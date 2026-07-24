5 de septiembre de 1980: Bombazo terrorista en el Parque Central

Cuatro personas muertas y 150 heridas, así como cuantiosas pérdidas económicas es el saldo de la potente explosión de una bomba activada a las 9.35 horas del viernes 5 de septiembre de 1980 en el Parque Central.

En 20 kilómetros a la redonda fue escuchada la detonación del artefacto que fue colocado en un vehículo frente a la torre surponiente del Palacio Nacional, en la que se encuentran las oficinas del presidente de la República, general Romeo Lucas, y las de los ministros de Relaciones Exteriores y Agricultura.

Según una declaración oficial, los muertos fueron siete, aunque los periodistas solo vieron cuatro cadáveres en lugares cercanos a la explosión. La fuente oficial dio la cifra de ciento cincuenta heridos. Los daños en vidas y bienes materiales son los más grandes provocados por un acto terrorista en toda la historia de este país. La capital entera fue conmovida por el estruendo, el cual llegó tanto a las zonas lejanas del sur, como a las del norte, oriente y poniente.

Llamas de hasta cuarenta metros de alto se elevaron de los numerosos automóviles que se incendiaron al estallido del artefacto. Según algunas autoridades que hicieron un reconocimiento del lugar, la bomba estaba formada por 20 candelas de dinamita.

Repudio total

“Los autores del atentado lo hicieron para desanimar a la multitud de guatemaltecos que se preparan para manifestar su deseo por la paz en Guatemala para mañana, dijo el diputado Guillermo Romero Peralta, de la bancada de la Central Auténtica Nacionalista (CAN).

Para el 7 de septiembre estaba convocada una marcha para pedir por el cese de la violencia, en el Parque Central, la cual se realizó y en la que el presidente Romeo Lucas exigió el cese de la intromisión extranjera. El 1 de septiembre anterior, había renunciado su vicepresidente Francisco Villagrán Kramer, por desavenencias con él.

*Con textos de 3 notas de la edición 8863

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.