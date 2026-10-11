Ben Affleck recrea escenas icónicas de las telenovelas Rebelde y María la del barrio y desata reacciones

Ben Affleck se convirtió en tema de conversación en redes sociales tras recrear una de las escenas más recordadas de Mía Colucci, el personaje que Anahí interpretó en la telenovela “Rebelde” (2004-2006).

El momento reavivó una pregunta entre los usuarios: ¿es fan de las telenovelas mexicanas?

Según El Heraldo, el actor y director estadounidense, de 54 años, estuvo en Ciudad de México el domingo 4 para promocionar su nueva película, “Animals”, y concedió entrevistas sobre el largometraje, que se estrenó en Netflix el viernes 9.

De acuerdo con el medio mexicano, durante una de esas entrevistas, Affleck participó en una dinámica que consistía en recrear escenas icónicas de telenovelas mexicanas. En ese contexto, imitó el momento en que Anahí interpretó a Mía Colucci.

El Imparcial, por su parte, describe que el fenómeno se propagó a partir de un video compartido por la cuenta @poloadanna.

La publicación combina imágenes del actor durante una entrevista para Netflix con una escena en la que Mía aparece llorando mientras habla por teléfono.

Según ese medio, el montaje presenta los gestos de Affleck como una recreación humorística de la expresión del personaje, algo que llamó la atención de los seguidores por el inesperado cruce entre una estrella de Hollywood y la televisión juvenil mexicana.

Mía Colucci no fue la única referencia. Según El Heraldo, Affleck también pronunció la conocida frase de “la maldita lisiada”, que Itatí Cantoral inmortalizó como Soraya Montenegro en “María, la del barrio” (1995-1996).

OK PERO ALGUIEN YA LE DIJO A ANY QUE BEN AFFLECK RECREÓ UNA ESCENA ICÓNICA DE MIA COLUCCI?!!! @Anahi pic.twitter.com/LDNz6NAHap — R ★ (@poloadanna) October 8, 2026

El español de Affleck

El Heraldo señala que el actor aprendió español a los 13 años, cuando vivió en México durante más de un año por la grabación de la serie infantil educativa “El segundo viaje de la Mimi”. El Imparcial también menciona que vivió en el país durante un año en su adolescencia, experiencia que contribuyó a su aprendizaje del idioma.

Su dominio del español generó comentarios adicionales. De acuerdo con El Imparcial, algunos usuarios lo compararon, en tono de broma, con Jennifer Lopez, su expareja.