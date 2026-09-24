Comedia “Milagro en el convento de Santa María Juana” apoya a Fundación Margarita Tejada: trama, funciones y precios de entradas

Este será un fin de semana de teatro, con una divertida puesta en escena que, además, tiene un fin benéfico.

Se trata de Milagro en el convento de Santa María Juana, una comedia del dramaturgo francés Jean-Pierre Martínez, llena de enredos, secretos, personajes inesperados y situaciones que ponen de cabeza la tranquila vida de un convento.

“La historia gira alrededor de un convento cuya economía depende de su famoso elixir rejuvenecedor. Después de la muerte de la hermana encargada de prepararlo, la novicia Sor Inés decide reinventar la receta utilizando una misteriosa hierba. El resultado es un éxito inesperado que atrae a visitantes muy particulares y desencadena una serie de situaciones cómicas entre las religiosas”, explican los organizadores.

Además de garantizar una noche de risas, los fondos recaudados con las presentaciones serán destinados a la Fundación Margarita Tejada, una organización no lucrativa que trabaja para generar oportunidades de desarrollo e inclusión para personas con síndrome de Down.

“Esta producción cobra un significado aún más especial porque es interpretada por nuestros actores exclusivos, verdaderas estrellas unidas por el corazón, quienes donan generosamente su talento, tiempo y entusiasmo para hacer posible este proyecto artístico y solidario en beneficio de nuestros alumnos”, agregan.

La puesta en escena estará a cargo del Grupo de Teatro Manolo Saravia, bajo la dirección de Escenarte. El elenco está conformado por:

María Teresa Ligorria

Maru Tejada

María José Ponce

Gabriela Aparicio

Carlos Lara

Álvaro Díaz

Mario Estuardo Fuentes

Henry Lewin Obiols

Alan Tenenbaum

Ignacio Massanet

La obra de teatro busca recaudar fondos a beneficio de los programas de la Fundación Margarita Tejada. (Foto Prensa Libre: Cortesía Fundación Margarita Tejada)

Milagro en el convento de Santa María Juana se presentará este viernes 25 y sábado 26 de septiembre del 2026, a las 19 horas, en el Teatro Lux, 6a Avenida 11-02, zona 1, Ciudad de Guatemala.

Las entradas tienen un valor de Q225 en Lateral y Q250 en Preferencia Centro. Pueden adquirirse en el sitio ticketasa.gt y en la taquilla, antes de cada función.

“La invitación es a que las personas puedan disfrutar de una noche de teatro, reír y, al mismo tiempo, apoyar una causa que busca transformar vidas”, concluyen los organizadores.

Fechas

Viernes 25 y sábado 26 de septiembre del 2026

Hora

19 horas

Lugar

Teatro Lux, 6a Avenida 11-02, zona 1, Ciudad de Guatemala

Precios

Lateral: Q225

Preferencia Centro: Q250

Entradas

Disponibles en el sitio ticketasa.gt y en la taquilla, antes de cada función

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