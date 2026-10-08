Anne Carson: ¿cuántos libros ha publicado la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026 y cuáles se han traducido al español?

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Anne Carson: ¿cuántos libros ha publicado la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026 y cuáles se han traducido al español?

La trayectoria literaria de la poeta y ensayista, considerada por muchos como la voz más relevante de las letras anglosajonas contemporáneas, contempla desde ensayos hasta libros objeto.

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

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STOCKHOLM (Sweden), 08/10/2026.- (FILE) Canadian poet and essayist Anne Carson performs her work 'Antigonick' at the Moderna Museet art gallery in Stockholm, Sweden, 08 May 2025 (issued 08 October 2026). The Swedish Academy announced on 08 October 2026 that Carson has been awarded the 2026 Nobel Prize in Literature for her poetry and translations of classical Greek texts. (Suecia, Estocolmo) EFE/EPA/PONTUS LUNDAHL SWEDEN OUT

La poeta, novelista y ensayista canadiense Anne Carson, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/PONTUS LUNDAHL)

Anne Carson, la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026, nació en Toronto Canadá el 21 de junio de 1950. Su amor por la literatura comenzó a los 15 años cuando se encontró con un ejemplar de los poemas de Safo y a partir de ahí comenzó a estudiar griego. A pesar de sus tempranos inicios, la autora hoy reconocida a nivel internacional, retrasó su debut literario hasta 1986. Ese año publicó la primera de sus obras, Eros. Poética del deseo.

He aquí el listado de sus obras, de las cuales, la mayoría han sido traducidas al español:

  • Eros (Eros. Poética del deseo 1986): fue traducida por Inmaculada Pérez en 2015. En esta pieza literaria, la autora medita sobre el amor romántico y la naturaleza de la atracción combinando prosa y verso.
  • Short Talks (1992) en español Charlas breves: fue traducida por Ezequiel Zaidenwerg, Zindo y Gafuri en 2015.  Estos textos tensos, como el equipaje preparado antes de una partida súbita, recogen objetos extraños que sólo tienen sentido para quien viaja.

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BARCELONA, 08/10/2026.- La canadiense Anne Carson ha ganado el Premio Nobel de Literatura 2026 "por su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea", anunció este jueves la Academia Sueca. En la imagen, Carson durante su visita a Barcelona con motivo de la 40 edición del Festival Internacional de Poesía de Barcelona en 2025. EFE/Toni Albir

La escritora canadiense Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026

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En la fotografía captada en 1966, que forma parte de la exposición en Casa Guardabarranco, se ve a Roberto González Goyri junto a Miguel Ángel Asturias y la escultura para la que el escritor posó entre 1945 y 1947. (Foto Prensa Libre: Facebook Roberto González Goyri)

Casa Guardabarranco rinde tributo al legado de Roberto González Goyri

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  • Autobiografía de rojo (1998) se convirtió en un fenómeno editorial al reinterpretar los mitos griegos. La novela es considerada una de las mejores obras de Carson y fue la que llevó su nombre a la fama.
  • The Glass Essay (1995) (El ensayo de cristal): Fue traducido por El libro explora la relación entre la autora y su madre, así como su conexión con la obra de Emily Brontë. El texto es una meditación poética sobre la soledad, el duelo y la identidad femenina en un contexto de paisajes desolados.
  • Plainwater (1995), (Aún sin traducción al español): La escritora canadiense reflexiona sobre el viaje y la posibilidad de mirar la propia vida desde otra perspectiva, a través de un relato vinculado al Camino de Santiago.
  • Men in the Off Hours (Hombres en sus horas libres): Fue traducido por Jordi Doce Chambrelán. Es una colección de poemas y textos en prosa en los que combina elementos clásicos y modernos, yuxtaponiendo figuras como Virginia Woolf y Tucídides, o Lázaro con parafernalia de video, y cierra con una meditación sobre la muerte de su madre.
  • The Beauty of the Husband (2002) La belleza del marido: Traducido por Andreu Jaume. Es una obra poética que narra la historia de un matrimonio que se desmorona.
  • If Not, Winter: Fragments of Sappho (Si no, el invierno): Fue traducido por Aurora Luque.  Carson recoge fragmentos de la poeta griega Safo y los traduce y reinterpreta. La traducción de Carson ilumina las reflexiones de Safo sobre el amor, el deseo, el matrimonio y el exilio.
  • Decreation: Poetry, Essays, Opera (Decreación, 2020): Traducido por Jeannette L. Clariond. La augtora se adentra en el concepto de la decreación, una actividad que Simone Weil describió como el "deshacer a la criatura que hay en nosotros», una disolución del yo. Este libro empieza con la forma: con la disolución de la forma. 
  • Grief Lessons: Four Plays by Euripides (traducción de Eurípides): Es una colección de cuatro obras del dramaturgo griego Eurípides (Heracles, Hécuba, Hipólito y Alcestis). Sin traducción.
  • Red Doc (2013): Traducido por Verónica Zondek. Es un libro due combina poesía, prosa y teatro. Publicado en 2013, retoma la historia de su la novela Autobiografía de Rojo Es un canto a la diferencia; una crítica a la guerra, al modo en que funciona la familia y el orden y el deber ser.
  • The Albertine Workout (Rutina de ejercicios): En 59 párrafos Carson habla de Albertine, principal personaje de Proust en En busca del tiempo perdido. La autora estira y afloja sus ideas de forma tal que nos conduce a sus siempre sutiles preguntas sobre aquello que dice la literatura mayor.  
  • Float (Flota, 2020): Traducido por Jordi Doce Chambrelán y Andrés Catalán Rubio. La autora se adentra en el mito, la pérdida, las palabras y la verdad expandiendo los límites del lenguaje y de la forma, como suele ser habitual en su poesía

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Ana Lucía Mendizábal Ruiz

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