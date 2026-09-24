Orquesta Sinfónica Nacional interpretará concierto para violín de Prokófiev después de 43 años en Guatemala

Bajo el título de Lienzos y Melodías, la noche de este jueves 24 de septiembre se celebrará el XIII concierto de temporada oficial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala (OSN).

La gala contará con la participación especial del violinista guatemalteco Álvaro Reyes como solista, quien recientemente cumplió 22 años de pertenecer a la OSN.

Además, estará dirigida por el director costarricense Norman Gamboa, reconocido internacionalmente como profesor y director musical en Estados Unidos.

“Estar acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional es un gran honor y privilegio para mí. Además, será una experiencia muy agradable para todos escuchar las obras que se van a interpretar”, expresa Reyes.

El concierto hará un recorrido musical por piezas como:

Idilio, de Samuel Coleridge-Taylor

Concierto n.º 1 para violín, de Prokófiev

Cuadros de una exposición, de Mussorgsky/Ravel

“Van a escuchar la interpretación de una obra musical para violín virtuosa, compleja, llena de pasajes muy interesantes. El concierto 1 para violín de Prokofiev se interpretó la última vez hace 43 años en Guatemala. Es una obra muy lírica y soñadora con melodías hermosas”, explica el violinista.

La gala musical será este jueves 24 de septiembre del 2026, a las 20 horas, en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Las entradas tienen un valor de Q50, Q75 y Q100 y pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Nacional.

Fecha

Jueves 24 de septiembre del 2026

Hora

20 horas

Lugar

Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Precio

Q50, Q75 y Q100

Entradas

Disponibles en taquilla

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