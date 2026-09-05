Bad Bunny gana su primer Emmy por el show de medio tiempo del Super Bowl

Bad Bunny consiguió su primer Emmy. La noche de este sábado 5 de septiembre del 2026, el cantante puertorriqueño se hizo acreedor del galardón gracias al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

El anuncio se hizo durante la ceremonia de entrega de los Creative Arts Emmys, que se celebra como antesala de la gala televisada, programada para el lunes 14 de septiembre del 2026.

Tras su presentación en febrero del 2026, el espectáculo titulado The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny se convirtió en el más nominado de la historia de los Emmy, con nueve nominaciones, incluida la del cantante puertorriqueño.

Con esa presentación, Bad Bunny reivindicó que América es todo el continente, no solo Estados Unidos. El cantante cerró su concierto con un grito de “¡Dios bendiga a América!”, con un balón de fútbol americano que decía “Together we're America” (Juntos somos América) y un desfile con las banderas y los nombres de cada país del continente, desde Chile hasta Canadá.

El espectáculo fue reconocido como Mejor Especial de Variedades en Vivo, mientras que Bad Bunny ganó por su participación como intérprete principal y productor.

La presentación también fue reconocida en dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, dirección técnica, diseño de iluminación y dirección de programa especial.

Con siete premios, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl se convirtió en el más premiado de la historia de los Emmy.

El brasileño Miguel Gandelman obtuvo el galardón a mejor dirección musical, y Charm La'Donna y Karina Ortiz, el de mejor coreografía en la categoría de mejores programas de variedades.

Los Premios Emmy, considerados los más importantes en su categoría, se celebrarán este lunes 14 de septiembre para reconocer lo mejor de la televisión.