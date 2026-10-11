Pablo Daniel Díaz: el músico guatemalteco que interpretó el órgano que suelen tocar maestros de la Capilla Sixtina

El músico guatemalteco Pablo Daniel Díaz, de 27 años, participó este domingo como organista en la solemne celebración del Señor de los Milagros, una de las manifestaciones religiosas más importantes de la comunidad peruana en el mundo.

La ceremonia se llevó a cabo en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, durante las festividades nacionales del Perú.

Díaz es director coral, educador musical, gestor cultural y especialista en educación musical inclusiva. Además, estudia música en el Vaticano.

“En esta ocasión acompañé al Coro Santa Maria della Luce como organista, interpretando el órgano de la Basílica desde el altar principal, uno de los espacios litúrgicos más emblemáticos de la Iglesia Católica”, comentó Díaz.

Durante la celebración eucarística se interpretaron piezas del repertorio sacro peruano, todas en español, como el Himno al Señor de los Milagros, de Isabel Rodríguez; la Misa melódica, de Alejandro Mejía; el himno Donde hay caridad y amor, de Joaquín Madurga, y la Misa andina, de Cristóbal Oudrid, entre otras, dijo Díaz a Prensa Libre.

Pablo Daniel Díaz acompañó este domingo al Coro Santa Maria della Luce como organista. (Foto Prensa Libre: Cortesía: Pablo Díaz)

Esta participación fue posible gracias a la invitación y al apoyo de la Embajada del Perú ante la Santa Sede, explicó Díaz.

“Como guatemalteco, constituyó una profunda satisfacción representar a nuestro país en un acontecimiento de carácter internacional celebrado en uno de los templos más importantes del mundo cristiano”, dice Díaz.

La celebración reunió a fieles, autoridades diplomáticas y miembros de la comunidad peruana residente en Italia.

Según Díaz, el director de la Catedral de Guatemala, Raúl Padilla, es el único que ha tocado ese órgano, que generalmente solo es interpretado por maestros de la Capilla Sixtina.

El órgano de la capilla principal de la Basílica de San Pedro generalmente solo es interpretado por maestros de la Capilla Sixtina. (Foto Prensa Libre: cortesía Pablo Díaz)

Especialización en música sacra

Actualmente, Pablo Daniel Díaz cursa estudios de especialización en música sacra en la Universidad de Música del Vaticano, donde continúa su formación en interpretación organística y música litúrgica.

Lleva un año estudiando en el Vaticano gracias a una beca otorgada por la Iglesia Catedral de Guatemala y le faltan tres para completar la licenciatura en Dirección de Coros con especialización en Música Clásica.

El Pontificio Instituto de Música Sacra fue fundado por san Pío X en 1910 con la denominación de “Escuela Superior de Música Sacra”. La escuela abrió el 3 de enero de 1911 y fue confirmada mediante el breve Expleverunt, del 4 de noviembre del mismo año. El 10 de julio de 1914, mediante un rescripto de la Secretaría de Estado, la escuela fue declarada pontificia y se le concedió la facultad de conferir grados académicos.

Díaz comenta que la institución es patrimonio de la música de la Edad Media, del Barroco y del Renacimiento, y que su deber, al concluir sus estudios, es traer sus conocimientos a la Iglesia de Guatemala.

Díaz fundó el Coro de la Municipalidad de Amatitlán en el 2017 y lo dirigió inicialmente. En ese municipio vivió su niñez y juventud. A los 14 años comenzó sus estudios de piano, flauta soprano, armonía y solfeo, aunque su formación musical comenzó de manera autodidacta.

El músico guatemalteco es graduado de la licenciatura en Música de la Universidad del Valle y fue profesor en varios colegios del país.

En el 2019 estudió en Noruega música para personas con discapacidad.

Posteriormente, en el 2022, estudió Dirección de Coros en la Universidad Nacional de Costa Rica.