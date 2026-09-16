Actividades gratuitas en Guatemala durante septiembre: talleres, libros, cuentacuentos y poesía

Con invitados especiales que compartirán sus obras y trayectoria, De Museo ha preparado una agenda de actividades para septiembre del 2026.

Aunque el recorrido cultural comenzó en los primeros días del mes, aún hay varias actividades programadas para este miércoles 16 y los próximos días, que ofrecerán espacios de aprendizaje, convivencia y encuentro personal.

Talleres, espacios de lectura, presentaciones de libros, conversatorios, cuentacuentos, entrevistas y recitales de poesía se celebrarán de forma gratuita, tanto de manera virtual como en diferentes sedes de De Museo.

“Descubre nuestras próximas actividades en el Espacio Cultural y encuentra una nueva forma de aprender, crear y compartir”, invitan los organizadores.

Estas son las próximas actividades programadas para septiembre del 2026. Para participar es necesario inscribirse a través del siguiente enlace: https://luma.com/DeMuseo.

Taller: Hermana, yo te escucho

Fecha: miércoles 16 de septiembre del 2026

Hora: 20 horas

Modalidad: virtual, Google Meet

Ponente: Ligia García y García, poeta

Lectura: Poesía Viva de Guatemala

Fecha: jueves 17 de septiembre del 2026

Hora: 20.30 horas

Modalidad: virtual, Facebook Live

Ponentes: José A. Pérez-Robleda, Negma Coy, Eynard Menéndez y otros

Presentación del libro “Guatemala ante mis ojos”

Fecha: viernes 18 de septiembre del 2026

Hora: 19 horas

Modalidad: presencial, De Museo Parque Las Américas

Ponente: Edwin Castro

Conversatorio y presentación del libro “Hábitos felinos”

Fecha: sábado 19 de septiembre del 2026

Hora: 17 horas

Modalidad: presencial, De Museo Majadas Once

Ponentes: María de los Ángeles Linares y Luis Rivadeneira

Cuentacuentos

Fecha: domingo 20 de septiembre del 2026

Hora: 15 horas

Modalidad: presencial, De Museo Majadas Once

Ponente: Alexis Cuentacuentos

Club de Lectura: Leer para sanar

Fecha: martes 22 de septiembre del 2026

Hora: 19 horas

Modalidad: virtual, Google Meet

Ponente: Regina Villagrán, terapeuta

Club de Lectura: De poesía

Fecha: jueves 24 de septiembre del 2026

Hora: 20 horas

Modalidad: virtual, Google Meet

Ponente: Luisa Rivadeneira

Entrevista: La marimba como símbolo vivo

Fecha: viernes 25 de septiembre del 2026

Hora: 19 horas

Modalidad: virtual, Facebook Live

Ponentes: Lester Homero Godínez y José Antonio Pérez-Robleda

Recital: Poesía para el alma

Fecha: sábado 26 de septiembre del 2026

Hora: 16 horas

Modalidad: presencial, De Museo Parque Las Américas

Ponente: Flor Monzón

Fechas:

Del 16 al 26 de septiembre del 2026

Hora:

Diferentes horarios, según la actividad

Lugar:

En línea o de forma presencial, según la programación

Entrada:

Gratuita, previa inscripción en https://luma.com/DeMuseo

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