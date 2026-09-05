Festival Vive Latino 2026 reúne a más de 45 mil fanáticos en España con 33 conciertos y presentaciones de lucha libre

Con 36 horas de música latina y 33 conciertos, España celebra la quinta edición del festival Vive Latino, en Zaragoza, con un desfile musical de artistas que suben al escenario para dar vida a la fiesta.

La cantante mexicana Julieta Venegas fue la encargada de abrir el espectáculo el viernes 4 de septiembre y compartió con EFE el "gusto" que suponía regresar a esta edición española del Vive Latino, en la que ya estuvo hace tres años.

"He tocado muchas veces en el Vive Latino de México, entonces lo siento como algo muy familiar", afirmó la artista, que también destacó el hecho de coincidir con artistas españolas como Rigoberta Bandini o Amaia, que le "encanta".

"Me gusta mucho poder ser parte de este festival", concluyó.

Pese a las altas temperaturas, que superaban los 39 grados, la fiesta musical reunió a unos 45 mil fanáticos en los dos días, quienes se distribuyeron en los tres escenarios para recibir a sus artistas favoritos.

El viernes 4 de septiembre, en el escenario Ambar se presentaron:

Julieta Venegas

Amaia

Loquillo

Rawayana

En el escenario Caja Rural de Aragón estuvieron:

Niña Polaca

Pignoise

M-Clan

Rigoberta Bandini

Modelo

En Escena VL cantaron:

El practicante

Volador

El kuelgue

Ed Maverick

Plastilina Mosh

Sanguijuelas del Guadiana

La Chiva Gantiva

Este sábado 5 de septiembre, la fiesta en el escenario Ambar cuenta con:

Biznaga

Guitarricadelafuente

Siloé

La M.O.D.A

En Caja Rural de Aragón se presentan:

B.V. All Stars

Veintiuno

Ojete Calor

La Plazuela

En Escena VL ponen el ritmo:

Multipla

El Verbo Odiado

Hermanos Martínez

Esteman y Daniela Spalla

División Minúscula

Begut

Sonido Gallo Negro

Rialto

Además, ambos días hubo presentaciones de lucha libre mexicana, que reunieron a figuras como Los Bikers, Bestia Genética, Kratoz y Century, Rey León y Rey Sultán, Chico Calavera y Conquistador, Bravo y Kabula, Fire Cross y Cross Boy, Vaquero y Muay Thai, Bestia, King Rex, Prometeo y El Bravo.

"La lucha libre mexicana es un fenómeno cultural que combina atletismo, dramatismo y un profundo sentido de identidad. Famosa por sus máscaras coloridas, movimientos acrobáticos y la distinción entre 'técnicos' (los buenos) y 'rudos' (los malos), es un espectáculo que trasciende el deporte para convertirse en un arte escénico", indica el sitio oficial para anunciar los encuentros.

Por otro lado, en la zona gastro ofrecen desde el típico bocadillo español, pizzas y hamburguesas hasta propuestas de este lado del Atlántico, como arepas, cebiches y tacos.

El Vive Latino, considerado el festival más grande de la cultura iberoamericana, según su página oficial, culminará a las 3 horas del domingo 6 de septiembre.