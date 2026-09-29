Festival del Centro Histórico 2026: más de 150 actividades gratuitas en Guatemala

Con más de 150 actividades programadas se celebrará la 29 edición del Festival del Centro Histórico (FCH) que, durante 11 días, convertirá las calles, plazas y edificios emblemáticos en los principales escenarios de la cultura, el arte, la historia y el patrimonio que caracterizan a este sector de la capital.

Bajo el lema “Nuestro punto de encuentro”, el evento invita a recorrer, disfrutar y redescubrir el corazón de la capital a través de exposiciones, conciertos, presentaciones escénicas, talleres, conferencias, recorridos guiados, cuentacuentos y actividades infantiles y familiares que se celebrarán en más de 30 recintos.

Este festival se ha celebrado de manera ininterrumpida desde 1998, cuando el Centro Histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, con el objetivo de “llevar el arte a las calles, las avenidas y los espacios del Centro Histórico, a través de los artistas que llenan estos espacios con su arte y su pasión”, explica María José Avendaño, presidenta del Comité Organizador.

La inauguración del FCH tendrá lugar el miércoles 7 de octubre, a las 19 horas, en la Catedral Metropolitana, 7a. avenida 6-73, zona 1, con el concierto Acuarelas Chapinas, del compositor Manuel Martínez-Sobral, a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil Municipal.

“Es la primera vez que este concierto se adapta para una sinfónica. Es un concierto de cuatro melodías que forman parte de la cotidianidad del guatemalteco: ir a misa, ir al mercado, tomar el café, etcétera. Es reconocer y escuchar estas obras de arte de guatemaltecos, tocadas por jóvenes guatemaltecos, para que todos las disfrutemos”, cuenta Avendaño.

A partir de ahí seguirán otros 10 días con más de un centenar de actividades que propiciarán encuentros entre vecinos, visitantes y artistas, en torno a la cultura y la historia del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, que este año celebra 250 años de fundación.

Entre las 150 actividades que incluye la agenda del 2026 destacan:

Alrededor de 20 conciertos

Obras de teatro

Recorridos guiados por diferentes recintos

Presentaciones de danza y ballet

Exposiciones de arte

Proyecciones de cine

Actividades infantiles

Cuentacuentos

Talleres

Clases de baile, ritmos latinos y tango

Encuentro de fans de Star Wars

Lecturas y presentaciones de libros

Presentaciones gastronómicas

Charlas, conversatorios y conferencias

Jornada de voluntariado

“El arte llega a más personas, el patrimonio se acerca a nuevas generaciones, los espacios públicos cobran vida y la ciudadanía encuentra nuevos motivos para reencontrarse con sus artistas, su historia y su memoria. Eso es precisamente lo que queremos que ocurra entre el 7 y el 17 de octubre. Queremos invitarlos a darse la oportunidad de sentir, vivir y explorar el Centro Histórico y también la cultura”, expresa el viceministro de Cultura del Ministerio de Cultura y Deportes, Emiliano Valdés Melendreras.

Entre las actividades del Festival del Centro Histórico se encuentran los recorridos en trolebús. (Foto Prensa Libre: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Todas las actividades son gratuitas; sin embargo, algunas requieren inscripción previa por el aforo de los recintos, especialmente los recorridos guiados que se realizan a bordo del trolebús del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), que tiene una capacidad limitada de pasajeros.

“Las familias podrán recorrer y conocer la historia detrás de toda esa infraestructura que ha permanecido por años en el país: quién diseñó la obra arquitectónica, en qué año fue construida, quiénes vivieron en esas áreas y por qué es tan importante para nuestro país. Más allá de darla a conocer, también se propicia la convivencia entre las familias; el mismo trolebús se vuelve un punto de encuentro para que los guatemaltecos puedan despejar la mente de tanta actividad cotidiana y que sea una experiencia recreativa y de aprendizaje para las familias guatemaltecas”, asegura Ana Diéguez, jefa del Departamento de Fomento Turístico del Inguat.

Agrega que, a lo largo de los 28 festivales anteriores, el evento ha propiciado el turismo en Guatemala, ya que el Centro Histórico acoge establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías y tiendas que se preparan cada año para recibir a los visitantes, por lo que están seguros de que esta 29 edición no será la excepción.

La clausura del FCH será el sábado 17 de octubre, a las 18 horas, en la Plaza Mayor de la Constitución, con el concierto de la Orquesta Sinfónica Regional de Occidente.

El evento se celebró por primera vez el 17 de agosto de 1998, cuatro días después de que el Centro Histórico fuera declarado Patrimonio Cultural de la Nación mediante el Acuerdo Ministerial 328-98 del Ministerio de Cultura y Deportes.

A partir de entonces se ha celebrado cada año, de forma ininterrumpida, organizado por la Municipalidad de Guatemala, el Ministerio de Cultura y Deportes, el Instituto Guatemalteco de Turismo y la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el apoyo de otras instituciones, organizaciones, empresas y actores culturales.

La 29 edición del Festival del Centro Histórico se celebrará del 7 al 17 de octubre del 2026 en alrededor de 30 recintos, que acogerán las más de 150 actividades. El programa completo está disponible al final de esta publicación.

La presentación oficial se llevó a cabo este martes 29 de septiembre en las instalaciones del Inguat, con la presencia del comité organizador.

En la presentación oficial del Festival del Centro Histórico 2026 participaron miembros del comité organizador conformado por la Municipalidad de Guatemala, el Ministerio de Cultura y Deportes, el Instituto Guatemalteco de Turismo y la Universidad de San Carlos de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Delia Franco)

Fechas

Del miércoles 7 al sábado 17 de octubre del 2026

Hora

Diferentes horarios, según las actividades

Lugar

Centro Histórico, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Entrada

Gratuita. Algunas actividades requieren inscripción previa en festivaldelcentrohistorico.com

Actividades

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