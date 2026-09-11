“Vete a la tuerca” llega a Guatemala: fecha, lugar y precio de los boletos

Alejandro Sago, Sophie Durand y Pepin Loyin, protagonistas del pódcast Vete a la tuerca, trasladarán su peculiar humor al escenario en este espectáculo de comedia donde “cualquier cosa puede pasar”.

“A mí me gusta pensar en el podcast como una comedia romántica. Hablamos de cualquier tema que tenga que ver con relaciones: si te pusieron los cuernos, cómo fue tu primer amor, lo que quieras, pero le damos el giro cómico. Y la idea es llevar todo este humor al escenario”, explica Sago.

Pero no se trata solo de que el público llegue a sentarse a verlos grabar un episodio más, sino de que también sea protagonista.

“La idea es convertir al público en un personaje que se sienta parte del show. Por eso nos gusta crear dinámicas, momentos, historias que se convierten en una noche de comedia, caos, risas, de pasarlo bien, mientras el público no solo siente que está viendo un show, sino que está siendo parte del mismo”, agrega.

El espectáculo Vete a la tuerca tendrá lugar el jueves 24 de septiembre del 2026, en el Gran Teatro Delirio, kilómetro 7.5, final del bulevar Los Próceres, zona 10 de la Ciudad de Guatemala.

Los boletos pueden adquirirse a través del sitio necesitoir.com y están disponibles en tres localidades:

General: Q299 (asientos en zona central)

VIP: Q449 (primeras filas frente al escenario)

Palco VIP: Q499 (mesas laterales elevadas con meet&greet incluido)

El meet&greet será a las 18 horas, las puertas se abrirán a las 19 horas para el público general y el espectáculo comenzará a las 20 horas.

El espectáculo, además, contará con la presencia de varios artistas y creadores de contenido, quienes podrían participar, pero “eso será una sorpresa”.

“Será una de esas noches que solo puedes entender si estuviste ahí para vivirla. Aunque no tenemos 100% claro qué va a pasar, porque cuando las cosas son en vivo todo puede pasar, lo que sí tenemos claro es que tanto nosotros como quienes lleguen ahí se lo van a pasar increíble”, asegura Sago.

La presentación en Guatemala abre la gira de Vete a la tuerca, que también pasará por la Ciudad de México, Puebla, Mérida, Guadalajara, Monterrey y Querétaro, en México, para luego continuar por Perú, Ecuador y Colombia.

El espectáculo está dirigido a personas de 18 a 40 años o más, por el tipo de humor que maneja. “Todos son más que bienvenidos. Si lo que de verdad quieren es reírse, entonces el show es la herramienta correcta”, concluye.

Fecha

Jueves 24 de septiembre del 2026

Hora

18 horas: meet&greet

19 horas: apertura de puertas

20 horas: inicio del show

Lugar

Gran Teatro Delirio, kilómetro 7.5, final del bulevar Los Próceres, zona 10 de la Ciudad de Guatemala

Precios

General: Q299 (asientos en zona central)

VIP: Q449 (primeras filas frente al escenario)

Palco VIP: Q499 (mesas laterales elevadas con meet&greet incluido)

Boletos

Pueden adquirirse a través del sitio necesitoir.com

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