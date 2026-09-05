Miss Mundo 2026: la dominicana Joheirry Mola gana la corona en Vietnam

La reina dominicana Joheirry Mola, de 24 años, se quedó con la corona de Miss Mundo 2026 durante el certamen de belleza celebrado este sábado 5 de septiembre en Vietnam.

En las competencias preliminares, que comenzaron la segunda semana de agosto con 111 candidatas, Mola logró clasificar entre las 40 semifinalistas, entre las que había representantes de Asia y Oceanía, Américas y Caribe, Europa y África, como parte de la estrategia del certamen para garantizar que estas cuatro regiones estén representadas de forma igualitaria.

En la gala final, que tuvo lugar en la ciudad costera de Nha Trang, a unos 400 kilómetros al norte de Ho Chi Minh, la dominicana siguió avanzando en cada fase a medida que el grupo de contendientes se reducía a veinte, doce y seis finalistas.

En ese último grupo disputó la final con las representantes de Malasia, Sudáfrica, Vietnam, Eritrea y España.

Finalmente, quedaron la dominicana Joheirry Mola y la española Elisabeth Reynés como las últimas finalistas, hasta que se anunció a Mola como la nueva Miss Mundo 2026; mientrsa que España y Malasia quedaron en segundo y tercer lugar:

Miss Mundo 2026: Joheirry Mola (República Dominicana)

Segunda Posición: Elisabeth Reynés (España)

Tercera Posición: Taanusiya Chetty (Malasia)

En un momento emotivo, la tailandesa Opal Suchata Chuangsri, ganadora del título en mayo del 2025, en India, entregó la corona a la nueva soberana.

Originaria del Distrito Nacional de República Dominicana, Mola cuenta con una trayectoria profesional en Administración de Empresas, modelo, maestra y comunicadora.

En el certamen destacó por ser la única candidata que dijo unas palabras en español y, en la pregunta final, defendió la importancia de enseñar inglés a los niños en las escuelas para ampliar sus oportunidades de aprendizaje y comunicación con el mundo.

Con este logro, la corona de Miss Mundo regresa a República Dominicana después de más de cuatro décadas. Antes que Mola solo había sido coronada su compatriota Mariasela Álvarez, en 1982.

A diferencia de otros certámenes de belleza similares en los que las candidatas desfilan en traje de baño, esta competencia de origen británico descarta esa parte para que las mujeres tengan más espacio para hablar sobre causas sociales y discutir asuntos de actualidad.

Los organizadores del certamen anunciaron que la próxima edición de Miss Mundo se celebrará en Tanzania, en septiembre del 2027.