Arte y relajación: taller invita a desconectarse, respirar y crear con la técnica del puntillismo

Ante la rapidez del diario vivir, desconectarse por un momento y disfrutar del presente es la propuesta del taller de creación de mandalas con la técnica del puntillismo, que invita al público a dedicar tiempo a esta actividad.

Bajo la dirección de Miriam Glinz, la experiencia creativa ofrece a los asistentes un espacio que combina ejercicios de respiración, aprendizaje de la técnica del puntillismo y creación artística en pintura.

El taller combina “ejercicios de relajación, respiración y la técnica del puntillismo para que desconectes, disfrute del momento y cree su propia mandala”, dice Maruru, organizador del evento.

La actividad artística busca ayudar a concentrar la mente mediante el puntillismo, una técnica que invita a estar presente durante el proceso. La experiencia incluye materiales, guía y refacción.

Esto debe conocer para asistir a la actividad, que invita al público a disfrutar de un espacio de relajación mediante el arte y la convivencia.

Fecha:

10 de octubre del 2026

Hora:

De 10 a 13 horas

Lugar:

Café Deautor, edificio Nova Reformador, nivel 5, Avenida Reforma y 2a. calle, zona 9, Guatemala.

Precio:

Q290 por persona

Reserva:

Para participar puede comunicarse al +502 5991 2768

Incluye:

Todos los materiales para elaborar tu mandala.

Ejercicios guiados de relajación y respiración.

Acompañamiento personalizado.

Refacción y bebida.

Un espacio acogedor y lleno de buena energía.

Tu mandala para llevar a casa.

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