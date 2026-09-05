Escenario
Festival Vive Latino 2026 reúne a más de 45 mil fanáticos en España con 33 conciertos y presentaciones de lucha libre
Con 36 horas de música, presentaciones de lucha libre y gastronomía latinoamericana, el Festival Vive Latino 2026 reúne en España a artistas y miles de fanáticos.
La cantante Julieta Benegas durante su actuación en la sexta edición del festival Vive Latino España. (Foto Prensa Libre: EFE/ Javier Belver)
Con 36 horas de música latina y 33 conciertos, España celebra la quinta edición del festival Vive Latino, en Zaragoza, con un desfile musical de artistas que suben al escenario para dar vida a la fiesta.
La cantante mexicana Julieta Venegas fue la encargada de abrir el espectáculo el viernes 4 de septiembre y compartió con EFE el "gusto" que suponía regresar a esta edición española del Vive Latino, en la que ya estuvo hace tres años.
"He tocado muchas veces en el Vive Latino de México, entonces lo siento como algo muy familiar", afirmó la artista, que también destacó el hecho de coincidir con artistas españolas como Rigoberta Bandini o Amaia, que le "encanta".
"Me gusta mucho poder ser parte de este festival", concluyó.
Pese a las altas temperaturas, que superaban los 39 grados, la fiesta musical reunió a unos 45 mil fanáticos en los dos días, quienes se distribuyeron en los tres escenarios para recibir a sus artistas favoritos.
El viernes 4 de septiembre, en el escenario Ambar se presentaron:
- Julieta Venegas
- Amaia
- Loquillo
- Rawayana
En el escenario Caja Rural de Aragón estuvieron:
- Niña Polaca
- Pignoise
- M-Clan
- Rigoberta Bandini
- Modelo
En Escena VL cantaron:
- El practicante
- Volador
- El kuelgue
- Ed Maverick
- Plastilina Mosh
- Sanguijuelas del Guadiana
- La Chiva Gantiva
Este sábado 5 de septiembre, la fiesta en el escenario Ambar cuenta con:
- Biznaga
- Guitarricadelafuente
- Siloé
- La M.O.D.A
En Caja Rural de Aragón se presentan:
- B.V. All Stars
- Veintiuno
- Ojete Calor
- La Plazuela
En Escena VL ponen el ritmo:
- Multipla
- El Verbo Odiado
- Hermanos Martínez
- Esteman y Daniela Spalla
- División Minúscula
- Begut
- Sonido Gallo Negro
- Rialto
Además, ambos días hubo presentaciones de lucha libre mexicana, que reunieron a figuras como Los Bikers, Bestia Genética, Kratoz y Century, Rey León y Rey Sultán, Chico Calavera y Conquistador, Bravo y Kabula, Fire Cross y Cross Boy, Vaquero y Muay Thai, Bestia, King Rex, Prometeo y El Bravo.
"La lucha libre mexicana es un fenómeno cultural que combina atletismo, dramatismo y un profundo sentido de identidad. Famosa por sus máscaras coloridas, movimientos acrobáticos y la distinción entre 'técnicos' (los buenos) y 'rudos' (los malos), es un espectáculo que trasciende el deporte para convertirse en un arte escénico", indica el sitio oficial para anunciar los encuentros.
Por otro lado, en la zona gastro ofrecen desde el típico bocadillo español, pizzas y hamburguesas hasta propuestas de este lado del Atlántico, como arepas, cebiches y tacos.
El Vive Latino, considerado el festival más grande de la cultura iberoamericana, según su página oficial, culminará a las 3 horas del domingo 6 de septiembre.