Festival de las Flores en Petén 2026: agenda de actividades que llenarán de color, arte y música la Isla de Flores

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Festival de las Flores en Petén 2026: agenda de actividades que llenarán de color, arte y música la Isla de Flores

La creatividad del arte floral, la música y la belleza de la Isla de Flores serán los componentes del primer Festival de las Flores en Petén. Conozca la agenda de actividades.

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Vista de la Isla de Flores desde el lago. (Foto Prensa Libre: Belinda S. Martínez)

Vista de la Isla de Flores desde el lago. (Foto Prensa Libre: Belinda S. Martínez)

Bajo el lema “Donde todo se encuentra”, se celebrará el primer Festival de las Flores en la Isla de Flores, Petén, donde los arreglos florales, el arte, la música y la cultura del lugar se fusionarán con este paradisiaco escenario.

El evento, que se celebrará este 3 y 4 de octubre, ofrecerá al público un nuevo atractivo turístico. El festival llenará de color y aroma las fachadas, calles y parques, así como lanchas y algunas bicicletas.

Andrea Contreras, fundadora del Festival de las Flores, compartió con Prensa Libre que el proyecto de llevar el festival a la isla nació de la inquietud de ciudadanos y empresarios por unir dos ciudades patrimoniales a través de las flores, la cultura y el arte, y así unirse como guatemaltecos.

Durante dos días, la Isla de Flores será el punto de encuentro de la celebración, donde habrá talleres gratuitos, presentaciones musicales y decoración de algunos de sus espacios más importantes.

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En el evento habrá instalaciones florales, gastronomía, espacios para emprendedores y música en vivo, así como un concurso que evaluará fachadas, lanchas y bicicletas.

“La isla va a vivir un fin de semana bastante colorido, lleno de muchas flores y alegría”, destaca Contreras.

En cuanto al lema, Andrea Contreras explicó que surgió al pensar en la belleza de la isla, donde, al recorrerla, el visitante puede encontrar arquitectura, gastronomía, tradiciones, comunidad, paisajes y arte. Por ello se eligió el lema “Donde todo se encuentra”.

Contreras destacó que, aunque no ha pensado continuar llevando este evento a otros lugares, está interesada en hacerlo bajo el lema de unir ciudades, unir corazones, lo que podría llevar el festival a cualquier lugar del país.

La llegada de este festival a la Isla de Flores, destaca Contreras, es importante, dado que visitar este lugar es como ver esas postales coloridas con casitas, belleza natural y el encanto de sus habitantes.

Durante una conferencia junto con el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Andrea Contreras presentó la agenda. Estas son algunas de las actividades:

3 de octubre

Barrio Patio Grande

  • 15 horas: Tote Bag Floral
  • 17 horas: Abanico Colorido
  • 19 horas: Gorra Floreciente

Frente a Hotel Sabana

  • 15 horas: Corónate de Flores
  • 17 horas: De la Tusa a la Flor
  • 19 horas: El arte de crear tu ramo

Yo amo Petén

  • 16 horas: Sony Sosa
  • 17.30 horas: Pacha'Kanchay (Música Andina)
  • 19 horas: Pablo Hernández
  • 20 horas: Obed Sanchez
  • 20.30 horas: Marimba Inguat

Cancha Parque de la Isla

  • 16.30 horas: Baile de La Chatona y el Caballito
  • De 17 a 20 horas: Tarde-Noche deportiva, Acedemia de basquetball Flores, Island
  • 20.30 horas: Marimba Inguat

Museo de los PHOENIX

  • 17 horas: Presentación Acústica de Grupo Phoenix

4 de octubre

Yo amo Petén

  • 15 horas: Marimba Gobernación
  • 17.30 horas: Fredy Ramirez
  • 19 horas: Jose Fernando (Saxofón)
  • 19.30 horas: Poeta
  • 20 horas: Marimba Municipal

Cancha Parque de la Isla

  • 15 horas: Ballet Folklórico San José
  • 16 horas: Ballet Folklórico Chal
  • 17 horas: Pacha'Kanchay (Música Andina)

Museo de los PHOENIX

  • 18 horas: Ballet Folklórico Flores

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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