Teatro infantil gratuito en Guatemala: cuándo y dónde ver “Miel Amarga o el oso Colmenero”

Una opción de entretenimiento para toda la familia es esta obra de teatro infantil que llegará de forma gratuita al Teatro de Cámara del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la zona 1 de la capital.

Se trata de Miel Amarga o el oso Colmenero, del escritor guatemalteco Manuel Galich, que se pondrá en escena bajo la dirección de Ericka Urizar y con un elenco integrado por más de 20 artistas nacionales.

La historia sigue a un grupo de abejas muy trabajadoras cuyo esfuerzo se ve amenazado cuando el señor Pérez Oso, con la ayuda de San Gano, un abejón traidor, se apropia del fruto de su trabajo.

“¿Qué sucederá con las abejas y cómo harán valer su esfuerzo? La invitación es a continuar esta aventura en el teatro y descubrir junto a sus protagonistas el desenlace de esta divertida historia”, invita el Ministerio de Cultura y Deportes.

Agrega que, a través de personajes peculiares y la imaginación, la obra enseña a practicar valores como la justicia, la solidaridad, el trabajo colectivo y la equidad.

Miel Amarga o el oso Colmenero tendrá funciones los próximos fines de semana de septiembre:

Sábados 12, 19 y 26 de septiembre

Domingos 13, 20 y 27 de septiembre del 2026

Todas las funciones serán a las 11 horas, en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81, zona 1 de la capital.

Las entradas para cada función serán gratuitas y se habilitarán de manera escalonada por medio de las redes sociales del Ministerio de Cultura y Deportes y del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Para la función del sábado 12 de septiembre podrán obtenerse a partir del jueves 10 de septiembre, a las 19 horas, mientras que las entradas para la función del domingo 13 estarán disponibles desde el viernes 11 de septiembre a la misma hora.

Para las siguientes funciones, del 19, 20, 26 y 27 de septiembre, las entradas se habilitarán de la misma manera. Cada fecha contará con un día específico para la liberación de boletos, por lo que el público debe estar pendiente de las publicaciones oficiales del Ministerio para solicitar las suyas.

“Miel Amarga o el oso Colmenero invita a las familias guatemaltecas a compartir una experiencia especial alrededor del teatro y a descubrir una historia en la que incluso el zumbido más pequeño puede convertirse en una gran voz cuando se trata de defender la justicia”, invita la cartera.

Las entradas pueden adquirirse a través de las redes sociales del Ministerio de Cultura y Deportes y del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ministerio de Cultura y Deportes)

Fechas

Sábados 12, 19 y 26 de septiembre

Domingos 13, 20 y 27 de septiembre del 2026

Hora

11 horas

Lugar

Teatro de Cámara Hugo Carrillo, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81, zona 1 de la capital

Entrada

Gratuita, tras solicitar boleto

Boletos

Disponibles dos días antes de cada función, por medio de las redes sociales del Ministerio de Cultura y Deportes y del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

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