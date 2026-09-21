Encuentro de Conviteros 2026: Puntos clave para disfrutar de este evento que reúne arte, música y tradición

Una de las tradiciones que se han extendido en todo el país es la participación de los grupos de convites, que recorren las calles de diversos municipios durante las fiestas patronales. Esta celebración llegará a la capital durante el Encuentro de Conviteros 2026.

Será a lo largo del Paseo de la Sexta donde desfilarán las agrupaciones de convites tradicionales, de botargas o de indumentaria, que convergerán en un encuentro de cultura, tradición y celebración.

El evento, organizado por el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), surgió para rendir homenaje a los comités, colectivos y bailadores que mantienen esta tradición artística en todo el país.

La invitación extendida por el MCD destaca que será este domingo 27 de septiembre cuando los conviteros tomen la Sexta Avenida “para llenar de orgullo, color y memoria a la capital”.

El color de sus trajes, el misticismo de sus máscaras y la alegría que representan serán la esencia de los dos recorridos, en los que los asistentes podrán disfrutar de este espectáculo. Esto debe conocer para asistir al evento.

¿Cuáles son los puntos de salida de los recorridos?

Para este domingo están previstos dos desfiles de convites simultáneos: uno recorrerá la zona 1 y el otro partirá de la zona 2 hasta la plaza de la Constitución, por la Sexta Avenida.

Recorrido 1: saldrá del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la 24 calle 3-81, zona 1, Ciudad de Guatemala, hasta la plaza de la Constitución.

Recorrido 2: saldrá del parque Jocotenango por la Sexta Avenida, zona 2, Ciudad de Guatemala.

¿Por qué se realiza el Encuentro de Conviteros 2026?

El MCD destaca que es un espacio de encuentro y homenaje para los comités, colectivos y bailadores de convites de todo el país.

Con ello se busca preservar el patrimonio cultural intangible y visibilizar el aporte que estas agrupaciones hacen a la memoria histórica y a la identidad de sus municipios.

¿Cuántos departamentos y agrupaciones participarán?

Para el 2026, la cartera tiene prevista la participación de 139 agrupaciones de convites, entre tradicionales, botargas, de indumentaria u otra índole. Los grupos provenientes de 20 departamentos representarán, en esta segunda edición, a 99 municipios.

¿Cuántos grupos participarán por recorrido?

Para el 2026 está prevista la distribución de las agrupaciones entre los dos recorridos. El primero, que recorrerá la Sexta Avenida en la zona 1, contará con la participación de 101 grupos de conviteros.

El segundo, que recorrerá parte de la Sexta Avenida en la zona 1, tendrá la participación de 38 grupos de conviteros, según los últimos datos proporcionados por el MCD a Prensa Libre.

¿Cuál será el grupo musical invitado?

Como parte de la celebración, una agrupación musical se presentará frente a la plaza de la Constitución, donde las 139 agrupaciones se reunirán y harán su presentación final.

Según lo revelado por el Ministerio, será la Internacional Marimba Orquesta Sonora del Caribe, con Sabor a Costa, la que se encargará de poner a bailar no solo a los conviteros, sino también a los asistentes.

¿Cuál será la clasificación de los convites participantes?

Para esta edición serán cuatro las categorías en las que se dividirán los grupos de conviteros participantes:

Tradicionales: 42 grupos

Botargas: 29 grupos

Uniformes / Ensayo: 34 grupos

Indumentaria: 34 grupos

El evento se realizará este domingo. Ambos recorridos comenzarán a las 8 horas y estarán representados departamentos como Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Escuintla, Huehuetenango, Jalapa, Quetzaltenango, Sacatepéquez, San Marcos, Sololá y Totonicapán, entre otros.