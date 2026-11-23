La cantante estadounidense Britney Spears no deja de dar motivos de conversación. Esta vez lo hace al señalar a los hombres con los que ha salido de haberla presionado para que se sometiera a tratamientos quirúrgicos para reducir el tamaño de su frente, que acepta, es muy grande.

La intérprete de Toxic hizo estas revelaciones mientras viajaba rumbo a al Reino Unido para trabajar en una nueva línea de joyería. Spears, cuyas relaciones más conocidas fueron con Justin Timberlake, Jason Trawick y sus tres exesposos: Jason Alexander, Kevin Federline y Sam Asghari, afirmó: “¡Tengo una frente realmente grande! Todos los hombres con los que he salido me han dicho que me opere y me ponga implantes de cabello para que mi frente no sea tan grande... ¿Por qué los hombres son unos i...?... ¡SOLO DIGO!”.

La artista remató su mensaje con el comentario “PD: Hablando tonterías, de todas formas todos morimos al final”. El video terminó con Spears sacando la lengua y haciendo gestos frente a la cámara, indica el sitio Infobae.

El arrepentimiento

Ese no fue el único mensaje emitido por Britney durante el fin de semana, porque horas después hizo públicas las disculpas hacia su familia por haber "hablado cosas del pasado" en una de sus comunicaciones anteriores. La cantante publicó y eliminó un mensaje en Instagram en el que reconoció no haber hablado cara a cara con sus parientes antes de emitir sus opiniones.

Aunque pidió disculpas a su familia por haber revivido situaciones del pasado, reconoció que esas palabras surgieron de la necesidad de proteger su bienestar emocional, de acuerdo con lo informado por el sitio Infobae.

“Estoy muy agradecida de tener una familia tan maravillosa. Me arrepiento mucho de haber traído a colación problemas del pasado, pero creo que lo hice porque me di cuenta de que necesitaba proteger mi corazón… es la forma en que amo, y cuando te amo, REALMENTE te amo”, escribió.

“Mi terquedad es infantil y vergonzosa. Los pensamientos sobre el pasado… obviamente soy humana, y en realidad podría haber algo en las cosas que dije, en términos psicológicos”, expresó en otro de los párrafos de esa disculpa que llega luego de haber dicho que su familia la había hecho sentir sola en el pasado.

En sus memorias publicadas en 2023, The Woman in Me, la cantante escribió que su “corazón está con” Jamie Lynn por haber crecido a su sombra y por ser también hija de padres divorciados.

La relación entre Britney y su familia estuvo condicionada durante años por la tutela legal que su padre ejerció sobre su persona y bienes desde 2008. Poco a poco ella ha dado a conocer las condiciones en las que vivía esa circunstancia y cómo llegó a afectarla.