Vigilia Sanando mi Corazón 2026: fecha, lugar, actividades y artistas invitados

Este fin de semana se celebrará la 18 edición de la vigilia Sanando mi Corazón, un encuentro para experimentar el amor de Dios, pero también para compartirlo mediante la generosidad de los asistentes.

La actividad tiene entrada gratuita y busca recaudar víveres no perecederos para la Fundación Hogar de Niños Shalom y ayudar a familias de Sumpango, Sacatepéquez.

“El primer objetivo de la vigilia es anunciar a Cristo y continuar la evangelización. Se busca generar una experiencia que ayude a las personas a conectarse mejor con Dios, compartir con quienes están presentes y fortalecer la fe. Además, se recaudan fondos para seguir apoyando el proyecto de la Fundación Hogar de Niños Shalom”, explica David Castillo, organizador.

La vigilia Sanando mi Corazón tendrá lugar el sábado 26 de septiembre del 2026, en el Auditorio San Juan Pablo II, colonia El Rosario, zona 3 de Mixco, Guatemala.

Las puertas se abrirán a las 17 horas y el evento comenzará a las 18.30 horas del sábado y culminará cerca de las 5 horas del domingo. Durante esas horas habrá:

Santa eucaristía

Adoración eucarística

Alabanza y música en vivo con las bandas Refugio y Misión 7

Monólogo con Efrén Zelada

DJ católico Charlie Dens

Prédica

Momentos de oración, reflexión y reconciliación

“La eucaristía es siempre la base fundamental y con ella iniciamos el evento. El sacerdote no se apartará del Evangelio, pero abordará el apoyo a la fundación, a los jóvenes y a los niños. El tema se relacionará con la generosidad, el apoyo, la valoración de los jóvenes y el cuidado de la niñez”, cuenta Castillo.

Otro de los momentos centrales de la vigilia será la adoración eucarística, que durará entre 2 y 3 horas, pues Jesús Sacramentado recorrerá el recinto para acercarse a los asistentes y encontrarse con ellos.

La vigilia, además, promueve la recaudación de víveres y ofrendas para los niños y adolescentes de la Fundación Hogar de Niños Shalom, ubicada en Sumpango, Sacatepéquez.

El proyecto brinda vivienda, educación, acompañamiento, atención y apoyo a niños y adolescentes que necesitan un entorno seguro, amor, formación y esperanza para su futuro. Actualmente, acoge a cerca de 40 menores.

“Más allá de un evento espiritual, la vigilia también busca convertirse en una oportunidad para compartir, servir y extender una mano a quienes más lo necesitan”, asegura.

La actividad no es organizada por ningún movimiento específico, sino que está abierta a todo público: jóvenes, familias, comunidades parroquiales, grupos juveniles, personas que estén atravesando momentos difíciles, católicos y no católicos.

“Podrán vivir no solo un encuentro con Dios y sentir su presencia, sino también un acercamiento espiritual en comunidad. Además, no solo van a recibir el amor de Dios a través de esta vigilia, sino también realizar una obra de misericordia, como nos llaman Dios y la Iglesia: dar al prójimo de lo que tenemos”, invita Castillo.

Fecha

Sábado 26 de septiembre del 2026

Hora

18.30 horas del sábado 26 hasta las 5 horas del domingo 27 de septiembre

Lugar

Auditorio San Juan Pablo II, colonia El Rosario, zona 3 de Mixco, Guatemala

Entrada

Gratuita. Donación voluntaria de víveres no perecederos

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