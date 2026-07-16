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1965: Se lanza campaña “No Más Ángeles con Hambre”
Deceso de niños por desnutrición fue evidenciado por un documental que motivó una campaña impulsada por Prensa Libre.
El objetivo de la campaña se centró en la disminución de la desnutrición en el país. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
En 1958, el cineasta suizo Marcel Reichenbach y el médico Carlos Monzón Malice produjeron un documental titulado Ángeles con Hambre, que presentaba dramáticas escenas de niños con síndrome de desnutrición aguda en áreas rurales de Guatemala.
A raíz del amplio impacto generado por dicho documental, surgió una campaña titulada “No más ángeles con hambre”, auspiciada por la Asociación de Periodistas de Guatemala.
Columna cacto
El 27 de agosto de 1965, en su columna Cacto, en Prensa Libre, el periodista Álvaro Contreras Vélez, cofundador, dio el impulso decisivo a una campaña que se volvió nacional.
“Cuando en el cine, en libros o revistas vemos en fotografías de brutal y descarnado realismo, el cuadro de esqueléticas figuras hacinadas en los campos de concentración de los nazis... aplicamos calificativos de pavorosos, dantescos, monstruosos. Y aquello se originó en los odios raciales.
Esto no fue tomado durante la guerra. Esto representa el cuadro desgarrador de una inconcebible escena en tiempos de paz: niños guatemaltecos minados por la desnutrición. Reducidos físicamente a los más deplorables extremos. Y no están así por cuestiones raciales, ni políticas. Lo están por hambre. Y su situación no se debe a las órdenes de total o parcial exterminio de un tirano paranoico, ha venido a ser consecuencia de una serie de factores entre los cuales sobresalen, en lo que a sus hogares respecta, la miseria y la ignorancia.
Y en lo que atañe a la sociedad y a los gobiernos, años de indiferencia y abandono. Algo se ha hecho para rescatarlos de esa inhumana situación. Algo se sigue haciendo. Pero no es suficiente. Se necesita hacer mucho más y para ello, como ya se ha informado, hace falta reunir la suma de trescientos treinta y cinco mil quetzales, para iniciar una campaña intensa y casi desesperada, en todo el país, que facilite a todo el elemento humano que habrá de movilizarse las facilidades y recursos para rehabilitar a base de un proceso de atención médica y nutricional”.
Ayuda llegó
Lectores, empresas, organizaciones populares, iglesias, grupos de trabajadores, embajadas respondieron a la campaña “No más ángeles con hambre”. Aportaron donativos económicos para crear centros de recuperación nutricional que se abrieron entre 1965 y 1968. También se contó con apoyo gubernamental.
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Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.