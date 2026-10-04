“Bella Ciao”: cuál es el origen del himno italiano que ganó popularidad con “La Casa de Papel”

"Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao..." No hay protesta en la que no se entone este antiguo himno de resistencia, pero, aunque su alcance sea ya global y se cante desde las frías trincheras de Ucrania hasta las ruinas de Gaza o en las calles antitrumpistas de Estados Unidos, su origen todavía es cuestionado. ¿Desde cuándo se canta la Canción del Partisano?

El profesor italiano Marcello Flores ha escrito un breve ensayo titulado Bella Ciao: Historia de un himno popular (Altamarea) para intentar arrojar luz sobre el nacimiento de esta canción, mediante la recopilación de algunas de las tesis de expertos de los últimos decenios.

"Estamos ante una historia complicada sobre la que todavía no hay convicciones finales y compartidas", dijo a EFE.

Ho trovato l'invasor (Encontré al intruso)

La canción es la historia de un miliciano que, al despertarse y toparse con un invasor, encomienda a su novia que, en caso de caer muerto, lo entierre en la montaña "a la sombra de una hermosa flor", para que su sacrificio por la libertad no caiga en el olvido.

Su estructura es elemental, mínima: letra en italiano, nueve estrofas y un estribillo martilleado como una letanía: "Oh bella ciao, bella ciao, balla ciao, ciao, ciao..."

Su sencillez estructural, unida a su significado profundo y a una melodía pegadiza, no solo ha clavado esta canción en la memoria sonora italiana, sino que la ha convertido en un himno global por la libertad, gracias también a los ladrones de la serie La casa de papel, que la hicieron aún más popular.

Pero ¿cuál es la historia de Bella Ciao (Adiós, bella, en español)? Su origen todavía es cuestionado, pero la teoría más extendida es que formó parte del repertorio que los partisanos italianos cantaban al luchar para liberar su país de los fascistas en la Segunda Guerra Mundial.

Aunque esto no está tan claro. El himno más famoso de aquellos años fue Fischia il vento (El viento silba), escrito por un médico genovés, Felice Cascione, echado al monte en 1943. Flores asegura que existe incluso el texto con algunas correcciones de su madre, que era maestra.

Mucho más atrás en el tiempo

El caso de Bella Ciao es más complejo, ya que no hay demasiados testimonios de la guerra que afirmen haberla entonado. Lo que sí es seguro es que se popularizó en los años sesenta, cuando la juventud protestaba contra el apoyo de los postfascistas del Movimiento Social Italiano al Gobierno del democristiano Fernando Trambroni.

Desde entonces, la composición fue calando en el cancionero popular, como demuestra el estreno de un espectáculo con su nombre en el Festival de Spoleto en 1964. Luego saltaría las fronteras italianas en la voz del cantautor francés Yves Montand, hijo de italianos huidos del régimen de Benito Mussolini.

Pero es probable que los orígenes de Bella Ciao se remonten mucho más atrás en el tiempo, según plantea el ensayo.

En sus páginas incluye tesis como la del historiador Cesare Bermani: las campesinas que recolectaban arroz en la región de Emilia-Romaña, en el norte de Italia, ya la entonaban años antes del fascismo.

Hay pruebas, además, de una melodía similar en tiempos de la Primera Guerra Mundial, en concreto, una canción de protesta posterior a la desastrosa batalla de Caporetto de 1917.

El libro plantea incluso raíces mucho más profundas: desde los cantos populares en francés o español del siglo XVI hasta algunos propios de la tradición yidis de las comunidades judías de Europa Central, a comienzos del siglo XX.

Pero, sea como fuere, Flores recalca que Bella Ciao sí se cantó durante la resistencia italiana. "Es seguro", subraya. Lo sabe porque así se lo confirmó el jefe de la histórica Brigada Maiella antifascista, Ettore Troilo.

"Tuve la suerte de conocer al comandante que fundó la Brigada y a otras personas ya fallecidas y afirmaban que lo cantaban", promete.

Un himno contemporáneo

La canción continúa animando a quienes resisten en el mundo moderno. La cantan las mujeres kurdas, los soldados ucranianos, la Flotilla que intenta alcanzar Gaza y los jóvenes que protestan en las avenidas de la vieja Europa.

El profesor cree que su fuerza reside en que, al contrario de Fischia il vento, escrita por comunistas, Bella Ciao no tiene un enfoque ideológico. Es, simplemente, un canto contra la opresión.

En marzo del 2023, la primera ministra ultraderechista, Giorgia Meloni, fue recibida con este cántico durante su insólita visita al mayor sindicato italiano. Ella aguantó sin alterarse y, cuando terminó la cantinela, empezó a leer su discurso, visiblemente contrariada.

"No creo que le guste. Cada vez que la escucha tiene un sarpullido. El éxito del 'Bella Ciao' ha sido convertirse en un himno de la libertad... en general", celebra Flores.