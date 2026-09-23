Festival de las Flores en Petén 2026: agenda de actividades que llenarán de color, arte y música la Isla de Flores

Bajo el lema “Donde todo se encuentra”, se celebrará el primer Festival de las Flores en la Isla de Flores, Petén, donde los arreglos florales, el arte, la música y la cultura del lugar se fusionarán con este paradisiaco escenario.

El evento, que se celebrará este 3 y 4 de octubre, ofrecerá al público un nuevo atractivo turístico. El festival llenará de color y aroma las fachadas, calles y parques, así como lanchas y algunas bicicletas.

Andrea Contreras, fundadora del Festival de las Flores, compartió con Prensa Libre que el proyecto de llevar el festival a la isla nació de la inquietud de ciudadanos y empresarios por unir dos ciudades patrimoniales a través de las flores, la cultura y el arte, y así unirse como guatemaltecos.

Durante dos días, la Isla de Flores será el punto de encuentro de la celebración, donde habrá talleres gratuitos, presentaciones musicales y decoración de algunos de sus espacios más importantes.

En el evento habrá instalaciones florales, gastronomía, espacios para emprendedores y música en vivo, así como un concurso que evaluará fachadas, lanchas y bicicletas.

“La isla va a vivir un fin de semana bastante colorido, lleno de muchas flores y alegría”, destaca Contreras.

En cuanto al lema, Andrea Contreras explicó que surgió al pensar en la belleza de la isla, donde, al recorrerla, el visitante puede encontrar arquitectura, gastronomía, tradiciones, comunidad, paisajes y arte. Por ello se eligió el lema “Donde todo se encuentra”.

Contreras destacó que, aunque no ha pensado continuar llevando este evento a otros lugares, está interesada en hacerlo bajo el lema de unir ciudades, unir corazones, lo que podría llevar el festival a cualquier lugar del país.

La llegada de este festival a la Isla de Flores, destaca Contreras, es importante, dado que visitar este lugar es como ver esas postales coloridas con casitas, belleza natural y el encanto de sus habitantes.

Durante una conferencia junto con el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Andrea Contreras presentó la agenda. Estas son algunas de las actividades:

3 de octubre

Barrio Patio Grande

15 horas: Tote Bag Floral

17 horas: Abanico Colorido

19 horas: Gorra Floreciente

Frente a Hotel Sabana

15 horas: Corónate de Flores

17 horas: De la Tusa a la Flor

19 horas: El arte de crear tu ramo

Yo amo Petén

16 horas: Sony Sosa

17.30 horas: Pacha'Kanchay (Música Andina)

19 horas: Pablo Hernández

20 horas: Obed Sanchez

20.30 horas: Marimba Inguat

Cancha Parque de la Isla

16.30 horas: Baile de La Chatona y el Caballito

De 17 a 20 horas: Tarde-Noche deportiva, Acedemia de basquetball Flores, Island

20.30 horas: Marimba Inguat

Museo de los PHOENIX

17 horas: Presentación Acústica de Grupo Phoenix

4 de octubre

Yo amo Petén

15 horas: Marimba Gobernación

17.30 horas: Fredy Ramirez

19 horas: Jose Fernando (Saxofón)

19.30 horas: Poeta

20 horas: Marimba Municipal

Cancha Parque de la Isla

15 horas: Ballet Folklórico San José

16 horas: Ballet Folklórico Chal

17 horas: Pacha'Kanchay (Música Andina)

Museo de los PHOENIX