La feria Libro al Viento vuela al Noroccidente en busca de lectores

El objetivo de convertir a Guatemala en un país de lectores da pasos firmes. Ahora, la Asociación Gremial de Editores (AGEG) anuncia la celebración de la primera edición de la Feria Libro al Viento Noroccidente que se realizará del 7 al 10 de octubre en el Parque Central de Huehuetenango.

Este nuevo encuentro literario busca atraer, sobre todo, a público proveniente tanto de los distintos municipios de Huehuetenango como también de Quiché. La primera edición de la feria dedicada a esta región del país será dedicada al escritor, poeta, antropólogo e intelectual maya jakaltteko Víctor D. Montejo, a quien la AGEG identifica como una de las voces más importantes de la literatura y el pensamiento indígena contemporáneo de Guatemala.

Durante cuatro días, los asistentes podrán disfrutar de una agenda diversa que incluirá presentaciones de libros, conversatorios, charlas, talleres, actividades infantiles, expresiones artísticas y musicales, además de una amplia oferta de librerías y editoriales participantes.

Entre los artistas y literatos participantes estarán Balamxé, Gabriela Macario Pac, Daniel Caño, Wilson Loayes, Denise Phé-Funchal, la Comunidad Lingüística Chalchiteka, Adilene Manuela Gómez Pérez, Marialuz Martínez Velásquez, Jeanny Ivanna Chapeta, Chary Gumeta, Vox Populi, Brisna Caxaj-Rowe y Rudy Alfonzo Gómez Rivas. Además dirán presente María Magdalena Herrera Reyes, Shan López, Mary, Flor Herrera, Obed Tello, César Manrique de León Galindo, Juan José Guerrero y Rocío Girón.



El homenajeado

Víctor D. Montejo nació en Jacaltenango, Huehuetenango, en 1951. Creció en el seno de la cultura maya jakaltteka, marcada por la tradición oral, los relatos comunitarios y una profunda relación con el territorio. Se formó como maestro en Guatemala. A comienzos de la década de 1980, salió al exilio en Estados Unidos en donde continuó sus estudios y obtuvo una maestría en Antropología por la State University of New York, Albany, y un doctorado en Antropología por la University of Connecticut.

Su formación académica y su trayectoria como escritor, investigador y docente han contribuido al estudio, la preservación y la difusión de la cultura y los conocimientos de los pueblos mayas. Entre sus publicaciones más reconocidas se encuentra Testimonio: muerte de una comunidad indígena en Guatemala. Como poeta, narrador e investigador, ha desarrollado una producción amplia que incluye títulos como Piedras labradas Q’anil: el hombre rayo, Pixan: el cargador del espíritu, K’aib’il B’alam: EI Jaguar de los Cuchumatanes y Entre dos mundos una memoria, entre muchos otros.

Como antropólogo, Montejo ha impulsado una visión que reconoce a los pueblos indígenas corno protagonistas de su propia historia y productores de conocimiento. Su trabajo ha tendido puentes entre la creación literaria, la investigación académica y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, convirtiéndose en una referencia indispensable para lectores, investigadores y nuevas generaciones de escritores.



Su proyecto actual se enfoca en la migración y el transnacionalismo, así como en el desarrollo de nuevas formas de comprensión de la cosmovisión indígena en el desciframiento de las letras mayas 0 jeroglíficos: The Ahtz’ib’ Will Speak Again: Interpreting the Maya Clyphs, libro que será publicado por Inner Traditions, VT. de Estados Unidos.

Fechas

Del 7 al 10 de octubre

Horarios

De 10 a 19 horas

Lugar

Parque Central de Huehuetenango, 5a avenida entre 2a y 3a calles zona 1, Huehuetenango

Admisión

Libre

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