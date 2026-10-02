Escenario
Arte y relajación: taller invita a desconectarse, respirar y crear con la técnica del puntillismo
Un taller dedicado a la relajación, el aprendizaje y el arte invita a crear mediante la técnica del puntillismo. Esto se conoce de la actividad.
IMAGEN ILUSTRATIVA Taller de relajación y aprendizaje de la técnica del puntillismo. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Ante la rapidez del diario vivir, desconectarse por un momento y disfrutar del presente es la propuesta del taller de creación de mandalas con la técnica del puntillismo, que invita al público a dedicar tiempo a esta actividad.
Bajo la dirección de Miriam Glinz, la experiencia creativa ofrece a los asistentes un espacio que combina ejercicios de respiración, aprendizaje de la técnica del puntillismo y creación artística en pintura.
El taller combina “ejercicios de relajación, respiración y la técnica del puntillismo para que desconectes, disfrute del momento y cree su propia mandala”, dice Maruru, organizador del evento.
La actividad artística busca ayudar a concentrar la mente mediante el puntillismo, una técnica que invita a estar presente durante el proceso. La experiencia incluye materiales, guía y refacción.
Esto debe conocer para asistir a la actividad, que invita al público a disfrutar de un espacio de relajación mediante el arte y la convivencia.
Fecha:
10 de octubre del 2026
Hora:
De 10 a 13 horas
Lugar:
Café Deautor, edificio Nova Reformador, nivel 5, Avenida Reforma y 2a. calle, zona 9, Guatemala.
Precio:
Q290 por persona
Reserva:
Para participar puede comunicarse al +502 5991 2768
Incluye:
- Todos los materiales para elaborar tu mandala.
- Ejercicios guiados de relajación y respiración.
- Acompañamiento personalizado.
- Refacción y bebida.
- Un espacio acogedor y lleno de buena energía.
- Tu mandala para llevar a casa.
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