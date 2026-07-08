Agenda de Filgua 2026: talleres, exposiciones, homenaje al personaje del año, cine y concierto para el jueves 9 de julio

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Agenda de Filgua 2026: talleres, exposiciones, homenaje al personaje del año, cine y concierto para el jueves 9 de julio

Uno de los días con mayor variedad de actividades en el calendario de Filgua 2026 llegará este jueves con talleres, exposiciones, partidos, conciertos y proyecciones de cine. Esta es la agenda.

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Filgua se convierte en el punto de encuentro entre autores, lectores y casas editoriales. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

En el tercer día de la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua) 2026, la agenda ofrece una amplia diversidad de actividades para toda la familia en los más de 150 estands habilitados en Forum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

Este espacio, que celebra su XXIII edición en el país, está dedicado al encuentro entre lectores, escritores y casas editoriales, con el propósito de promover la lectura.

Para este jueves habrá actividades para todos los públicos, entre ellas la transmisión del partido entre Marruecos y Francia en el pabellón del país invitado de Filgua 2026, Alemania.

Además, se ofrecerá la primera proyección de cine alemán, con la presentación de la aclamada película Hannah Arendt, con la que se busca compartir parte de la cultura cinematográfica de ese país.

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Durante la jornada también se llevará a cabo el homenaje al personaje a quien está dedicada Filgua 2026, la premio nobel de la paz Rigoberta Menchú Tum. Asimismo, habrá talleres interactivos, como el de Arqueología Tak'alik Ab'aj, y la ponencia El Popol Wuj en palabras de los mayas.

El día finalizará con un concierto de Fernando López. Esta es la agend

Agenda de actividades

Conferencia Internacional de Bibliotecas

  • Hora: 9 a 13.30 horas
  • Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Lanzamiento de Clubes de Ciencias

  • Hora: 9 a 11 horas
  • Lugar: Sala Marilena López
  • Exponentes: Equipo de Senacyt y Vicepresidencia

El primer grano de maíz

  • Hora: 9 horas
  • Lugar: Carpa Cultural Embajada de México
  • Ponentes: Diana López (editora) y Levi de la Rosa (ilustrador)

Afecto y aprendizaje en el aula

  • Hora: 9 horas
  • Lugar: Sala Niños
  • Ponente: Marta Irene Rodas Anleu

Bienvenida al segundo día del Programa Profesional: El audiolibro en Latinoamérica en el contexto internacional

  • Hora: 10.05 a 10.30 horas
  • Lugar: Sala Humberto Ak'abal
  • Ponente: Carlos Rojas

Metadatos para mejorar las ventas

  • Hora: 10.30 a 11 horas
  • Lugar: Sala Humberto Ak'abal
  • Ponentes: Ricardo Costa y Philippe Hunziker

Jugando también aprendo

  • Hora: 10 horas
  • Lugar: Sala Niños
  • Exponente: Marta Irene Rodas Anleu

Programa Profesional: Retos de la distribución (tradicional y digital)

  • Hora: 11 a 12 horas
  • Lugar: Sala Humberto Ak'abal
  • Ponentes: Orith Btesh, Lucas Fernández, César Medina y Carlos Rojas

Concurso de lectura de alemán en voz alta – La final

  • Hora: 11 a 13 horas
  • Lugar: Sala Marilena López
  • Exponentes: Finalistas de los colegios PASCH

Taller: Guate tiene tiburones

  • Hora: 11 horas
  • Lugar: Carpa Cultural Embajada de México
  • Exponentes: Karen Sapón Morán y Alejandra Vásquez Ventura

Uso de datos como inteligencia de negocios

  • Hora: 12 a 12.30 horas
  • Lugar: Sala Humberto Ak'abal
  • Ponentes: Ricardo Costa y MVB América Latina

Nuevas ideas de mercadeo para libreros

  • Hora: 12.20 a 13 horas
  • Lugar: Sala Humberto Ak'abal
  • Exponente: Lutz Kliche

Encuentro de Municipios Amigos de la Lectura: Intercambio de Experiencias

  • Hora: 12 horas
  • Lugar: Carpa Cultural Embajada de México
  • Exponentes: Gabriela Castro de Burbano, Rousse Vásquez y Adolfo España

Conversatorio: Palabra, Memoria y Escritura. La producción literaria de Rigoberta Menchú Tum

  • Hora: 14 horas
  • Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
  • Exponentes: Rigoberta Menchú Tum, Dante Liano y Maya Rigoberta Pérez Menchú

Cómo nace una novela

  • Hora: 14 a 16 horas
  • Lugar: Sala Humberto Ak'abal
  • Ponente: Helene Bukowski

Taller Parte II: La Inteligencia Artificial en el trabajo editorial y la traducción literaria

  • Hora: 14 a 18 horas
  • Lugar: Sala Marilena López
  • Exponentes: Claudia Cabrera y Lutz Kliche

Creatividad y educación: ¿se puede enseñar a imaginar?

  • Hora: 14 horas
  • Lugar: Carpa Cultural Embajada de México
  • Exponentes: Nora Gabriela Paz, Diana Flores, Eriverto Ajpop, Paola Andrade y Andrea Ávila

La fiesta del fútbol

  • Hora: 14 a 16 horas
  • Lugar: Stand de Alemania

Cuentos para unir pueblos, Pueblo Chino y Pueblos Indígenas de Abya Yala

  • Hora: 15 horas
  • Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
  • Exponentes: Marco Antonio Sagastume Gemmell, Philippe Hunziker y Vitalino Similox
  • Modera: Raxche' Rodríguez Guaján

Taller interactivo de Arqueología Tak'alik Ab'aj

  • Hora: 15 horas
  • Lugar: Carpa Cultural Embajada de México
  • Exponentes: Arqueólogos de Tak'alik Ab'aj

Afecto y aprendizaje en el aula

  • Hora: 15 horas
  • Lugar: Sala Niños
  • Exponente: Marta Irene Rodas Anleu

El Popol Wuj en palabras de los mayas

  • Hora: 16 horas
  • Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
  • Exponentes: Raquel Xochiquetzal Rivera Almaguer, Lina Barrios y Julio Serrano
  • Modera: Raxche' Rodríguez Guaján

Quiero cocinarte antes de que llueva

  • Hora: 16 horas
  • Lugar: Sala Humberto Ak'abal
  • Exponentes: Silvina, Jessica Pérez y Dialma Fuentes

Tierra y racismo: El despojo moderno de tierras en el territorio q'eqchi'

  • Hora: 16 horas
  • Lugar: Carpa Cultural Embajada de México
  • Exponentes: Edgar Balsells, Alfonso Huet y Laura Hurtado

Antologías poéticas de Premios Nacionales: Enrique Juárez Toledo, Otto Raúl González y Luis Alfredo Arango

  • Hora: 17 horas
  • Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
  • Exponentes: Enrique Noriega y Hanna Orellana Beitze

¿Es la historia como nos la contaron?

  • Hora: 17 horas
  • Lugar: Sala Humberto Ak'abal
  • Exponentes: Carlos Sabino, Roberto Ardón, Rodrigo Fernández y Lorena Castellanos

Taller interactivo de Arqueología Tak'alik Ab'aj

  • Hora: 17 horas
  • Lugar: Carpa Cultural Embajada de México
  • Exponentes: Arqueólogos de Tak'alik Ab'aj

Acto de homenaje a la Dra. Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992

  • Hora: 18 horas
  • Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
  • Figura: Rigoberta Menchú Tum

Ultra y mafiosos

  • Hora: 18 horas
  • Lugar: Carpa Cultural Embajada de México
  • Ponentes: Briseida Millián Lemus, Juan Alberto Fuentes Knight, Julie López y Enrique Naveda

Conversatorio sobre literatura y fútbol

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
  • Exponentes: Jessie Álvarez y Julio Prado

Colección Lumbre

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Sala Humberto Ak'abal
  • Exponentes: Vilma Sánchez y Marvin García Citalán

Y de brújula un reloj

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Sala Marilena López
  • Ponentes: Ana Cofiño y Vania Vargas

Entre cerros e ixcanales: una historia de Jutiapa, siglos XVI-XIX

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Carpa Cultural Embajada de México
  • Ponentes: José Cal Montoya y Diego Vásquez Monterroso

Película: Hannah Arendt (2012)

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Cinemark Majadas Once

Concierto de Fernando López

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Plazoleta Musical

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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