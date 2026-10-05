“Libro al Viento Noroccidente”: autores, actividades, fechas y horarios para disfrutar la feria del libro

Huehuetenango recibe la primera edición de Libro al Viento Noroccidente, que se realizará del 7 al 10 de octubre de 2026. La feria tendrá como sedes el Parque Central de Huehuetenango, el Palacio de Gobernación Departamental, el Teatro Municipal José Ernesto Monzón Reyna y la Biblioteca Nacional del Banco de Guatemala.

Entre los escritores invitados figuran Denise Phé-Funchal, Angie de León, Jeanny Ivanna Chapeta, Marvin del Cid, Sonny Figueroa, Brisna Caxaj y Rocío Melgar Girón, entre otros. La feria contará también con la participación de autores, investigadores y promotores culturales de Huehuetenango y la región noroccidental, entre ellos Rudy Alfonso Gómez Rivas, Beatriz Sánchez, Gabriela Macario Pac, Daniel Caño, Wilson Loayes, Miriam Ochoa y Shan López, entre otros invitados.

La I Feria Libro al Viento Noroccidente está dedicada al doctor Víctor D. Montejo, escritor, antropólogo, académico y referente de la literatura maya contemporánea, originario de Jacaltenango, Huehuetenango. Se formó como maestro en Guatemala y posteriormente realizó estudios de posgrado en Estados Unidos, donde obtuvo una maestría en Antropología por la State University of New York, Albany, y un doctorado en Antropología por la University of Connecticut.

Entre los aportes del doctor Montejo se cuentan el haber contribuido al estudio, la preservación y la difusión de la cultura y los conocimientos de los pueblos mayas. Entre sus obras más reconocidas destacan Testimonio: muerte de una comunidad indígena en Guatemala, Piedras labradas, Q'anil: el hombre rayo, Pixan: el cargador del espíritu y K’aib’il B’alam: El Jaguar de los Cuchumatanes. El homenaje se realizará el viernes 9 de octubre a las 20 horas.

La agenda incluirá 86 actividades, entre ellas presentaciones literarias, actividades artísticas, música en vivo, cuentacuentos, espacios de lectura, pinta caritas y propuestas recreativas para toda la familia. En estas últimas participan artistas como Alexis Cuentacuentos, Raúl López “Colibrí” y Vicky Velásquez.

Además de la agenda que se desarrollará durante los cuatro días, como parte de las acciones previas a la feria, escritores, narradores y promotores de lectura han visitado centros educativos de la cabecera departamental de Huehuetenango para compartir actividades con estudiantes y fomentar el acercamiento a los libros y la lectura.

Libro al Viento Noroccidente es organizada por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala (AGEG) con el el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes, la Municipalidad de Huehuetenango, la Gobernación Departamental de Huehuetenango y diversas organizaciones culturales de la región.

Fechas

Del 7 al 10 de octubre

Horario

9 a 19 horas

Lugares

Parque Central de Huehuetenango, el Palacio de Gobernación Departamental, el Teatro Municipal José Ernesto Monzón Reyna y la Biblioteca Nacional del Banco de Guatemala

Admisión

Libre

Ubicación

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