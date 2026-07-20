1966: Nueva Constitución establece bases legales aún vigentes

A las 7.30 horas se inició la última sesión de la Asamblea Constituyente, con asistencia de 55 diputados, antes de disolverse para que quedara instalado el Congreso de la República. El acto dio principio con la lectura del acta de la sesión anterior y su aprobación, y después se procedió a la aprobación de los decretos emitidos desde el 15 de septiembre de 1965 a la fecha.

A las 11.40 horas fue la llegada del jefe de gobierno, coronel Enrique Peralta Azurdia, quien, vestido de particular, ingresó acompañado de los diputados comisionados para atenderlo y de los miembros de su Estado Mayor.

Se discutió y aprobó el decreto 1,593 del Congreso de la República, por el cual se declaraba la instalación de ese alto organismo, después del cual el licenciado Fuentes Pieruccini, en función de presidente del alto organismo legislativo y a nombre de la república de Guatemala, declaró solemnemente instalado el Congreso e inauguradas las sesiones ordinarias de 1966.

Mensaje de Enrique Peralta Azurdia

El coronel Peralta Azurdia leyó un mensaje dirigido a los diputados: “Mi gobierno tiene la satisfacción de entregaros la Carta fundamental que hará posible vuestra labor legislativa y regirá una vida libre y digna para la patria. El hecho de que hoy mismo entre en vigor es altamente significativo, para esperar, con fervor y fe, el advenimiento de una época de tranquilidad y bienestar”.

El licenciado Fuentes Pieruccini, antes de levantar la sesión, convocó a los diputados a la junta ordinaria para el 6 de mayo, a las 16 horas, y declaró cerrada la sesión.

El jefe de gobierno se retiró con los honores de ordenanza y el pabellón nacional salió del recinto parlamentario, llevado por una comisión de tres diputados, y a las 12 horas con minutos todo había finalizado. La recepción que se había preparado fue suspendida por los sucesos violentos acaecidos antier y por el secuestro que sufren dos funcionarios públicos.

Nuevo presidente

El 6 de marzo nadie logró la mayoría necesaria para la Presidencia. El Congreso se encargó de elegir al siguiente mandatario: Julio César Méndez Montenegro, que gobernó de 1966 a 1970.

*Con textos originales de tres notas publicadas en las ediciones 4531 y 4537.

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.