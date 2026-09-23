La feria Libro al Viento vuela al Noroccidente en busca de lectores

Este nuevo encuentro literario busca atraer, sobre todo, a público proveniente tanto de los distintos municipios de Huehuetenango como también de Quiché. La primera edición de la feria dedicada a esta región del país será dedicada al escritor, poeta, antropólogo e intelectual maya jakaltteko Víctor D. Montejo, a quien la AGEG identifica como una de las voces más importantes de la literatura y el pensamiento indígena contemporáneo de Guatemala.
Durante cuatro días, los asistentes podrán disfrutar de una agenda diversa que incluirá presentaciones de libros, conversatorios, charlas, talleres, actividades infantiles, expresiones artísticas y musicales, además de una amplia oferta de librerías y editoriales participantes.
Entre los artistas y literatos participantes estarán Balamxé, Gabriela Macario Pac, Daniel Caño, Wilson Loayes, Denise Phé-Funchal, la Comunidad Lingüística Chalchiteka, Adilene Manuela Gómez Pérez, Marialuz Martínez Velásquez, Jeanny Ivanna Chapeta, Chary Gumeta, Vox Populi, Brisna Caxaj-Rowe y Rudy Alfonzo Gómez Rivas. Además dirán presente María Magdalena Herrera Reyes, Shan López, Mary, Flor Herrera, Obed Tello, César Manrique de León Galindo, Juan José Guerrero y Rocío Girón.
El homenajeado
Víctor D. Montejo nació en Jacaltenango, Huehuetenango, en 1951. Creció en el seno de la cultura maya jakaltteka, marcada por la tradición oral, los relatos comunitarios y una profunda relación con el territorio. Se formó como maestro en Guatemala. A comienzos de la década de 1980, salió al exilio en Estados Unidos en donde continuó sus estudios y obtuvo una maestría en Antropología por la State University of New York, Albany, y un doctorado en Antropología por la University of Connecticut.
Su formación académica y su trayectoria como escritor, investigador y docente han contribuido al estudio, la preservación y la difusión de la cultura y los conocimientos de los pueblos mayas. Entre sus publicaciones más reconocidas se encuentra Testimonio: muerte de una comunidad indígena en Guatemala. Como poeta, narrador e investigador, ha desarrollado una producción amplia que incluye títulos como Piedras labradas Q’anil: el hombre rayo, Pixan: el cargador del espíritu, K’aib’il B’alam: EI Jaguar de los Cuchumatanes y Entre dos mundos una memoria, entre muchos otros.
Como antropólogo, Montejo ha impulsado una visión que reconoce a los pueblos indígenas corno protagonistas de su propia historia y productores de conocimiento. Su trabajo ha tendido puentes entre la creación literaria, la investigación académica y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, convirtiéndose en una referencia indispensable para lectores, investigadores y nuevas generaciones de escritores.
Su proyecto actual se enfoca en la migración y el transnacionalismo, así como en el desarrollo de nuevas formas de comprensión de la cosmovisión indígena en el desciframiento de las letras mayas 0 jeroglíficos: The Ahtz’ib’ Will Speak Again: Interpreting the Maya Clyphs, libro que será publicado por Inner Traditions, VT. de Estados Unidos.
Fechas
Del 7 al 10 de octubre
Horarios
De 10 a 19 horas
Lugar
Parque Central de Huehuetenango, 5a avenida entre 2a y 3a calles zona 1, Huehuetenango
Admisión
Libre
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