¿Cuántas tazas de café al día son seguras? Un nuevo estudio responde la pregunta

Consumir hasta cinco tazas de café americano al día (unos 225 miligramos de cafeína) es seguro para la salud y está relacionado con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, como insuficiencia cardíaca o ictus; según una declaración científica de la Asociación Estadounidense del Corazón, publicada este lunes 20 de julio del 2026 en la revista Circulation.

El texto se basa en las medidas y los hábitos de consumo de café en Estados Unidos, donde una taza equivale a unos 250 mililitros. En Europa, donde el café suele prepararse más concentrado y con menos agua, la cantidad considerada segura equivaldría a la que aporte unos 225 miligramos de cafeína.

Los autores indican que consumir hasta 400 miligramos de cafeína al día es seguro y "parece estar relacionado con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular en algunas personas".

Aclaran que la cafeína procedente del café no es comparable con la contenida en refrescos o bebidas energéticas, cuyo consumo puede aumentar el riesgo de hipertensión arterial o arritmias.

Beneficios de tomar café

Los autores recuerdan que estudios previos apuntan a que los compuestos bioactivos del café pueden tener propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, lo que ayudaría a explicar algunos de sus beneficios para la salud.

Entre ellos, el consumo de café con cafeína, sin azúcares añadidos, aromatizantes ni nata, se asocia con un menor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, ictus e insuficiencia cardíaca.

Los ensayos clínicos aleatorizados, considerados el tipo de estudio más riguroso y fiable, han demostrado que el consumo de cafeína en el café se asocia con un menor riesgo de fibrilación auricular, aunque también con un mayor riesgo de contracciones ventriculares prematuras.

Añadir azúcar, siropes aromatizados, leche o nata al café probablemente reduzca sus posibles beneficios para la salud.

La cafeína procedente del café no es comparable con la contenida en refrescos o bebidas energéticas, las cuales pueden causar hipertensión arterial o arritmias. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Otros ensayos clínicos aleatorizados concluyen que el cafestol, un compuesto presente tanto en el café con cafeína como en el descafeinado, se relaciona con niveles más elevados de lipoproteínas de baja densidad, conocidas como colesterol "malo".

El cafestol está presente en el café sin filtrar, como el espresso, el preparado en prensa francesa, el café turco o el café hervido, pero no en el café preparado con filtros de papel ni en el café instantáneo.

Aunque el café es la principal fuente de cafeína para la mayoría de los adultos, el té, el chocolate, los refrescos, las bebidas energéticas y algunos medicamentos, tanto de venta libre como con receta, también contribuyen a la ingesta total de cafeína.

¿Cómo afecta la cafeína al organismo?

La cafeína consumida en el café se metaboliza en el hígado y, por lo general, alcanza su concentración máxima en la mayoría de las personas en el plazo de una hora.

La rapidez con la que cada persona metaboliza la cafeína depende de factores como la genética, el metabolismo, la edad y el consumo previo de esta sustancia.

Cuando se consume café con cafeína de forma habitual, algunas personas desarrollan tolerancia a dosis más altas. Otras, en cambio, pueden experimentar efectos más intensos con la misma cantidad.

Los efectos a corto plazo de la cafeína pueden incluir aumentos temporales de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la glucosa en sangre y el estado de alerta. Sin embargo, algunas personas pueden experimentar palpitaciones y trastornos del sueño.

Según la declaración científica, aún se necesitan más investigaciones para comprender mejor el impacto de la cafeína en el organismo, cómo las distintas fuentes de cafeína afectan la salud cardiovascular y por qué esos efectos pueden variar entre las personas.