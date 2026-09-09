Tributo a Ricardo Andrade en Guatemala: así será la noche de rock nacional a 24 años de su fallecimiento

Un tributo especial para el músico guatemalteco Ricardo Andrade tendrá lugar en octubre del 2026, en vísperas de los 24 años de su fallecimiento.

“El motivo de este tributo es para hacerle un homenaje y que el legado de Ricardo Andrade siga, que las nuevas generaciones conozcan sus composiciones y sus excelentes canciones. Ricardo, para mí, fue mi artista favorito del rock nacional, esa manera de escribir tan linda marcó mi vida”, recuerda Roberto Herrera, productor del evento con Cuas Producciones.

Al repertorio de Ricardo Andrade se sumarán canciones de otras bandas nacionales, como Bohemia Suburbana, Viernes Verde, Razones de Cambio, Viento en Contra y Malacates.

“Hacemos un resumen del rock nacional y después hacemos un tributo largo a Ricardo Andrade, con otras 17 o 20 canciones. Entonces el concierto se divide en dos, prácticamente le estamos regalando a la gente dos conciertos en uno”, agrega Herrera.

El trovador Berny Gómez estará a cargo de la apertura, para dar paso al tributo con la banda integrada por:

Juan Aguirre, guitarra eléctrica y voz principal

David Molina, batería

Manuel Vendrell, piano

Mariano Delaire, guitarra eléctrica

Kelvin Polanco, bajo

Roberto Herrera, percusión

Con el tema Una noche de rock nacional, tributo a Ricardo Andrade, el concierto tendrá lugar el viernes 16 de octubre, a las 20 horas, en TrovaJazz, Vía 6, 3-55, zona 4 de la capital.

Las entradas tienen un valor de Q85 en preventa y Q100 el día del evento. Estarán disponibles a partir de este jueves 10 de septiembre en viveloonline.com.

“El concierto está dirigido a todos los fans del rock nacional, y también a la juventud para que conozca nuestra música, porque el rock nacional es parte del folclore chapín, o sea, es parte de nosotros. Por eso es importante que las nuevas generaciones conozcan la música de bandas nacionales que marcaron la historia del país”, concluye.

Ricardo Andrade fue un destacado músico guatemalteco, integrante de la banda Los Últimos Adictos. El 14 de octubre del 2002 fue víctima de un ataque armado en Sanarate, El Progreso, junto al tecladista Gabriel Rivera. Rivera murió ese mismo día, mientras que Andrade falleció seis días después debido a la gravedad de las heridas.

La banda lleva seis años haciendo este tributo musical a Ricardo Andrade. Inicialmente, lo hacían una vez al año, en octubre, en memoria de su fallecimiento. Sin embargo, el público pidió que fuera más recurrente para poder escuchar la música del artista guatemalteco con una banda en vivo. Ahora lo celebran cada dos meses.

Músicos Guatemaltecos rendirán tributo a Ricardo Andrade el 16 de octubre del 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía Cuas Producciones)

Fecha

Viernes 16 de octubre del 2026

Hora

20 horas

Lugar

TrovaJazz, Vía 6, 3-55, zona 4 de la capital

Precio

Preventa: Q85

Taquilla: Q100

Entradas

Disponibles en viveloonline.com a partir del 10 de septiembre del 2026

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