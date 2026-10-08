La escritora canadiense Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026

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La escritora canadiense Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026

La autora ganadora es una poeta, ensayista, traductora y profesora apasionada por la literatura clásica de Grecia.

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

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BARCELONA, 08/10/2026.- La canadiense Anne Carson ha ganado el Premio Nobel de Literatura 2026 "por su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea", anunció este jueves la Academia Sueca. En la imagen, Carson durante su visita a Barcelona con motivo de la 40 edición del Festival Internacional de Poesía de Barcelona en 2025. EFE/Toni Albir

La canadiense Anne Carson ha ganado el Premio Nobel de Literatura 2026. En esta imagen Carson fue captada durante su visita a Barcelona con motivo de la 40 edición del Festival Internacional de Poesía de Barcelona en 2025. (Foto Prensa Libre: EFE/Toni Albir)

Contra los pronósticos de las casas de apuestas que apuntaban hacia otros literatos, la autora canadiense Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026 "por su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea", anunció este jueves la Academia Sueca.

Carson es una poeta, ensayista, traductora, profesora y especialista en literatura clásica, principalmente en Grecia, que se ha convertido en la decimonovena mujer en lograr el galardón más importante de las letras.

Según reporta la agencia de noticias EFE, la secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg, habló con Carson por teléfono pocos minutos antes del anuncio. "Ella se quedó muy sorprendida. Me dijo que está en Islandia, donde está escuchando al viento. Estaba sorprendida, pero muy feliz, he podido notarlo por su voz", indicó.

Desde muy joven fue una apasionada de la literatura clásica, eje de su obra. Su primer acercamiento con la literatura fue en el instituto cuando un profesor la invitó a que profundizara sobre la cultura y el lenguaje de la Grecia clásica, lo que reconoce que le ayudó a formarse como futura escritora.

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Como profesora de cultura clásica, con una sólida formación en lenguas clásicas, literatura comparada, antropología e historia, en su obra suele haber referencia a estos temas.

Por ejemplo, la Grecia clásica aparece en obras como 'Eros dulce y amargo', publicada en 1986, donde realiza un análisis del concepto clásico griego referido al amor y la pasión.

Su poesía, difícilmente clasificable, llega a ser incomprensible para algunos, y ella misma ha reconocido en las pocas entrevistas que ha concedido que no tiene "flexibilidad lírica, ni agudeza sentimental". Estudio y creación se interrumpen en su obra como una "deformación profesional", ha asegurado.

Carson, nacida en Toronto en 1950, es la décimo novena mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura.

Los dos Premios Nobel que ha recibido la literatura canadiense han sido ambas para mujeres. En 2013 había sido galardonada Alice Munro.

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Ana Lucía Mendizábal Ruiz

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