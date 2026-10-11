La operación a la que se someterá el papa León XIV: cómo se extirpa un nódulo pulmonar

El papa León XIV anunció este domingo, por sorpresa, que en “los próximos días” deberá someterse a una operación por un nódulo en un pulmón en fase “muy inicial”, a menos de un mes de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú.

“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy inicial y está bien localizado”, declaró con tono sereno.

Acto seguido, aclaró que los doctores “consideran oportuno intervenir” y, por ello, siguiendo sus consejos, decidió “operarse para extirpar” el nódulo “en los próximos días”.

El papa León XIV informó públicamente sobre su salud desde la ventana del Palacio Apostólico, (Foto Prensa Libre: EFE)

¿Dónde será operado el papa León XIV?

La cirugía tendrá lugar en los próximos días y conllevará una hospitalización postoperatoria de cerca de una semana.

“En respuesta a las preguntas de los periodistas, puedo precisar que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo previsto de hospitalización postoperatoria es de aproximadamente una semana”, indicó en una breve comunicación el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

La intervención está prevista en el hospital Agostino Gemelli de Roma, donde el Vaticano cuenta con un apartamento privado desde los años ochenta, en tiempos de Juan Pablo II.

¿Qué es un nódulo pulmonar?

Los nódulos son pequeñas lesiones en el pulmón, a menudo redondeadas u ovaladas, que generalmente se detectan con una radiografía o una tomografía computarizada porque casi siempre son asintomáticas, según explica la Clínica Universidad de Navarra y recoge EFE Salud.

La mayor parte de los nódulos que se descubren de manera casual o mediante un programa de cribado suelen ser lesiones benignas, sin carácter tumoral, aunque algunos pueden ser cáncer.

Para conocer su gravedad, en algunos casos los nódulos tienen que ser sometidos a una biopsia u otras pruebas complementarias.

La mayoría de los nódulos pulmonares observados en las tomografías computarizadas no son cáncer, explica cancer.org en su página web.

Los nódulos pulmonares son pequeños grupos de células en los pulmones. Son bastante comunes, anota Mayo Clinic. La mayoría de los nódulos pulmonares están hechos de tejido cicatricial de infecciones pulmonares pasadas.

Si un nódulo pulmonar es pequeño y no crece, es poco probable que sea cáncer. Seguramente no necesite tratamiento, explica Mayo Clinic.

Los procedimientos médicos en caso de nódulo pulmonar

En caso de que estudios posteriores muestren que el nódulo ha crecido, o si el nódulo tiene otras características que causan preocupación, su médico querrá obtener una muestra para comprobar si hay células cancerosas, indica cancer.org. Este procedimiento se llama biopsia. Se puede hacer de distintas maneras:

El médico puede introducir un tubo largo y delgado (llamado broncoscopio ) por la garganta y hacia las vías respiratorias de los pulmones para llegar al nódulo. Con una pequeña pinza ubicada en el extremo del broncoscopio, se obtiene una muestra del nódulo.

) por la garganta y hacia las vías respiratorias de los pulmones para llegar al nódulo. Con una pequeña pinza ubicada en el extremo del broncoscopio, se obtiene una muestra del nódulo. Si el nódulo está en la parte externa del pulmón, el médico puede pasar una aguja delgada y hueca a través de la piel de la pared torácica (utilizando como guía una tomografía computarizada) y hacia el nódulo para obtener una muestra.

En caso de que haya una mayor probabilidad de que el nódulo sea canceroso (o si no se puede llegar hasta el nódulo mediante una aguja o un broncoscopio), se puede realizar una cirugía para extraer el nódulo y parte del tejido pulmonar circundante. En ocasiones, las partes más grandes del pulmón también se pueden extirpar.

La resección sublobar o segmentectomía es la extirpación de la parte básica del lóbulo pulmonar afectado, en los casos de nódulos menores de 2 cm. Consiste en resecar el segmento donde se encuentra el nódulo y no todo el lóbulo, sacrificando así menos tejido, lo que preserva mejor la función pulmonar y permite una recuperación más rápida del paciente, explica el médico Régulo Ávila, especialista en cirugía torácica del Hospital Ruber Internacional, en la página web de Quirónsalud.

Piden por la salud del papa León XIV

Los fieles asisten a la oración del Ángelus presidida por el papa León XIV donde anunció sorpresivamente sobre su próxima operación de pulmón. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)

La Conferencia Episcopal Peruana, que reúne a los obispos católicos del país, encomendó este domingo “la salud y la pronta recuperación” del papa León XIV al Señor de los Milagros, la venerada imagen del Cristo crucificado que sale en procesión este mes, tras el anuncio de que será sometido a una cirugía antes de iniciar una visita a Uruguay, Argentina y Perú en noviembre, anota EFE.

“En este mes de octubre, el mes morado que llevamos grabado en el alma, encomendamos la salud y pronta recuperación del Santo Padre al Señor de los Milagros”, expresó un comunicado firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Carlos García Camader.

Asimismo, el Episcopado peruano invitó a todo el pueblo católico y a las personas de buena voluntad a unirse en oración por la salud del papa León XIV, “elevando a Dios, Señor de la vida y fuente de toda salud, nuestras súplicas para que lo fortalezca y le conceda la salud que requiere el cumplimiento de su misión”.

Igualmente, exhortó a las comunidades, familias y fieles a “encomendar al Santo Padre a la protección maternal de la Santísima Virgen María”, para que “en plenitud de sus fuerzas siga en el cumplimiento de su misión al servicio de la Iglesia y de toda la humanidad”, para continuar siendo “mensajero de la paz y la esperanza” y testigo de la unidad, la fraternidad y el encuentro entre todos los pueblos.

El mundo político e institucional de Italia ha expresado este domingo su cercanía y sus deseos de pronta recuperación al papa León XIV, que deberá someterse la próxima semana a una operación por un nódulo en un pulmón.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha transmitido su cercanía “personal” y la de su Gobierno al pontífice y ha destacado la serenidad con la que anunció su problema de salud.