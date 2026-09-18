Para reír y apoyar: Noche de Stand Up por Julio Serrano reunirá a nueve comediantes y recaudará fondos para la cirugía del escritor guatemalteco

El arte, las risas, la gastronomía y la solidaridad se fusionan en una Noche de Stand Up a beneficio del escritor y poeta guatemalteco Julio Serrano, quien fue diagnosticado con un tumor cerebral y requiere una cirugía para tratarlo.

“Son nueve standuperos que están donando su tiempo, al igual que los chefs están donando su talento. Y el Mercadito de Lola nos abrió las puertas de la misma manera. Entonces es un proyecto con mucho amor y con mucho altruismo de parte de todos”, cuenta Andrea Bonilla, miembro del equipo organizador.

La velada contará con los chefs Gabriela Orive y Rodrigo Alvarado, quienes prepararán tapas para los asistentes, las cuales, al igual que la bebida, están incluidas en el valor de la entrada.

Asimismo, nueve estanduperos se encargarán del entretenimiento para ofrecer una noche llena de risas y ocurrencias. Ellos son:

Amelia Rivera

Geovanny Díaz

Brayan Guerra

Alan Polanco

Oliver España

Giovany Chajil

Cristian Montenegro

Mauricio Macal

Arturo Yol

La Noche de Stand Up por Julio Serrano tendrá lugar el sábado 26 de septiembre, a las 19 horas, en el Mercadito de Lola, 3ª. calle “A” 23-89, zona 15 de la ciudad de Guatemala.

Las entradas tienen un valor de Q225 en preventa y Q250 el día del evento e incluyen bebida y tapas. Para adquirir los boletos se debe depositar el valor total en la cuenta monetaria del Banco Industrial número 455 02319 5 y luego enviar el comprobante al WhatsApp 5622-8845.

Todos los fondos recaudados serán destinados a la cirugía de Julio Serrano, quien fue diagnosticado recientemente con un tumor cerebral denominado ependimoma en el cuarto ventrículo.

“Julio nos mueve, nos toca el corazón siendo él tan noble, tan entregado, tan generoso. Es un artista supertalentoso y multidisciplinario, además de ser poeta y escritor, hace fotografía, cine y es periodista”, expresa Bonilla.

Agrega que la Noche de Stand Up está dirigida especialmente al público adulto que quiera reírse y, a la vez, apoyar la causa. “Queremos que esa noche nuestros corazones se llenen de risa y que desborde el amor”, concluye.

Fecha

Sábado 26 de septiembre

Hora

19 horas

Lugar

Mercadito de Lola, 3ª. calle “A” 23-89, zona 15

Precios

Preventa: Q225

Taquilla: Q250

Boletos

Depositar el valor total de los boletos en la cuenta monetaria del Banco Industrial número 455 02319 5 y luego enviar el comprobante al WhatsApp 5622-8845

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