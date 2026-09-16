Escenario
Actividades gratuitas en Guatemala durante septiembre: talleres, libros, cuentacuentos y poesía
Diversas actividades culturales se realizarán de forma gratuita durante las últimas semanas de septiembre, tanto de manera virtual como presencial. Consulte aquí la agenda.
De Museo ofrecerá diversas actividades culturales durante septiembre en sus distintas sedes. (Foto Prensa Libre: Freepik)
Con invitados especiales que compartirán sus obras y trayectoria, De Museo ha preparado una agenda de actividades para septiembre del 2026.
Aunque el recorrido cultural comenzó en los primeros días del mes, aún hay varias actividades programadas para este miércoles 16 y los próximos días, que ofrecerán espacios de aprendizaje, convivencia y encuentro personal.
Talleres, espacios de lectura, presentaciones de libros, conversatorios, cuentacuentos, entrevistas y recitales de poesía se celebrarán de forma gratuita, tanto de manera virtual como en diferentes sedes de De Museo.
“Descubre nuestras próximas actividades en el Espacio Cultural y encuentra una nueva forma de aprender, crear y compartir”, invitan los organizadores.
Estas son las próximas actividades programadas para septiembre del 2026. Para participar es necesario inscribirse a través del siguiente enlace: https://luma.com/DeMuseo.
Taller: Hermana, yo te escucho
- Fecha: miércoles 16 de septiembre del 2026
- Hora: 20 horas
- Modalidad: virtual, Google Meet
- Ponente: Ligia García y García, poeta
Lectura: Poesía Viva de Guatemala
- Fecha: jueves 17 de septiembre del 2026
- Hora: 20.30 horas
- Modalidad: virtual, Facebook Live
- Ponentes: José A. Pérez-Robleda, Negma Coy, Eynard Menéndez y otros
Presentación del libro “Guatemala ante mis ojos”
- Fecha: viernes 18 de septiembre del 2026
- Hora: 19 horas
- Modalidad: presencial, De Museo Parque Las Américas
- Ponente: Edwin Castro
Conversatorio y presentación del libro “Hábitos felinos”
- Fecha: sábado 19 de septiembre del 2026
- Hora: 17 horas
- Modalidad: presencial, De Museo Majadas Once
- Ponentes: María de los Ángeles Linares y Luis Rivadeneira
Cuentacuentos
- Fecha: domingo 20 de septiembre del 2026
- Hora: 15 horas
- Modalidad: presencial, De Museo Majadas Once
- Ponente: Alexis Cuentacuentos
Club de Lectura: Leer para sanar
- Fecha: martes 22 de septiembre del 2026
- Hora: 19 horas
- Modalidad: virtual, Google Meet
- Ponente: Regina Villagrán, terapeuta
Club de Lectura: De poesía
- Fecha: jueves 24 de septiembre del 2026
- Hora: 20 horas
- Modalidad: virtual, Google Meet
- Ponente: Luisa Rivadeneira
Entrevista: La marimba como símbolo vivo
- Fecha: viernes 25 de septiembre del 2026
- Hora: 19 horas
- Modalidad: virtual, Facebook Live
- Ponentes: Lester Homero Godínez y José Antonio Pérez-Robleda
Recital: Poesía para el alma
- Fecha: sábado 26 de septiembre del 2026
- Hora: 16 horas
- Modalidad: presencial, De Museo Parque Las Américas
- Ponente: Flor Monzón
Fechas:
Del 16 al 26 de septiembre del 2026
Hora:
Diferentes horarios, según la actividad
Lugar:
En línea o de forma presencial, según la programación
Entrada:
Gratuita, previa inscripción en https://luma.com/DeMuseo
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