Turismo gastronómico en Guatemala: tours de queso, café y aguacate para conocer su producción y disfrutar de una degustación en la naturaleza

Salir del ruido de la ciudad y adentrarse algunas horas en la naturaleza siempre hace bien, y si se agrega algo de sabor, mucho mejor.

Hay fincas en Guatemala que ofrecen tours gastronómicos, espacios para conocer, aprender y degustar productos naturales en el mismo lugar donde se producen.

A pocas horas de la ciudad, estos son algunos recorridos que se ofrecen en Sacatepéquez y Chimaltenango.

Tour del Queso

Desde ver a las vacas pastar en el campo hasta degustar una variedad de quesos, el Tour del Queso de la finca Pasajinak ofrece una experiencia que no solo alimenta el estómago, sino también la vista.

“Pasajinak significa ‘Valle de Oro’, porque anteriormente en el atardecer había trigo y se reflejaba como oro; de ahí surge el nombre”, cuenta Marietta Marroquín, encargada de marketing y experiencias turísticas.

Se trata de una finca familiar que comenzó hace cuatro generaciones y se dedica a la producción de lácteos con el enfoque de “vacas felices”.

“Todos los productos se caracterizan por su sabor y calidad, con el enfoque de ‘vacas felices’, ya que se procura que las vacas tengan buena calidad de vida, nutrición y cuidado, lo cual se refleja en los productos”, cuenta.

El Tour del Queso comenzó hace unos 10 años y ofrece un recorrido por la finca para que los participantes conozcan el proceso de elaboración del queso. Puede hacerse a pie, con una duración de dos horas y media, o a caballo, durante tres horas.

“La experiencia incluye ver a las vacas pastando libres en el campo, despachar a los terneritos y conocer de dónde viene la leche. Se camina por los ordeños, el área de alimentación de las vacas, los establos donde duermen bajo techo y la fábrica, que se observa desde una ventana mientras los trabajadores procesan la leche para elaborar la variedad de quesos. El tour incluye degustación de quesos”, explica Marroquín.

Además, cuentan con el Tour del Queso Premium, que incluye una cata de quesos guiada por un especialista de la fábrica y un paseo en tractor, así como la opción de agregar un picnic en cualquiera de las modalidades, con vistas al bosque, los volcanes y los caballos.

“Es una actividad al aire libre, única en Guatemala, que además de brindar la experiencia del queso también aporta salud mental y física, al cambiar de rutina, respirar aire fresco y compartir con familia o amigos”, concluye.

Dirección: kilómetro 82.5, carretera Interamericana, Chimaltenango

kilómetro 82.5, carretera Interamericana, Chimaltenango Horarios del tour: lunes a domingo, a las 9, 12 y 15 horas, bajo reserva

lunes a domingo, a las 9, 12 y 15 horas, bajo reserva Precios: Q150 a pie, Q250 tour premium, Q395 a caballo y Q420 a caballo con picnic

Q150 a pie, Q250 tour premium, Q395 a caballo y Q420 a caballo con picnic Duración del tour: dos horas y media

dos horas y media Instagram: @pasajinakgt

@pasajinakgt Sitio web: pasajinak.com

En el tour del queso se ve a las vacas pastar hasta degustar diferentes tipos de quesos. (Foto Prensa Libre: Finca Pasajinak)

Tour del Café

La finca La Azotea se ha mantenido por cinco generaciones, desde 1883, y en los últimos años ha creado nuevos espacios gastronómicos y culturales para visitar mientras se disfruta del paisaje, como el Museo del Café y el Museo de la Música Maya, que son parte del Tour del Café.

“En el tour del café se explica la historia y el proceso. Se visita el museo, el área de tostaduría, la plantación y se finaliza en el museo de música, donde también se explica la historia de instrumentos como la concha, el caracol, tambores, la concha de tortuga, la marimba y otros. Incluye degustación de café”, cuenta el guía José Manuel Grande.

Además, cuentan con una tienda de chocolate donde se ofrece un taller para conocer el proceso del cacao y aprender a hacer bombones, paletas, trufas y otros productos a base de chocolate, además de degustarlos.

También está el Rincón de Sacatepéquez, donde los visitantes pueden conocer la tejeduría de los trajes típicos de la región.

“Después de la pandemia se abrieron restaurantes y espacios para que la gente pueda venir. Está el restaurante Carbón, el restaurante Café de la Finca y un espacio llamado El Maizal, que es como una casita de adobe donde venden tortillas con queso, chorizo y longaniza, como una opción ligera y práctica para comer”, explica Grande.

Los visitantes también pueden alquilar bicicletas para recorrer la finca u optar por paseos a caballo.

“El café no es solo una bebida, sino una cultura. En este tour se aprende desde el proceso de crecimiento hasta que llega a la taza. El lema es ‘del árbol a la taza’, y el recorrido permite comprender realmente qué es el café”, concluye el guía.

Dirección: Calle del Cementerio final, a la par del cementerio de Jocotenango, Sacatep´équez

Calle del Cementerio final, a la par del cementerio de Jocotenango, Sacatep´équez Horarios del tour: lunes a domingo, a las 10, 11, 14, 15 y 16 horas

lunes a domingo, a las 10, 11, 14, 15 y 16 horas Precio: Q100

Q100 Duración del tour: dos horas

dos horas Instagram: @fincalaazotea

@fincalaazotea Sitio web: laazotea.gt

La Finca La Azotea muestra todo el proceso del café, desde la siembra hasta la taza. (Foto Prensa Libre: Cortesía Finca La Azotea)

Tour del Aguacate

Después de más de dos décadas de trabajar en el cultivo del aguacate, la finca Granja Mahanaim abrió sus puertas en el 2016 para ofrecer el Tour del Aguacate y mostrar a los visitantes el proceso para que este producto llegue a la mesa.

“Decidimos desarrollar un proyecto de ecoturismo dentro de la finca para que las personas puedan aprender sobre este fruto, que también tiene mucha historia en Guatemala. Básicamente, el aguacate Hass, que es la especie que más se produce y comercializa en el mundo, tiene relación con una semilla guatemalteca. El proyecto fue iniciado por mi papá, Fernando Lara, quien tiene una gran pasión por el aguacate y disfruta compartir ese conocimiento con los visitantes”, cuenta Jennifer Lara, gerente general.

El tour comienza en el vivero, donde se comparte la historia del aguacate y se explica el proceso de germinación de la fruta, el trasplante, el injerto y cómo se lleva a la plantación.

Luego se realiza una caminata por la plantación hasta llegar a la planta de procesamiento, donde clasifican, limpian y empacan los aguacates para su distribución.

“La parte final del tour es la degustación. Cada visitante prepara su propio guacamole y lo prueba con tortillas recién salidas del comal. También se ofrece una preparación dulce: un smoothie o mousse de aguacate de cortesía, que es uno de los distintivos del tour y les encanta a los participantes”, concluye la gerente.

La finca también cuenta con villas y cabañas con dormitorio, cocineta y jacuzzi privado, donde los visitantes pueden hospedarse y relajarse.

Dirección: kilómetro 63.5, carretera de Parramos, Chimaltenango

kilómetro 63.5, carretera de Parramos, Chimaltenango Horarios del tour: lunes a sábado, a las 9, 11, 14 y 16 horas, previa reservación

lunes a sábado, a las 9, 11, 14 y 16 horas, previa reservación Precio: Q200

Q200 Duración del tour: dos horas

dos horas Instagram: @theavocadotour

@theavocadotour Correo electrónico: eltourdelaguacate@gmail.com