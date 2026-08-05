“Avistamientos”: el libro con el que Julio Serrano transforma la literatura en esperanza para financiar su cirugía

“Aquella iba a ser la última noche para todo el mundo, al menos para aquel mundo”, es uno de los conceptos que plantea Avistamientos: Una utopía sobre el fin del mundo, una obra que celebra los finales. Esta novela guatemalteca ha transformado su lanzamiento en una esperanza para financiar la cirugía de Julio Serrano Echeverría.

La obra nació de un ejercicio de cocreación entre el ilustrador uruguayo Jorge Perico Carvajal y el escritor guatemalteco Julio Serrano Echeverría. Narra el último día antes del fin del mundo.

Este concepto no es una distopía, como suelen ser las obras apocalípticas, explica Julio Serrano, sino una utopía, en el sentido de que celebra los finales. Avistamientos, más allá de plantear el fin de las cosas, propone una reinvención de los grandes puntos de cambio.

Uno de sus autores explicó que se trata de una historia polifónica sobre personas cuyas vidas fueron transformadas por un elemento inesperado. Lo curioso fue la forma en que nació, ya que Carvajal enviaba sus ilustraciones a Serrano, quien comenzaba a escribir sin que ninguno de los dos conociera la interpretación del otro.

“Fue una especie de dupla ciega y, curiosamente, ambos caminábamos hacia una misma idea: el fin del mundo”, resalta Serrano.

Finalmente, el libro se concretó después de un año de trabajo, explica el escritor, quien deja el mensaje de que, aunque a veces “cuando parece que todo termina, seguimos aquí”, la obra se transforma en una celebración de los finales y, al mismo tiempo, en una reivindicación de los nuevos comienzos.

Su sinopsis destaca: “Es una novela breve que nació de la poesía, pero con la voz de la literatura infantil, aunque también anhela ser un ensayo sobre las fuerzas de la naturaleza y el paso del tiempo. Literalmente, es una utopía sobre las cosas que acaban y las posibilidades de los inicios”.

Portada del libro Avistamiento de Julio Serrano Echeverria y Jorge "Perico" Carbajal. (Foto Prensa Libre: Cortesía Julio Serrano)

Una literatura que se transforma en esperanza

La venta de este libro representa una esperanza, pues ayudará al escritor Julio Serrano Echeverría a financiar parte de una operación, luego de que fue diagnosticado con un tumor cerebral denominado ependimoma en el cuarto ventrículo.

Según el autor, “este libro es la prueba de que el cuerpo sabe cosas antes que uno sea consciente”, ya que mientras lo escribía presentó problemas nerviosos en el brazo izquierdo, por lo que consideró que “hay una conexión poética en todo esto”.

En mayo pasado se le diagnosticó un tumor celular que genera una especie de tejido en una región del cerebro. Por ello, debe ser extraído mediante una cirugía delicada y costosa.

Adquisición del libro

El libro está en preventa en una edición especial de pasta dura. Los ejemplares serán autografiados y dedicados por el autor. La venta al público comenzará en la librería Sophos el 20 de agosto.