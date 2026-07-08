Agenda de Filgua 2026: talleres, exposiciones, homenaje al personaje del año, cine y concierto para el jueves 9 de julio

En el tercer día de la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua) 2026, la agenda ofrece una amplia diversidad de actividades para toda la familia en los más de 150 estands habilitados en Forum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

Este espacio, que celebra su XXIII edición en el país, está dedicado al encuentro entre lectores, escritores y casas editoriales, con el propósito de promover la lectura.

Para este jueves habrá actividades para todos los públicos, entre ellas la transmisión del partido entre Marruecos y Francia en el pabellón del país invitado de Filgua 2026, Alemania.

Además, se ofrecerá la primera proyección de cine alemán, con la presentación de la aclamada película Hannah Arendt, con la que se busca compartir parte de la cultura cinematográfica de ese país.

Durante la jornada también se llevará a cabo el homenaje al personaje a quien está dedicada Filgua 2026, la premio nobel de la paz Rigoberta Menchú Tum. Asimismo, habrá talleres interactivos, como el de Arqueología Tak'alik Ab'aj, y la ponencia El Popol Wuj en palabras de los mayas.

El día finalizará con un concierto de Fernando López. Esta es la agend

Agenda de actividades

Conferencia Internacional de Bibliotecas

Hora: 9 a 13.30 horas

9 a 13.30 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Lanzamiento de Clubes de Ciencias

Hora: 9 a 11 horas

9 a 11 horas Lugar: Sala Marilena López

Sala Marilena López Exponentes: Equipo de Senacyt y Vicepresidencia

El primer grano de maíz

Hora: 9 horas

9 horas Lugar: Carpa Cultural Embajada de México

Carpa Cultural Embajada de México Ponentes: Diana López (editora) y Levi de la Rosa (ilustrador)

Afecto y aprendizaje en el aula

Hora: 9 horas

9 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Ponente: Marta Irene Rodas Anleu

Bienvenida al segundo día del Programa Profesional: El audiolibro en Latinoamérica en el contexto internacional

Hora: 10.05 a 10.30 horas

10.05 a 10.30 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Ponente: Carlos Rojas

Metadatos para mejorar las ventas

Hora: 10.30 a 11 horas

10.30 a 11 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Ponentes: Ricardo Costa y Philippe Hunziker

Jugando también aprendo

Hora: 10 horas

10 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Exponente: Marta Irene Rodas Anleu

Programa Profesional: Retos de la distribución (tradicional y digital)

Hora: 11 a 12 horas

11 a 12 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Ponentes: Orith Btesh, Lucas Fernández, César Medina y Carlos Rojas

Concurso de lectura de alemán en voz alta – La final

Hora: 11 a 13 horas

11 a 13 horas Lugar: Sala Marilena López

Sala Marilena López Exponentes: Finalistas de los colegios PASCH

Taller: Guate tiene tiburones

Hora: 11 horas

11 horas Lugar: Carpa Cultural Embajada de México

Carpa Cultural Embajada de México Exponentes: Karen Sapón Morán y Alejandra Vásquez Ventura

Uso de datos como inteligencia de negocios

Hora: 12 a 12.30 horas

12 a 12.30 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Ponentes: Ricardo Costa y MVB América Latina

Nuevas ideas de mercadeo para libreros

Hora: 12.20 a 13 horas

12.20 a 13 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponente: Lutz Kliche

Encuentro de Municipios Amigos de la Lectura: Intercambio de Experiencias

Hora: 12 horas

12 horas Lugar: Carpa Cultural Embajada de México

Carpa Cultural Embajada de México Exponentes: Gabriela Castro de Burbano, Rousse Vásquez y Adolfo España

Conversatorio: Palabra, Memoria y Escritura. La producción literaria de Rigoberta Menchú Tum

Hora: 14 horas

14 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponentes: Rigoberta Menchú Tum, Dante Liano y Maya Rigoberta Pérez Menchú

Cómo nace una novela

Hora: 14 a 16 horas

14 a 16 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Ponente: Helene Bukowski

Taller Parte II: La Inteligencia Artificial en el trabajo editorial y la traducción literaria

Hora: 14 a 18 horas

14 a 18 horas Lugar: Sala Marilena López

Sala Marilena López Exponentes: Claudia Cabrera y Lutz Kliche

Creatividad y educación: ¿se puede enseñar a imaginar?

Hora: 14 horas

14 horas Lugar: Carpa Cultural Embajada de México

Carpa Cultural Embajada de México Exponentes: Nora Gabriela Paz, Diana Flores, Eriverto Ajpop, Paola Andrade y Andrea Ávila

La fiesta del fútbol

Hora: 14 a 16 horas

14 a 16 horas Lugar: Stand de Alemania

Cuentos para unir pueblos, Pueblo Chino y Pueblos Indígenas de Abya Yala

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponentes: Marco Antonio Sagastume Gemmell, Philippe Hunziker y Vitalino Similox

Marco Antonio Sagastume Gemmell, Philippe Hunziker y Vitalino Similox Modera: Raxche' Rodríguez Guaján

Taller interactivo de Arqueología Tak'alik Ab'aj

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Carpa Cultural Embajada de México

Carpa Cultural Embajada de México Exponentes: Arqueólogos de Tak'alik Ab'aj

Afecto y aprendizaje en el aula

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Exponente: Marta Irene Rodas Anleu

El Popol Wuj en palabras de los mayas

Hora: 16 horas

16 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponentes: Raquel Xochiquetzal Rivera Almaguer, Lina Barrios y Julio Serrano

Raquel Xochiquetzal Rivera Almaguer, Lina Barrios y Julio Serrano Modera: Raxche' Rodríguez Guaján

Quiero cocinarte antes de que llueva

Hora: 16 horas

16 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponentes: Silvina, Jessica Pérez y Dialma Fuentes

Tierra y racismo: El despojo moderno de tierras en el territorio q'eqchi'

Hora: 16 horas

16 horas Lugar: Carpa Cultural Embajada de México

Carpa Cultural Embajada de México Exponentes: Edgar Balsells, Alfonso Huet y Laura Hurtado

Antologías poéticas de Premios Nacionales: Enrique Juárez Toledo, Otto Raúl González y Luis Alfredo Arango

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponentes: Enrique Noriega y Hanna Orellana Beitze

¿Es la historia como nos la contaron?

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponentes: Carlos Sabino, Roberto Ardón, Rodrigo Fernández y Lorena Castellanos

Taller interactivo de Arqueología Tak'alik Ab'aj

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Carpa Cultural Embajada de México

Carpa Cultural Embajada de México Exponentes: Arqueólogos de Tak'alik Ab'aj

Acto de homenaje a la Dra. Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Figura: Rigoberta Menchú Tum

Ultra y mafiosos

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Carpa Cultural Embajada de México

Carpa Cultural Embajada de México Ponentes: Briseida Millián Lemus, Juan Alberto Fuentes Knight, Julie López y Enrique Naveda

Conversatorio sobre literatura y fútbol

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponentes: Jessie Álvarez y Julio Prado

Colección Lumbre

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponentes: Vilma Sánchez y Marvin García Citalán

Y de brújula un reloj

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Sala Marilena López

Sala Marilena López Ponentes: Ana Cofiño y Vania Vargas

Entre cerros e ixcanales: una historia de Jutiapa, siglos XVI-XIX

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Carpa Cultural Embajada de México

Carpa Cultural Embajada de México Ponentes: José Cal Montoya y Diego Vásquez Monterroso

Película: Hannah Arendt (2012)

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Cinemark Majadas Once

Concierto de Fernando López