quién en aquella primera fase era uno de los encargados del proyecto.

Posteriormente, la Escuela de Voceadores fue inaugurada en febrero de 2007 en la 12 calle 9-48 zona 1 de la ciudad Capital, gracias al entusiasmo y sentido social de doña María Mercedes Girón de Blank.

Niños, adultos y ancianos se cuentan entre los alfabetizados, quienes al culminar la primaria completa, en tres años de estudio, reciben diploma avalado por el Ministerio de Educación, que les permite seguir con su carrera educativa. La primera promoción de bachilleres en Ciencias y Letras, egresada de la Escuela de Voceadores, se graduó en noviembre de 2013.

En el ciclo 2025, 10 estudiantes concluyeron sus estudios de bachillerato en ciencias y letras por madurez. La ceremonia de graduación se llevó a cabo en las instalaciones de dicha escuela el 7 de noviembre de 2025, donde familiares, docentes y autoridades de Prensa Libre celebraron el logro de los nuevos graduados.