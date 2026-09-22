Campeonato Latinoamericano de Bandas 2026: ¿Cuáles son las bandas escolares internacionales que desfilarán por la Sexta Avenida?

Una nueva edición del Campeonato Latinoamericano de Bandas llevará al Paseo de la Sexta, zona 1 de la capital, la celebración al ritmo de diversas bandas escolares que representan a varios países de Latinoamérica.

Este desfile escolar forma parte de las actividades que desarrollará del 25 al 27 de septiembre la Organización Internacional de Bandas (OIB), que busca reconocer a las bandas escolares más destacadas y premiar a un país con el título latinoamericano.

El evento busca promover el intercambio cultural entre países de Latinoamérica y fortalecer la formación artística de los jóvenes. Para comenzar las actividades, la OIB organiza un desfile de bandas que recorre la zona 1, donde las delegaciones presentan su cultura y talento musical.

Samuel Osoy, director de la OIB, comparte con Prensa Libre que este campeonato se lleva a cabo desde el 2014 en la capital y que cada año reúne a bandas destacadas de Guatemala y delegaciones internacionales de países latinoamericanos.

Osoy explica que en cada edición son diferentes las agrupaciones escolares que se unen a la competencia y representan a sus países, tanto en el certamen como en el desfile. En esta edición habrá delegaciones de México, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y Ecuador, además de Guatemala.

Cada año, el evento reúne a miles de jóvenes y niños. En esta edición competirán 92 bandas durante tres días y en tres formatos. Osoy destaca que para este viernes está contemplada la presentación de al menos 15 bandas escolares, entre ellas:

Kids Music Band (Cobán, Alta Verapaz) Llises Latin Band (Palencia, Guatemala) Esmirna Marching Band (Totonicapán) Banda Comunal de Aserrí (Costa Rica) Antigueño Marching Band (Antigua Guatemala) Blue Angels Latín Band (Guatemala) Tegucigalpa Music Band (Honduras) Parrot Drum & Bugle Corps (Villa Nueva) Episcopal San José, La Chorrera (Panamá) Banda Tradicional Villa Real (Guatemala) Banda de El Salvador (El Salvador) La Cumbre Latín Band (Guatemala) CTP Marching Band Cartago (Costa Rica) Instituto para Señoritas Belén (Guatemala) Delegación de Ecuador CBC El Carmen Banda Tradicional (Guatemala)

El desfile recorrerá, desde las 14 horas de este viernes 25 de septiembre, el Paseo de la Sexta, zona 1, donde los jóvenes representarán la tradición de las bandas escolares y la cultura de los países participantes.

En el campeonato participan bandas latinas, de guerra, marching bands y drum and bugle corps, que se integrarán en las actividades del 26 y 27 de septiembre. Participarán representantes de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador.

Osoy también recordó a los ganadores de ediciones anteriores del Campeonato Latinoamericano de Bandas. Guatemala tiene tres títulos; le sigue Costa Rica, con dos, mientras que Belice, Colombia, El Salvador, Honduras y Panamá tienen uno cada uno.