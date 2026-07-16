27 de octubre de 1951: La muerte de 27 artistas marca un golpe cultural para la radio y el Teatro Nacional

Un espantoso accidente aéreo, que ha venido a conmover las fibras más hondas de los corazones guatemaltecos y a enlutar a las fuerzas armadas, al arte y la radiodifusión de Guatemala, se registró ayer —sábado 27 de octubre— en el lejano departamento del Petén, al estrellarse contra la jungla petenera un avión transporte C-47, matrícula 0961, de la Fuerza Aérea.

El C-47 conducía 27 personas, incluyendo la tripulación, siendo ellas, en su mayoría, artistas que actuaron en una función especial que ofreció a la base militar de Flores, Petén, el Ministerio de la Defensa.

A las 18.45 horas de ayer, despegó el Douglas militar, del aeropuerto de Santa Elena, Petén, con su pasaje que era la flor y nata del arte radiofónico y escénico nacional, de la fuerza aérea y el cuerpo de mecánicos de la misma. A los pocos minutos de vuelo, a solo cinco kilómetros de Santa Elena, la aeronave se incendió..., convirtiéndose en un infierno volante.

Segundos después, fuera de control, se precipitó contra la selva, lo que hizo imposible a sus valerosos tripulantes efectuar el aterrizaje forzoso, habiéndose hecho literalmente pedazos contra la maraña impenetrable de la jungla.

Dos sobrevivientes

El impacto fue catastrófico, habiendo perecido 25 de las 27 personas que iban a bordo. Solo dos pasajeros se salvaron, aunque en un estado grave a causa de las heridas y quemaduras que recibieron en la catástrofe, y, al presente, ya se encuentran hospitalizados en el Centro número 1 del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ambos heridos, son: la señorita Zoila Luz Estrada, destacada intérprete del tango, y el notable locutor y artista de teatro Antonio Almorza.

Estrada relató que el fuego principió en uno de los motores del avión. Los pilotos dieron la voz de alarma, y esto produjo un alboroto, por el pánico natural. Las cosas sucedieron tan rápido que nadie tuvo tiempo de nada. Cuando ella misma volvió en sí se encontraba en el hospital de Petén.

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.

*Relatos textuales de tres notas de la edición #59 de Prensa Libre.