Escenario
Agenda de Filgua 2026: talleres, exposiciones, homenaje al personaje del año, cine y concierto para el jueves 9 de julio
Uno de los días con mayor variedad de actividades en el calendario de Filgua 2026 llegará este jueves con talleres, exposiciones, partidos, conciertos y proyecciones de cine. Esta es la agenda.
Filgua se convierte en el punto de encuentro entre autores, lectores y casas editoriales. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
En el tercer día de la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua) 2026, la agenda ofrece una amplia diversidad de actividades para toda la familia en los más de 150 estands habilitados en Forum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.
Este espacio, que celebra su XXIII edición en el país, está dedicado al encuentro entre lectores, escritores y casas editoriales, con el propósito de promover la lectura.
Para este jueves habrá actividades para todos los públicos, entre ellas la transmisión del partido entre Marruecos y Francia en el pabellón del país invitado de Filgua 2026, Alemania.
Además, se ofrecerá la primera proyección de cine alemán, con la presentación de la aclamada película Hannah Arendt, con la que se busca compartir parte de la cultura cinematográfica de ese país.
Durante la jornada también se llevará a cabo el homenaje al personaje a quien está dedicada Filgua 2026, la premio nobel de la paz Rigoberta Menchú Tum. Asimismo, habrá talleres interactivos, como el de Arqueología Tak'alik Ab'aj, y la ponencia El Popol Wuj en palabras de los mayas.
El día finalizará con un concierto de Fernando López. Esta es la agend
Agenda de actividades
Conferencia Internacional de Bibliotecas
- Hora: 9 a 13.30 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
Lanzamiento de Clubes de Ciencias
- Hora: 9 a 11 horas
- Lugar: Sala Marilena López
- Exponentes: Equipo de Senacyt y Vicepresidencia
El primer grano de maíz
- Hora: 9 horas
- Lugar: Carpa Cultural Embajada de México
- Ponentes: Diana López (editora) y Levi de la Rosa (ilustrador)
Afecto y aprendizaje en el aula
- Hora: 9 horas
- Lugar: Sala Niños
- Ponente: Marta Irene Rodas Anleu
Bienvenida al segundo día del Programa Profesional: El audiolibro en Latinoamérica en el contexto internacional
- Hora: 10.05 a 10.30 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Ponente: Carlos Rojas
Metadatos para mejorar las ventas
- Hora: 10.30 a 11 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Ponentes: Ricardo Costa y Philippe Hunziker
Jugando también aprendo
- Hora: 10 horas
- Lugar: Sala Niños
- Exponente: Marta Irene Rodas Anleu
Programa Profesional: Retos de la distribución (tradicional y digital)
- Hora: 11 a 12 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Ponentes: Orith Btesh, Lucas Fernández, César Medina y Carlos Rojas
Concurso de lectura de alemán en voz alta – La final
- Hora: 11 a 13 horas
- Lugar: Sala Marilena López
- Exponentes: Finalistas de los colegios PASCH
Taller: Guate tiene tiburones
- Hora: 11 horas
- Lugar: Carpa Cultural Embajada de México
- Exponentes: Karen Sapón Morán y Alejandra Vásquez Ventura
Uso de datos como inteligencia de negocios
- Hora: 12 a 12.30 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Ponentes: Ricardo Costa y MVB América Latina
Nuevas ideas de mercadeo para libreros
- Hora: 12.20 a 13 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponente: Lutz Kliche
Encuentro de Municipios Amigos de la Lectura: Intercambio de Experiencias
- Hora: 12 horas
- Lugar: Carpa Cultural Embajada de México
- Exponentes: Gabriela Castro de Burbano, Rousse Vásquez y Adolfo España
Conversatorio: Palabra, Memoria y Escritura. La producción literaria de Rigoberta Menchú Tum
- Hora: 14 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Rigoberta Menchú Tum, Dante Liano y Maya Rigoberta Pérez Menchú
Cómo nace una novela
- Hora: 14 a 16 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Ponente: Helene Bukowski
Taller Parte II: La Inteligencia Artificial en el trabajo editorial y la traducción literaria
- Hora: 14 a 18 horas
- Lugar: Sala Marilena López
- Exponentes: Claudia Cabrera y Lutz Kliche
Creatividad y educación: ¿se puede enseñar a imaginar?
- Hora: 14 horas
- Lugar: Carpa Cultural Embajada de México
- Exponentes: Nora Gabriela Paz, Diana Flores, Eriverto Ajpop, Paola Andrade y Andrea Ávila
La fiesta del fútbol
- Hora: 14 a 16 horas
- Lugar: Stand de Alemania
Cuentos para unir pueblos, Pueblo Chino y Pueblos Indígenas de Abya Yala
- Hora: 15 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Marco Antonio Sagastume Gemmell, Philippe Hunziker y Vitalino Similox
- Modera: Raxche' Rodríguez Guaján
Taller interactivo de Arqueología Tak'alik Ab'aj
- Hora: 15 horas
- Lugar: Carpa Cultural Embajada de México
- Exponentes: Arqueólogos de Tak'alik Ab'aj
Afecto y aprendizaje en el aula
- Hora: 15 horas
- Lugar: Sala Niños
- Exponente: Marta Irene Rodas Anleu
El Popol Wuj en palabras de los mayas
- Hora: 16 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Raquel Xochiquetzal Rivera Almaguer, Lina Barrios y Julio Serrano
- Modera: Raxche' Rodríguez Guaján
Quiero cocinarte antes de que llueva
- Hora: 16 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponentes: Silvina, Jessica Pérez y Dialma Fuentes
Tierra y racismo: El despojo moderno de tierras en el territorio q'eqchi'
- Hora: 16 horas
- Lugar: Carpa Cultural Embajada de México
- Exponentes: Edgar Balsells, Alfonso Huet y Laura Hurtado
Antologías poéticas de Premios Nacionales: Enrique Juárez Toledo, Otto Raúl González y Luis Alfredo Arango
- Hora: 17 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Enrique Noriega y Hanna Orellana Beitze
¿Es la historia como nos la contaron?
- Hora: 17 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponentes: Carlos Sabino, Roberto Ardón, Rodrigo Fernández y Lorena Castellanos
Taller interactivo de Arqueología Tak'alik Ab'aj
- Hora: 17 horas
- Lugar: Carpa Cultural Embajada de México
- Exponentes: Arqueólogos de Tak'alik Ab'aj
Acto de homenaje a la Dra. Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992
- Hora: 18 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Figura: Rigoberta Menchú Tum
Ultra y mafiosos
- Hora: 18 horas
- Lugar: Carpa Cultural Embajada de México
- Ponentes: Briseida Millián Lemus, Juan Alberto Fuentes Knight, Julie López y Enrique Naveda
Conversatorio sobre literatura y fútbol
- Hora: 19 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Jessie Álvarez y Julio Prado
Colección Lumbre
- Hora: 19 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponentes: Vilma Sánchez y Marvin García Citalán
Y de brújula un reloj
- Hora: 19 horas
- Lugar: Sala Marilena López
- Ponentes: Ana Cofiño y Vania Vargas
Entre cerros e ixcanales: una historia de Jutiapa, siglos XVI-XIX
- Hora: 19 horas
- Lugar: Carpa Cultural Embajada de México
- Ponentes: José Cal Montoya y Diego Vásquez Monterroso
Película: Hannah Arendt (2012)
- Hora: 19 horas
- Lugar: Cinemark Majadas Once
Concierto de Fernando López
- Hora: 19 horas
- Lugar: Plazoleta Musical